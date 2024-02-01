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Когда Россия победит Украину, в США начнётся гражданская война. Колташов объяснил, почему

Когда Россия победит Украину, в США начнётся гражданская война. Колташов объяснил, почему - 01.02.2024 Украина.ру

Когда Россия победит Украину, в США начнётся гражданская война. Колташов объяснил, почему

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, как украинцы кусают локти, наблюдая за взаимоотношениями России и Белоруссии, о том, что станет нормой в Европе, а также прокомментировал решение США по газовому шантажу ЕС и бунт властей Техаса против Байдена

2024-02-01T12:47

2024-02-01T12:47

2024-02-01T12:47

видео

колташов

россия

белоруссия

"азов"

ес

европа

активы

замороженные активы

александр лукашенко

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00:49 – О том, как прошёл Высший госсовет Союзного государства России и Белоруссии;15:50 – Почему ЕС до сих пор не передал Украине замороженные российские активы и что будет, если это произойдёт?26:25 – Во что выльется конфликт Белого дома и властей Техаса? *В интервью упоминаются батальон "Азов", признанный в России террористическим и запрещённый, движение ЛГБТ, признанное экстремистским, а также Алексей Арестович, внесённый в России в список террористов и экстремистов.

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