Когда Россия победит Украину, в США начнётся гражданская война. Колташов объяснил, почему - 01.02.2024 Украина.ру
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Когда Россия победит Украину, в США начнётся гражданская война. Колташов объяснил, почему
Когда Россия победит Украину, в США начнётся гражданская война. Колташов объяснил, почему - 01.02.2024 Украина.ру
Когда Россия победит Украину, в США начнётся гражданская война. Колташов объяснил, почему
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, как украинцы кусают локти, наблюдая за взаимоотношениями России и Белоруссии, о том, что станет нормой в Европе, а также прокомментировал решение США по газовому шантажу ЕС и бунт властей Техаса против Байдена
2024-02-01T12:47
2024-02-01T12:47
видео
колташов
россия
белоруссия
"азов"
ес
европа
активы
замороженные активы
александр лукашенко
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00:49 – О том, как прошёл Высший госсовет Союзного государства России и Белоруссии;15:50 – Почему ЕС до сих пор не передал Украине замороженные российские активы и что будет, если это произойдёт?26:25 – Во что выльется конфликт Белого дома и властей Техаса? *В интервью упоминаются батальон "Азов", признанный в России террористическим и запрещённый, движение ЛГБТ, признанное экстремистским, а также Алексей Арестович, внесённый в России в список террористов и экстремистов.
россия
белоруссия
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видео, колташов, россия, белоруссия, "азов", ес, европа, активы, замороженные активы, александр лукашенко, экономика, венгрия, джо байден, сша, демократическая партия, дональд трамп, рузвельт, санкции, видео
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Когда Россия победит Украину, в США начнётся гражданская война. Колташов объяснил, почему

12:47 01.02.2024
 
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, как украинцы кусают локти, наблюдая за взаимоотношениями России и Белоруссии, о том, что станет нормой в Европе, а также прокомментировал решение США по газовому шантажу ЕС и бунт властей Техаса против Байдена
00:49 – О том, как прошёл Высший госсовет Союзного государства России и Белоруссии;
15:50 – Почему ЕС до сих пор не передал Украине замороженные российские активы и что будет, если это произойдёт?
26:25 – Во что выльется конфликт Белого дома и властей Техаса?

*В интервью упоминаются батальон "Азов", признанный в России террористическим и запрещённый, движение ЛГБТ, признанное экстремистским, а также Алексей Арестович, внесённый в России в список террористов и экстремистов.
 
ВидеоКолташовРоссияБелоруссия"Азов"ЕСЕвропаактивызамороженные активыАлександр ЛукашенкоэкономикаВенгрияДжо БайденСШАДемократическая партияДональд ТрампРузвельтсанкции
 
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