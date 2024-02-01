https://ukraina.ru/20240201/1053023504.html

Переселять крымчан и поддерживать теракты. Что Улицкая рассказала пранкерам

Переселять крымчан и поддерживать теракты. Что Улицкая рассказала пранкерам - 01.02.2024 Украина.ру

Переселять крымчан и поддерживать теракты. Что Улицкая рассказала пранкерам

Вот и Людмила Улицкая пошла путём писателей иноагента Дмитрия Быкова* и Григория** Чхартишвили (пишущего под псевдонимом Борис Акунин**), который включен в список террористов и экстремистов

2024-02-01T13:14

2024-02-01T13:14

2024-02-01T13:14

эксклюзив

иноагент

писатель

дмитрий быков

украина

андрей ермак

пранкеры

захар прилепин

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Улицкая также обстоятельно поговорила якобы с "одним из лидеров Украины", в её случае – с псевдоглавой офиса президента Андреем Ермаком. Пранкеры Вован и Лексус представились Ермаком, и Людмила Улицкая поверила, охотно вступила в беседу.Из разговора выяснилось, что Улицкая поддерживает Украину, поддерживает теракты, которые устраивает Украина на территории России. При этом она уверенно отвечает: "имеете право" по поводу убийства и покушения на своих же коллег.– Вот не так давно была попытка убийства Прилепина. Наши спецслужбы пытались. Потому что у нас, вы знаете, есть такое желание уничтожать этих пропагандистов кремлёвских, – говорит псевдоЕрмак.– Не могу сказать, что мне это нравится, – отвечает Улицкая, – но вы имеете право на это. Имеете право! – уверенно повторяет она дважды, прямо глядя в глаза "Ермаку".По поводу Дарьи Дугиной и её убийства спецслужбами Украины она высказалась так:– Это идейные люди (Дарья и её отец, философ Александр Дугин), они жили за идею, они последовательные люди, несут ответственность и за свою идею, и за свою жизнь.Попутно, правда, назвала Дугина "мусором", а Прилепина – "не человеком".Значит, понимать надо так, что Дарью Дугину погубила "идея", полученная ею от отца, который "мусор". И её гибель – просто логическое следствие неверной идеи. А вовсе не диверсия, организованная украинскими спецслужбами."Убивать свою аудиторию"Поразительно, как эти люди легко расстаются с совестью и гуманистическими идеалами.Так же легко оправдывал Чхартишвили** в разговоре с "Зеленским" (это был специально нанятый актёр) обстрелы Крыма и других регионов России, когда погибают мирные жители. Поддерживал атаки на Крымский мост.– А как иначе? – спросил сам себя Чхартишвили**. – До тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и простым способом."Хороший русский – мертвый русский", не правда ли, спросили Чхартишвили**. – Отношусь к этим словам с пониманием, – ответил автор романов о России.Чхартишвили** также советовал "расколоть Россию изнутри", чтобы превратить страну в "150 осколков". Сообщил, что вместе с танцовщиком Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым* создал фонд, который финансирует акции против российской власти.И даже льстиво сообщил, что его литературный герой Фандорин с радостью стал бы гражданином Украины.Правда, не обещал денег на поддержку ВСУ. Так как, разумно заметил Чхартишвили**, есть для этого рациональные, экономические причины: "У нас есть своя аудитория. Убивать эту аудиторию... это странно".С такой же лёгкостью и Быков* заявлял, что поддерживает обстрелы русских регионов. Правда, добавил, что "когда убивают русских, мне обидно".Доверчивые? Самовлюблённые!Изумление вызывает потрясающая доверчивость "инженеров человеческих душ".Как после такого количества розыгрышей, на которые уже клюнули их коллеги, "мастера культуры" попадаются на крючок пранкеров, как какие-то глупейшие пескари? Как не возникает мысли: да будет ли звонить мне Ермак или президент Украины? Кто я для них?В этом-то всё и дело. Простейший психологический приём. Деятелей ловят на самом простом: самовлюблённость, ощущение себя великими. "Мне звонит президент!" (или почти президент) – эта мысль совершенно отключает чувство самосохранения."Мои гонорары идут на Украину"Попутно выяснилось, что гонорары Улицкой "идут на Украину". Как это происходит, писательница не пояснила. Но она подтвердила, что её книги всё ещё продаются в России.А что, где-то ещё продаются? Вроде бы только гонорарами от диких "орков" и живёт гуманистическая Улицкая?Ну, а что касается признания "мои гонорары идут на Украину" – это даже не удивляет. Позиция Улицкой давно известна.Просто, может быть, пора перестать платить в России гонорары писателям, актерам, режиссерам и певцам, если они открыто отправляют их вражеской армии?Вот об этом же – и недавний скандал с режиссёром последнего фильма "Мастер и Маргарита" Михаилом Локшиным, который, получив в России гонорар за фильм, поддерживал финансово ВСУ.Пусть там и печатаются, снимают фильмы, издаются, на украинском языке. На иврите, на немецком. Улицкая – гражданка Израиля, проживает в Германии. Но говорит и обличает порядки в России, конечно."Варвары" и паразитыУлицкая и раньше оскорбляла народ России, назвала нас "агрессивными, отсталыми и бескультурными." Заявляла, что Россия "живёт в феодализме и средневековье". Что само возрождение России – это "архаическое движение, идущее поперёк цивилизационного процесса". "Страна варваров".Но зачем же получать от "варваров" госконтракты, например, которые охотно получала Улицкая? Премии, почётные звания, награды и гонорары?Депутат Госудумы Виталий Милонов заявил:"Удивительно, что среди российской интеллигенции так много персонажей, к которым максимально применим научный термин "паразит". Сидят на российских гонорарах, выступлениях, зарабатывают тут. Но они ещё умудряются находить в себе внутреннее оправдание, чтобы помогать врагам нашей страны. "Злобная "крымчанка"Но больше всего поражает то, как родившаяся в эвакуации в городе Уфе в 1942 году, во время наступления фашистов на Москву, Улицкая спокойно говорит о депортации русских.Улицкая называет себя "в некотором смысле крымчанкой". Непонятно, почему она так решила. По национальности Людмила Улицкая – еврейка, проживала всю жизнь в Москве. Родственники вроде бы не из Крыма.Наверное, "крымчанка" – потому что любила в Крыму отдыхать?Сегодня жителей полуострова она называет "асоциальными людьми". И предлагает их после "победы Украины" депортировать.– Значит, ну что же, придётся каким-то народам тоже двинуться по этому пути – по пути переселения, поиска дома и новых корней. Что с этим поделаешь? – равнодушно распоряжается Улицкая судьбами миллионов людей."Душа болит", – так же равнодушно говорит она, глядя в камеру.Невероятный цинизм."За гранью добра и зла" назвал откровения писателей Чхартишвили** и Быкова* зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Но, кажется, Улицкой удалось их перещеголять. Тем хотя бы было "обидно за русских" и казалось неуместным "убивать свою аудиторию".* Признан в РФ иноагентом** Внесён в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240102/1052492687.html

https://ukraina.ru/20231219/1052214066.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, иноагент, писатель, дмитрий быков, украина, андрей ермак, пранкеры, захар прилепин