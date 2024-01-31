В ЕК предложили продлить на год беспошлинный ввоз украинских продуктов
Еврокомиссия (ЕК) планирует продлить беспошлинный импорт украинских сельхозпродуктов ещё на год, сообщили 31 января журналисты "Интерфакс-Украина" со ссылкой на коммюнике ЕК
"Сегодня комиссия предложила продлить приостановление пошлин и квот на украинский импорт в Евросоюз еще на один год, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. Это делается в соответствии с обязательствами ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в коммюнике ЕК.
В ЕК подчеркнули, что меры автономной торговли имеют целью поддержку Украины, но они должны учитывать интересы европейских фермеров. "С этой целью, а также учитывая значительный рост импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины в ЕС в 2022 и 2023 гг., обновленные меры автономной торговли содержат усиленный защитный механизм", - отмечается в сообщении ЕК.
Там пояснили, что это гарантирует возможность принятия "быстрых мер по исправлению ситуации в случае значительных сбоев на рынке ЕС или на рынках одного или нескольких государств-членов".
В ЕК подчеркнули, что коммюнике "является первым конкретным политическим ответом на решение проблем доходов фермеров".
В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.
Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.
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