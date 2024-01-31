В ЕК предложили продлить на год беспошлинный ввоз украинских продуктов - 31.01.2024 Украина.ру
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В ЕК предложили продлить на год беспошлинный ввоз украинских продуктов
В ЕК предложили продлить на год беспошлинный ввоз украинских продуктов - 31.01.2024 Украина.ру
В ЕК предложили продлить на год беспошлинный ввоз украинских продуктов
Еврокомиссия (ЕК) планирует продлить беспошлинный импорт украинских сельхозпродуктов ещё на год, сообщили 31 января журналисты "Интерфакс-Украина" со ссылкой на коммюнике ЕК
2024-01-31T17:51
2024-01-31T17:51
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украина
ес
еврокомиссия
евросоюз
фермер
продукты
сельское хозяйство
зарубежье
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В ЕК подчеркнули, что меры автономной торговли имеют целью поддержку Украины, но они должны учитывать интересы европейских фермеров. "С этой целью, а также учитывая значительный рост импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины в ЕС в 2022 и 2023 гг., обновленные меры автономной торговли содержат усиленный защитный механизм", - отмечается в сообщении ЕК.Там пояснили, что это гарантирует возможность принятия "быстрых мер по исправлению ситуации в случае значительных сбоев на рынке ЕС или на рынках одного или нескольких государств-членов".В ЕК подчеркнули, что коммюнике "является первым конкретным политическим ответом на решение проблем доходов фермеров".В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября. Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что набирающий обороты зерновой спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать своей продовольствие на территории Польши во вред местным фермерам.
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новости, украина, ес, еврокомиссия, евросоюз, фермер, продукты, сельское хозяйство, зарубежье
Новости, Украина, ЕС, Еврокомиссия, Евросоюз, фермер, продукты, Сельское хозяйство, Зарубежье

В ЕК предложили продлить на год беспошлинный ввоз украинских продуктов

17:51 31.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия (ЕК) планирует продлить беспошлинный импорт украинских сельхозпродуктов ещё на год, сообщили 31 января журналисты "Интерфакс-Украина" со ссылкой на коммюнике ЕК
"Сегодня комиссия предложила продлить приостановление пошлин и квот на украинский импорт в Евросоюз еще на один год, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. Это делается в соответствии с обязательствами ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в коммюнике ЕК.
В ЕК подчеркнули, что меры автономной торговли имеют целью поддержку Украины, но они должны учитывать интересы европейских фермеров. "С этой целью, а также учитывая значительный рост импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины в ЕС в 2022 и 2023 гг., обновленные меры автономной торговли содержат усиленный защитный механизм", - отмечается в сообщении ЕК.
Там пояснили, что это гарантирует возможность принятия "быстрых мер по исправлению ситуации в случае значительных сбоев на рынке ЕС или на рынках одного или нескольких государств-членов".
В ЕК подчеркнули, что коммюнике "является первым конкретным политическим ответом на решение проблем доходов фермеров".
В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.
Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.
28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября. Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.
В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что набирающий обороты зерновой спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать своей продовольствие на территории Польши во вред местным фермерам.
- РИА Новости, 1920, 26.01.2024
26 января, 04:40
Против нечестной конкуренции с Украиной и "Зеленого курса". Почему протестуют польские фермеры В среду, 24 января, по всей Польше прошла общенациональная забастовка фермеров против беспошлинного ввоза продовольствия из Украины, а также из других стран, не входящих в ЕС. Организаторы называют позицию ЕС по вопросу экспорта агропродукции из Украины безответственной
 
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