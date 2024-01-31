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В ЕК предложили продлить на год беспошлинный ввоз украинских продуктов

В ЕК предложили продлить на год беспошлинный ввоз украинских продуктов - 31.01.2024 Украина.ру

В ЕК предложили продлить на год беспошлинный ввоз украинских продуктов

Еврокомиссия (ЕК) планирует продлить беспошлинный импорт украинских сельхозпродуктов ещё на год, сообщили 31 января журналисты "Интерфакс-Украина" со ссылкой на коммюнике ЕК

2024-01-31T17:51

2024-01-31T17:51

2024-01-31T17:51

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В ЕК подчеркнули, что меры автономной торговли имеют целью поддержку Украины, но они должны учитывать интересы европейских фермеров. "С этой целью, а также учитывая значительный рост импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины в ЕС в 2022 и 2023 гг., обновленные меры автономной торговли содержат усиленный защитный механизм", - отмечается в сообщении ЕК.Там пояснили, что это гарантирует возможность принятия "быстрых мер по исправлению ситуации в случае значительных сбоев на рынке ЕС или на рынках одного или нескольких государств-членов".В ЕК подчеркнули, что коммюнике "является первым конкретным политическим ответом на решение проблем доходов фермеров".В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября. Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что набирающий обороты зерновой спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать своей продовольствие на территории Польши во вред местным фермерам.

https://ukraina.ru/20240126/1052893972.html

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новости, украина, ес, еврокомиссия, евросоюз, фермер, продукты, сельское хозяйство, зарубежье