Украину ждут проблемы из-за нехватки снарядов - лидеры пяти стран ЕС - 31.01.2024 Украина.ру
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Украину ждут проблемы из-за нехватки снарядов - лидеры пяти стран ЕС
Украину ждут проблемы из-за нехватки снарядов - лидеры пяти стран ЕС - 31.01.2024 Украина.ру
Украину ждут проблемы из-за нехватки снарядов - лидеры пяти стран ЕС
Лидеры ЕС признали, что у Украины будут серьезные проблемы из-за нехватки боеприпасов, письмо европейских лидеров опубликовала газета Financial Times
2024-01-31T10:46
2024-01-31T11:08
новости
украина
ес
лидер
олаф шольц
рютте
военная помощь
киев
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Письмо подписали канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Нидерландова Марк Рютте.Лидеры полагают, что нет никаких признаков того, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время.В начале 2023 года ЕС поставил цель поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. "Суровая правда: мы не достигли этой цели", - резюмировали лидеры.При этом отказываться от этой цели в ЕС не хотят. "Если украинские солдаты хотят продолжать борьбу, потребность в боеприпасах огромна", написали лидеры ЕС."Мы должны возобновить нашу решимость и удвоить наши усилия, чтобы гарантировать, что мы сохраняем нашу поддержку так долго, как это потребуется. Сегодня крайне важно обеспечить [Киев] боеприпасами и системами вооружения, включая гаубицы, танки, БПЛА и средства противовоздушной обороны, в которых Украина так остро нуждается на местах", - говорится в письме.Лидеры ЕС признали, что заказы на вооружение, которое они "размещают сегодня", достигнут поля боя только к началу следующего года.Они призывают усилить военную поддержку Киева, но в то же время признают, что это "бремя велико".
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новости, украина, ес, лидер, олаф шольц, рютте, военная помощь, киев
Новости, Украина, ЕС, лидер, Олаф Шольц, Рютте, военная помощь, Киев

Украину ждут проблемы из-за нехватки снарядов - лидеры пяти стран ЕС

10:46 31.01.2024 (обновлено: 11:08 31.01.2024)
 
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ВСУ АТО Оружие снаряд стрелять бой - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Лидеры ЕС признали, что у Украины будут серьезные проблемы из-за нехватки боеприпасов, письмо европейских лидеров опубликовала газета Financial Times
Письмо подписали канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Нидерландова Марк Рютте.
Лидеры полагают, что нет никаких признаков того, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время.
"Но надвигаются серьезные проблемы: Украина не имеет достаточного количества артиллерийских боеприпасов. А обязательства по военной поддержке рискуют не соответствовать потребностям Украины", - говорится в письме европейских лидеров.
В начале 2023 года ЕС поставил цель поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. "Суровая правда: мы не достигли этой цели", - резюмировали лидеры.
При этом отказываться от этой цели в ЕС не хотят. "Если украинские солдаты хотят продолжать борьбу, потребность в боеприпасах огромна", написали лидеры ЕС.
"Мы должны возобновить нашу решимость и удвоить наши усилия, чтобы гарантировать, что мы сохраняем нашу поддержку так долго, как это потребуется. Сегодня крайне важно обеспечить [Киев] боеприпасами и системами вооружения, включая гаубицы, танки, БПЛА и средства противовоздушной обороны, в которых Украина так остро нуждается на местах", - говорится в письме.
Лидеры ЕС признали, что заказы на вооружение, которое они "размещают сегодня", достигнут поля боя только к началу следующего года.
Они призывают усилить военную поддержку Киева, но в то же время признают, что это "бремя велико".
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НовостиУкраинаЕСлидерОлаф ШольцРюттевоенная помощьКиев
 
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