"Очистительная война": Герой России объяснил, кто главный враг России в СВО и как НАТО использует Украину
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Страны НАТО хотят иметь определенное господство и власть над Россией. Россия это прекрасно понимает и поэтому ведёт жестокую войну с Западом. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
После начала СВО многое вылезло наружу и стало понятно: блок НАТО — главный враг России на поле боя. Стало видно, как ведут себя Франция, Германия, Великобритания и США. Они хотят иметь определенное господство и власть над Россией, рассказал комбриг.
Россия это желание стран Запада прекрасно понимает. И поэтому мы ведём с ним жестокую войну. Не с народом Украины, а со странами НАТО, которые просто используют украинский народ, добавил офицер.
"И знаете, что интересно, это ещё для нас и война очистительная. Я имею в виду этих сбежавших из России знаменитостей — это ребята, которые предали свою страну. У простого народа глаза открылись, и все видят, кто ему враг на самом деле", - подчеркнул Федоров.
Враг России на поле боя — не украинский народ и не Украина. Но сейчас прекрасно видно, что всем в "незалежной" руководят нацисты. Которыми в свою очередь руководит ряд западных правительств, заключил собеседник издания.
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