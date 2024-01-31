https://ukraina.ru/20240131/1052990441.html

"Очистительная война": Герой России объяснил, кто главный враг России в СВО и как НАТО использует Украину

"Очистительная война": Герой России объяснил, кто главный враг России в СВО и как НАТО использует Украину - 31.01.2024 Украина.ру

"Очистительная война": Герой России объяснил, кто главный враг России в СВО и как НАТО использует Украину

Страны НАТО хотят иметь определенное господство и власть над Россией. Россия это прекрасно понимает и поэтому ведёт жестокую войну с Западом. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-01-31T03:50

2024-01-31T03:50

2024-01-31T03:50

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После начала СВО многое вылезло наружу и стало понятно: блок НАТО — главный враг России на поле боя. Стало видно, как ведут себя Франция, Германия, Великобритания и США. Они хотят иметь определенное господство и власть над Россией, рассказал комбриг.Россия это желание стран Запада прекрасно понимает. И поэтому мы ведём с ним жестокую войну. Не с народом Украины, а со странами НАТО, которые просто используют украинский народ, добавил офицер.Враг России на поле боя — не украинский народ и не Украина. Но сейчас прекрасно видно, что всем в "незалежной" руководят нацисты. Которыми в свою очередь руководит ряд западных правительств, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240130/1052915078.html

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новости, россия, украина, сво, нато, запад, враги, украинцы, война, германия, франция, сша, руководство