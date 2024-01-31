"Стволы изнашиваются": Владимир Евсеев объяснил, почему "косит" и ломается натовская артиллерия ВСУ - 31.01.2024 Украина.ру
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"Стволы изнашиваются": Владимир Евсеев объяснил, почему "косит" и ломается натовская артиллерия ВСУ
"Стволы изнашиваются": Владимир Евсеев объяснил, почему "косит" и ломается натовская артиллерия ВСУ - 31.01.2024 Украина.ру
"Стволы изнашиваются": Владимир Евсеев объяснил, почему "косит" и ломается натовская артиллерия ВСУ
Натовское вооружение требует совершенно другого обслуживания: стволы американской артиллерии быстро изнашиваются и снижается точность стрельбы. Но российские бойцы решают проблему ремонта техники быстрее из-за короткой логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-01-31T04:40
2024-01-31T04:40
новости
россия
украина
сво
артиллерия
ремонт
нато
техника
гаубицы
военная техника
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У ВСУ сейчас снизилась точность стрельбы. Потому что американское вооружение требует совершенно другого обслуживания: стволы натовской артиллерии изнашиваются, ей нужен срочный ремонт и замена техники, рассказал эксперт.Безусловно, на российской технике тоже приходится менять стволы. Но российские бойцы решают эту проблему быстрее из-за короткой логистики. А американскую гаубицу на поле боя так просто не починишь, добавил он.Российским орудиям не всегда хватает дальнобойности. При этом ВСУ хорошо обеспечены системами контрбатарейной борьбы. Подразделения ВС РФ их выбивают, но западные союзники постоянно отправляют новое вооружение, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240129/1052960020.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, украина, сво, артиллерия, ремонт, нато, техника, гаубицы, военная техника
Новости, Россия, Украина, СВО, артиллерия, ремонт, НАТО, техника, гаубицы, военная техника

"Стволы изнашиваются": Владимир Евсеев объяснил, почему "косит" и ломается натовская артиллерия ВСУ

04:40 31.01.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
Натовское вооружение требует совершенно другого обслуживания: стволы американской артиллерии быстро изнашиваются и снижается точность стрельбы. Но российские бойцы решают проблему ремонта техники быстрее из-за короткой логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
У ВСУ сейчас снизилась точность стрельбы. Потому что американское вооружение требует совершенно другого обслуживания: стволы натовской артиллерии изнашиваются, ей нужен срочный ремонт и замена техники, рассказал эксперт.
Безусловно, на российской технике тоже приходится менять стволы. Но российские бойцы решают эту проблему быстрее из-за короткой логистики. А американскую гаубицу на поле боя так просто не починишь, добавил он.
"Точность стрельбы зависит не только от орудия. Зачастую мы используем одинаковые системы. Просто уровень квалификации украинских артиллеристов с каждым днем снижается, а с нашей стороны с каждым днем повышается", - подчеркнул Евсеев.
Российским орудиям не всегда хватает дальнобойности. При этом ВСУ хорошо обеспечены системами контрбатарейной борьбы. Подразделения ВС РФ их выбивают, но западные союзники постоянно отправляют новое вооружение, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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