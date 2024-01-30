Хуситов не остановить. Ввяжутся ли США в новую большую войну - 30.01.2024 Украина.ру
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Хуситов не остановить. Ввяжутся ли США в новую большую войну
Хуситов не остановить. Ввяжутся ли США в новую большую войну - 30.01.2024 Украина.ру
Хуситов не остановить. Ввяжутся ли США в новую большую войну
Интенсивность обстрелов, которым йеменские хуситы подвергают корабли, принадлежащие западным странам и Израилю, возрастает
2024-01-30T15:10
2024-01-30T15:10
эксклюзив
сша
хуситы
йемен
война
ближний восток
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Представители движения заявили, что они нанесли ракетный удар по американской плавбазе Lewis B. Puller, назначением которой является оказание логистическое поддержки находящимся в Аденском заливе подразделениям ВМС США.Перед этим атаке хуситов подвергся британский танкер. Кадры с изображением охваченного пожаром судна облетели весь интернет.Очевидно, что на сегодняшний день действия США и их союзников, направленные на борьбу с йеменскими повстанцами, результата не приносят. Наносимые западной коалицией авиаудары в данный момент приводят лишь к усилению военной активности хуситов. Отдельные наблюдатели берут на себя смелость утверждать, что вскоре американцам придётся полностью покинуть Ближний Восток примерно по тому же сценарию, по которому они оставляли Афганистан. Так или иначе, относительно слабо оснащённое военизированное движение, базирующееся в самой бедной стране арабского мира, создало огромные проблемы как "первой армии мира", так и всей мировой торговле, на кураторство которой претендуют США и их союзники.Хуситы – относительно молодое движение. Их название связано с семьёй аль-Хуси, которая на протяжении многих лет возглавляло на северо-западе Йемена движение зейдитов – приверженцев одной из разновидностей шиитского ислама. Однако рост популярности хуситов, приведший в итоге к политическому доминированию, непосредственным образом связан с рядом событий йеменской истории – особенно с тем, что происходило со страной в XX веке.К концу XIX века территория Йемена оказалась поделена между османской Турцией и Британией – первые овладели севером, вторые колонизировали юг. Первая Мировая война привела к распаду Османской империи, и северная часть Йемена провозгласила себя независимым государством, управляемым зейдитской династией. Молодое королевство сразу же столкнулось с серьёзными проблемами, в том числе с колониальными устремлениями напиравших с юга англичан и претензиями саудитов, в 30-е годы XX века захвативших ряд йеменских территорий и заставивших власти Йемена признать эти захваты. Это стало одним из основных факторов, определяющих характер йеменско-саудовских отношений вплоть до наших дней.В последующие годы йеменская монархия во внешнеполитическом плане пыталась маневрировать между фашистской Италией и англосаксонскими державами, при этом стараясь сохранить нейтралитет. Юг страны по-прежнему контролировали англичане. Всё это сопровождалось экономическим кризисом, принявшим перманентный характер – страна фактически не развивалась. В годы распада мировой колониальной системы на Ближнем Востоке начали стремительно распространятся идеи "арабского социализма", и Йемен в этом плане не стал исключением. В 1962 году на севере страны произошёл переворот, по итогам которого было объявлено о создании Йеменской Арабской Республики. Это привело к гражданскому противостоянию между республиканцами и монархистами, в котором на стороне первых выступила египетская армия, а на стороне вторых – британские и французские наёмники. В итоге республиканцам удалось удержать власть. А через пять лет на юге страны началось антибританское восстание, по итогам которого оккупанты были вынуждены покинуть Йемен. Там было создано ещё одно государство – Народная Республика Южного Йемена, впоследствии переименованное в Народную Демократическую Республику Йемен.Из всех арабских стран, объявивших о намерении строить социализм (с местной спецификой, разумеется), НДРЙ продвинулась на этом пути наиболее далеко. В стране появились местные аналоги колхозов и совхозов, частная торговля сельхозпродукцией была запрещена. Во внешнеполитическом плане южане ориентировались на СССР и его союзников, включая Кубу, которые оказывали им всестороннюю помощь в деле государственного строительства. В числе прочего, страны соцлагеря помогали НДРЙ создать собственные вооружённые силы.И вот как раз с формированием устойчивой государственности у йеменцев возникали регулярные проблемы. Между северным и южным Йеменом происходили регулярные военные столкновения, закончившиеся лишь в 1990 году, когда страна была объединена. Однако с этого момента межгосударственные противоречия уступили место множеству застарелых конфликтов, в рамках которых сталкивались интересны местных родоплеменных кланов, представителей различных мусульманских конфессий, политических группировок и т.д.Вот как раз одна из таких группировок, представлявшая интересы зейдитов севера страны, и стояла у истоков движения хуситов. Изначально зейдитские повстанцы называли себя "Ансар Аллах" ("помощники Аллаха"), а название "хуситы" стало распространятся после того, как лидер движения Хусейн аль-Хуси, ранее объявивший себя имамом, в 2004 году был убит йеменской армией.С тех пор мятеж хуситов в Йемене принял перманентный характер. Участники движения обвиняли власти в подчинении интересам США и Израиля, они также объявили своими врагами все арабские страны, которые сотрудничают с Вашингтоном и Тель-Авивом. В 2009 году властям Йемена при помощи Саудовской Аравии, казалось, удалось усмирить хуситов, однако с началом "арабской весны" их влияние в стране стало определяющим. При этом страну охватил хаос, возглавлявший объединённый Йемен с 1990 года (а Йеменскую Арабскую Республику – с 1978 года) президент Салех был отстранён от власти, а его преемник Хади призвал Саудовскую Аравию вторгнуться в страну, что и было сделано в 2015 году.Коалиция богатейших арабских государств, возглавляемая Саудовской Аравией при поддержке ведущих западных держав, не смогла разгромить несравненно более слабо вооружённых и оснащённых хуситов. Спустя почти десять лет после вторжения Йемен оказался буквально разорван на части. Сейчас страну делят между собой хуситы, сторонники официальной власти при поддержке саудитов, а также различные племенные и исламистские группировки.Разумеется, хуситы пользовались и продолжают пользоваться поддержкой шиитского Ирана. Однако своей решимостью "Ансар Аллах" превосходит едва ли не все остальные шиитские группировки, входящие в иранскую прокси-сеть, созданную генералом Касемом Сулеймани. К примеру, если ливанская "Хезболла" тщательно дозирует свою военную активность на границе с Израилем, то хуситы безо всякой рефлексии атакуют американские корабли и военные базы и обрушивают всю мировую торговлю. Йеменцы – бедный народ, терять им особо нечего, и после десяти лет противостояния с монархиями Персидского залива им накоплен уникальный боевой опыт успешного противодействия в разы лучше вооружённому и оснащённому противнику.Ясно, что спорадические авиаудары США и их союзников не способны сломить хуситское сопротивление. В итоге Вашингтон сегодня находится перед сложной развилкой: либо военное присутствие на Ближнем Востоке придётся постепенно сворачивать, либо начинать полноценную наземную операцию с, мягко говоря, не очень ясными перспективами.
https://ukraina.ru/20240122/1052819375.html
https://ukraina.ru/20240128/1052930729.html
https://ukraina.ru/20240117/1052744150.html
сша
йемен
ближний восток
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Владимир Зотов
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эксклюзив, сша, хуситы, йемен, война, ближний восток
Эксклюзив, США, хуситы, Йемен, война, Ближний Восток

Хуситов не остановить. Ввяжутся ли США в новую большую войну

15:10 30.01.2024
 
© AP / Osamah Abdulrahman
- РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP / Osamah Abdulrahman
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Интенсивность обстрелов, которым йеменские хуситы подвергают корабли, принадлежащие западным странам и Израилю, возрастает
Представители движения заявили, что они нанесли ракетный удар по американской плавбазе Lewis B. Puller, назначением которой является оказание логистическое поддержки находящимся в Аденском заливе подразделениям ВМС США.
Перед этим атаке хуситов подвергся британский танкер. Кадры с изображением охваченного пожаром судна облетели весь интернет.
Очевидно, что на сегодняшний день действия США и их союзников, направленные на борьбу с йеменскими повстанцами, результата не приносят. Наносимые западной коалицией авиаудары в данный момент приводят лишь к усилению военной активности хуситов.
Отдельные наблюдатели берут на себя смелость утверждать, что вскоре американцам придётся полностью покинуть Ближний Восток примерно по тому же сценарию, по которому они оставляли Афганистан.
Так или иначе, относительно слабо оснащённое военизированное движение, базирующееся в самой бедной стране арабского мира, создало огромные проблемы как "первой армии мира", так и всей мировой торговле, на кураторство которой претендуют США и их союзники.
Хуситы – относительно молодое движение. Их название связано с семьёй аль-Хуси, которая на протяжении многих лет возглавляло на северо-западе Йемена движение зейдитов – приверженцев одной из разновидностей шиитского ислама.
Однако рост популярности хуситов, приведший в итоге к политическому доминированию, непосредственным образом связан с рядом событий йеменской истории – особенно с тем, что происходило со страной в XX веке.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2024
22 января, 14:47
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К концу XIX века территория Йемена оказалась поделена между османской Турцией и Британией – первые овладели севером, вторые колонизировали юг.
Первая Мировая война привела к распаду Османской империи, и северная часть Йемена провозгласила себя независимым государством, управляемым зейдитской династией.
Молодое королевство сразу же столкнулось с серьёзными проблемами, в том числе с колониальными устремлениями напиравших с юга англичан и претензиями саудитов, в 30-е годы XX века захвативших ряд йеменских территорий и заставивших власти Йемена признать эти захваты. Это стало одним из основных факторов, определяющих характер йеменско-саудовских отношений вплоть до наших дней.
В последующие годы йеменская монархия во внешнеполитическом плане пыталась маневрировать между фашистской Италией и англосаксонскими державами, при этом стараясь сохранить нейтралитет.
Юг страны по-прежнему контролировали англичане. Всё это сопровождалось экономическим кризисом, принявшим перманентный характер – страна фактически не развивалась.
В годы распада мировой колониальной системы на Ближнем Востоке начали стремительно распространятся идеи "арабского социализма", и Йемен в этом плане не стал исключением.
В 1962 году на севере страны произошёл переворот, по итогам которого было объявлено о создании Йеменской Арабской Республики. Это привело к гражданскому противостоянию между республиканцами и монархистами, в котором на стороне первых выступила египетская армия, а на стороне вторых – британские и французские наёмники.
В итоге республиканцам удалось удержать власть. А через пять лет на юге страны началось антибританское восстание, по итогам которого оккупанты были вынуждены покинуть Йемен. Там было создано ещё одно государство – Народная Республика Южного Йемена, впоследствии переименованное в Народную Демократическую Республику Йемен.
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28 января, 04:47
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Из всех арабских стран, объявивших о намерении строить социализм (с местной спецификой, разумеется), НДРЙ продвинулась на этом пути наиболее далеко. В стране появились местные аналоги колхозов и совхозов, частная торговля сельхозпродукцией была запрещена.
Во внешнеполитическом плане южане ориентировались на СССР и его союзников, включая Кубу, которые оказывали им всестороннюю помощь в деле государственного строительства. В числе прочего, страны соцлагеря помогали НДРЙ создать собственные вооружённые силы.
И вот как раз с формированием устойчивой государственности у йеменцев возникали регулярные проблемы.
Между северным и южным Йеменом происходили регулярные военные столкновения, закончившиеся лишь в 1990 году, когда страна была объединена. Однако с этого момента межгосударственные противоречия уступили место множеству застарелых конфликтов, в рамках которых сталкивались интересны местных родоплеменных кланов, представителей различных мусульманских конфессий, политических группировок и т.д.
Вот как раз одна из таких группировок, представлявшая интересы зейдитов севера страны, и стояла у истоков движения хуситов.
Изначально зейдитские повстанцы называли себя "Ансар Аллах" ("помощники Аллаха"), а название "хуситы" стало распространятся после того, как лидер движения Хусейн аль-Хуси, ранее объявивший себя имамом, в 2004 году был убит йеменской армией.
С тех пор мятеж хуситов в Йемене принял перманентный характер. Участники движения обвиняли власти в подчинении интересам США и Израиля, они также объявили своими врагами все арабские страны, которые сотрудничают с Вашингтоном и Тель-Авивом.
В 2009 году властям Йемена при помощи Саудовской Аравии, казалось, удалось усмирить хуситов, однако с началом "арабской весны" их влияние в стране стало определяющим.
При этом страну охватил хаос, возглавлявший объединённый Йемен с 1990 года (а Йеменскую Арабскую Республику – с 1978 года) президент Салех был отстранён от власти, а его преемник Хади призвал Саудовскую Аравию вторгнуться в страну, что и было сделано в 2015 году.
17 января, 15:34
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Коалиция богатейших арабских государств, возглавляемая Саудовской Аравией при поддержке ведущих западных держав, не смогла разгромить несравненно более слабо вооружённых и оснащённых хуситов. Спустя почти десять лет после вторжения Йемен оказался буквально разорван на части.
Сейчас страну делят между собой хуситы, сторонники официальной власти при поддержке саудитов, а также различные племенные и исламистские группировки.
Разумеется, хуситы пользовались и продолжают пользоваться поддержкой шиитского Ирана. Однако своей решимостью "Ансар Аллах" превосходит едва ли не все остальные шиитские группировки, входящие в иранскую прокси-сеть, созданную генералом Касемом Сулеймани.
К примеру, если ливанская "Хезболла" тщательно дозирует свою военную активность на границе с Израилем, то хуситы безо всякой рефлексии атакуют американские корабли и военные базы и обрушивают всю мировую торговлю.
Йеменцы – бедный народ, терять им особо нечего, и после десяти лет противостояния с монархиями Персидского залива им накоплен уникальный боевой опыт успешного противодействия в разы лучше вооружённому и оснащённому противнику.
Ясно, что спорадические авиаудары США и их союзников не способны сломить хуситское сопротивление. В итоге Вашингтон сегодня находится перед сложной развилкой: либо военное присутствие на Ближнем Востоке придётся постепенно сворачивать, либо начинать полноценную наземную операцию с, мягко говоря, не очень ясными перспективами.
 
ЭксклюзивСШАхуситыЙеменвойнаБлижний Восток
 
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