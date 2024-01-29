Грег Вайнер: Нелегалы атакуют США, Трамп может захватить Капитолий, а пакет денег для Украины тает - 29.01.2024 Украина.ру
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Грег Вайнер: Нелегалы атакуют США, Трамп может захватить Капитолий, а пакет денег для Украины тает
Грег Вайнер: Нелегалы атакуют США, Трамп может захватить Капитолий, а пакет денег для Украины тает - 29.01.2024 Украина.ру
Грег Вайнер: Нелегалы атакуют США, Трамп может захватить Капитолий, а пакет денег для Украины тает
Почему власти Техаса вступили в открытый конфликт с Байденом и при чем тут Украина? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер
2024-01-29T18:31
2024-01-29T18:36
интервью
сша
миграционный кризис
дональд трамп
джо байден
украина
россия
деньги
гражданская война
выборы
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В США разгорается скандал между федеральными властями и штатом Техас, который вступил в прямое противостояние с правительством из-за миграционного кризиса на южной границе. Главу Техаса Грега Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 штатов. Ранее Верховный суд разрешил федеральным властям Америки убрать стену из колючей проволоки, которую Эббот начал строить вдоль границы с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции.— Грег, насколько происходящее в Техасе отражается на внутриполитической ситуации в Америке?— Есть две вещи, на которые здесь необходимо обратить внимание.Во-первых, 25 штатов, где республиканские губернаторы, поддержали Эббота. В частности, главы Флориды и Оклахомы Рон Десантис и Кевин Ститт сообщили о своей готовности в случае необходимости отправить бойцов Национальной гвардии в штат Техас для того, чтобы ответить на кризис на границе США и Мексики.Во-вторых, 9 тысяч тракдрайверов (водителей фур) объявили о том, что приедут в Техас, чтобы помочь блокировать мексиканскую границу. То есть задействован один из крупнейших профсоюзов в США — водителей грузовиков.— Получается, это чуть ли не бунт против властей США?— Ну, да. Я уверен, что режиссер всего этого — Дональд Трамп. Это его происки в рамках предвыборной кампании — для него в этом плане все отлично совпало. Что хорошо для Техаса — хорошо для Трампа. При этом он говорит четко, ясно, понятно — то, что хочет слышать избиратель, который крайне напуган нашествием полчищ нелегалов.— Станет ли Техас штатом – лидером новой конфедерации США?— Нет. Естественно, все грани раскола — это поле предвыборной кампании. Не более того. Ставки в президентской гонке высоки как никогда. Общество поляризовано как никогда. Девять миллионов нелегалов за 4 года и рост преступности на 400% — такого не было в США никогда. То, что сейчас делают Техас и другие пограничные штаты, которые пересылают нелегальных эмигрантов в другие населенные пункты — подобного Америка не видела. Получается, что раскол, вне всякого сомнения, есть — особенно в подходах к нелегальной миграции. Однако американский раскол — это, как правило, деньги.— Что вы имеете в виду?— Ситуацию в Конгрессе по голосованию пакета помощи Украине, Израилю, Тайваню — в связке с миграционной ситуацией на границе с Мексикой.Республиканцы требуют деньги на миграционную реформу, и вообще — на тотальную реформу в этой области.Что, например, делает и говорит Трамп? Нелегальные 1,7 миллионов мигрантов, которые прибыли в Штаты и подали на правовой статус, получили отказ и требование суда депортироваться из США. Они, естественно, этого не делают и остаются незаконно на территории Америки. Но если Трамп станет президентом Штатов, то сию секунду он подпишет первый документ — о немедленной депортации нелегалов из страны.Конечно, это музыка для ушей американского избирателя, особенно того, который живет в приграничных штатах. Я думаю, даже в Нью-Йорке граждане стонут от несметного числа приезжих нелегалов (которых там, по моим данным, 80–100 тысяч!). Весь расход ложится на жителей Нью-Йорка, а это не по средствам даже такому богатому штату Америки.Миграционная реформа должна быть сотворена. Этот вопрос — основной для кандидатов, участвующих в избирательной кампанией. Так что будут самые жаркие споры.— Может ли миграционный кризис и предвыборный раскол в США привести к гражданской войне в стране?— Волнения, несомненно, будут. Однако, как только начинается вопрос об отделении какого-то штата, федеральное правительство ведет себя беспощадно.Приведу исторический пример. Американский религиозный деятель Дэвид Кореш организовал секту "Ветвь Давидова", которая находилась в Техасе. Когда организация объявила о своем отделении от США, туда прибыли федеральные войска. Сначала был дан газ как предупреждение. А потом всех членов секты расстреляли в упор — осталось 400 трупов.Или в 80-е годы: народные волнения шли в городе Балтимор. Все закончилось тем, что на проблемный район города с указа федеральных властей Америки была сброшена бомба. На этом все закончилось. Власти страны ведут себя абсолютно беспощадно, как только начинается возня, связанная с разговорами об отделении.В Америке желательно все решать судебным путем. Федеральные власти подали в Верховный суд США иск против штата Техас, и ждут решения. В Штатах — полтора миллиона адвокатов! Любой вопрос, любой плевок, любой поворот налево и направо — все это судебные дела.— Хорошо, а если суд вынесет постановление, а Эббот и 25 губернаторов не захотят ему следовать?— Дело в том, что у федеральных властей Америки имеется огромное количество рычагов давления на свои регионы. Например, местные фонды — образовательные, медицинские, строительные — получают деньги именно из федерального бюджета.Если спонсирование прекратится в мгновение ока, в штатах начнутся неприятности, появятся дыры в бюджетах. А избиратели будут ох как недовольны своими губернаторами. Поэтому, я думаю, что будут договариваться о чем-то в любом случае.— Чего ожидать от Трампа?— Он может призвать избирателей к штурму правительства (напомню, 6 января 2021 года он повел народ на захват Капитолия США). Или сделать какое-то радикальное предложение из серии "у нас уже едут 9 тысяч грузовиков, давайте дальше пойдем". Ведь, как я уже упомянул, сейчас задействован крупнейший профсоюзов США — тракдрайверы.Однако, если Трамп пойдёт на какие-то экстремальные действия, у него будут большие проблемы. Может быть, еще один федеральный кейс против него выдвинут. Или власти могут за Трампа всерьез взяться: приехать и арестовать мгновенно — без разговоров. Наденут наручники и увезут. И не выпустят из тюрьмы — если это будет похоже на намек к неподчинению федеральному правительству.— Основной конкурент Трампа у республиканцев – Никки Хейли — сможет из этой истории извлечь пользу?— У Никки Хейли — интересная ситуация. Если она сможет оседлать миграционного конька и выйти на какой-то компромисс между радикально настроенным Трампом и либеральными независимыми кандидатами, то у нее, действительно, есть шанс поднять свои рейтинги и обойти конкурентов.Дело в том, что в Штатах есть еще независимые избиратели (28–30%) и демократы (~30%). Среди последних — консервативные и южные демократы. Есть "демократы Рейгана". Не у всех американцев — радикальная позиция, как у трамповского ядерного электората.— Как миграционный кризис влияет на Байдена и его шансы переизбраться президентом Америки?— У Байдена один колоссальный плюс, который позволяет ему держаться на плаву. Американская экономика — в прекрасном состоянии: рост 3,3%. И все эти нелегальные ребята нужны для экономики США. Ведь это как раз те рабочие руки, которых не хватает стране.Поэтому пока основная масса американцев все же молчит — потому что с кошельками у них проблем нет.— Сами Штаты в целом готовы к волнениям?— Америка живет в состоянии раскачивания, начиная с 60-х годов. Когда были убиты оба Кеннеди и Мартин Лютер Кинг, было совершено покушение на сенатора Алабамы. Потом были протесты, расцвет партии самообороны "Черные Пантеры". [Американская леворадикальная организация афроамериканцев, ставившая своей целью продвижение гражданских прав чернокожего населения. Была активна в США с середины 1960-х по 1970-е годы.]В 70-е годы шло колоссальное движение против войны во Вьетнаме, демонстрации сотрясали страну. В 80-е был разгар холодной войны и борьба с Советским Союзом. И так далее. Америка в состоянии потрясений находится все время. Но, тем не менее, выковывается новая элита, взгляды, появляется новое поколение. Я бы не недооценивал США на нашем месте.— Как волнения в США, в частности ситуации на границе штата Техас и Мексики, связаны с Украиной?— Для Украины это плохо. Потому что чем больше в США делается акцент на миграционной проблеме, тем меньше шансов для Украины получить то, что просит для нее Байден. Я думаю, что компромисс будет найден, но за счет украинских денег. Миграционная проблема — настолько горячая и острая, что для американского избирателя Украина отходит на далекий план.Напомню, что для Киева Байден просил сначала 63 миллиарда, а сейчас желаемая цифра составляет 61 миллиард долларов. Думаю, в итоге огромное количество денег из этой суммы уйдет туда, где решаются миграционные проблемы. И Украине достанется половина, возможно, треть от названных средств.В общем же вопрос дальнейшей судьбы Украины Штаты будут готовы решать только после первого вторника ноября — когда пройдут выборы в Америке. По их результатам будет понятно, что ждет Киев и будут ли США окончательно закрывать украинский вопрос.Поэтому последняя финансовая поддержка Украине, по моему мнению, будет в феврале. Наверное, параллельно с пакетом в 50 миллиардов евро, который Киеву будет выдан Евросоюзом, взявшим на себя большое количество обязательств перед Украиной. Более от США до выборов страна вряд ли что-то получит.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20240129/1052945661.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, сша, миграционный кризис, дональд трамп, джо байден, украина, россия, деньги, гражданская война, выборы
Интервью, США, миграционный кризис, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина, Россия, деньги, гражданская война, выборы

Грег Вайнер: Нелегалы атакуют США, Трамп может захватить Капитолий, а пакет денег для Украины тает

18:31 29.01.2024 (обновлено: 18:36 29.01.2024)
 
© mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
© mega-stars.ru
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Почему власти Техаса вступили в открытый конфликт с Байденом и при чем тут Украина? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер
В США разгорается скандал между федеральными властями и штатом Техас, который вступил в прямое противостояние с правительством из-за миграционного кризиса на южной границе. Главу Техаса Грега Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 штатов.
Ранее Верховный суд разрешил федеральным властям Америки убрать стену из колючей проволоки, которую Эббот начал строить вдоль границы с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции.
— Грег, насколько происходящее в Техасе отражается на внутриполитической ситуации в Америке?
— Есть две вещи, на которые здесь необходимо обратить внимание.
Во-первых, 25 штатов, где республиканские губернаторы, поддержали Эббота. В частности, главы Флориды и Оклахомы Рон Десантис и Кевин Ститт сообщили о своей готовности в случае необходимости отправить бойцов Национальной гвардии в штат Техас для того, чтобы ответить на кризис на границе США и Мексики.
Во-вторых, 9 тысяч тракдрайверов (водителей фур) объявили о том, что приедут в Техас, чтобы помочь блокировать мексиканскую границу. То есть задействован один из крупнейших профсоюзов в США — водителей грузовиков.
Грег Вайнер интервью
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— Получается, это чуть ли не бунт против властей США?
— Ну, да. Я уверен, что режиссер всего этого — Дональд Трамп. Это его происки в рамках предвыборной кампании — для него в этом плане все отлично совпало. Что хорошо для Техаса — хорошо для Трампа. При этом он говорит четко, ясно, понятно — то, что хочет слышать избиратель, который крайне напуган нашествием полчищ нелегалов.
— Станет ли Техас штатом – лидером новой конфедерации США?
— Нет. Естественно, все грани раскола — это поле предвыборной кампании. Не более того.
Ставки в президентской гонке высоки как никогда. Общество поляризовано как никогда. Девять миллионов нелегалов за 4 года и рост преступности на 400% — такого не было в США никогда. То, что сейчас делают Техас и другие пограничные штаты, которые пересылают нелегальных эмигрантов в другие населенные пункты — подобного Америка не видела.
Получается, что раскол, вне всякого сомнения, есть — особенно в подходах к нелегальной миграции. Однако американский раскол — это, как правило, деньги.
— Что вы имеете в виду?
— Ситуацию в Конгрессе по голосованию пакета помощи Украине, Израилю, Тайваню — в связке с миграционной ситуацией на границе с Мексикой.
Республиканцы требуют деньги на миграционную реформу, и вообще — на тотальную реформу в этой области.
Что, например, делает и говорит Трамп? Нелегальные 1,7 миллионов мигрантов, которые прибыли в Штаты и подали на правовой статус, получили отказ и требование суда депортироваться из США. Они, естественно, этого не делают и остаются незаконно на территории Америки.
Но если Трамп станет президентом Штатов, то сию секунду он подпишет первый документ — о немедленной депортации нелегалов из страны.
Конечно, это музыка для ушей американского избирателя, особенно того, который живет в приграничных штатах. Я думаю, даже в Нью-Йорке граждане стонут от несметного числа приезжих нелегалов (которых там, по моим данным, 80–100 тысяч!). Весь расход ложится на жителей Нью-Йорка, а это не по средствам даже такому богатому штату Америки.
Миграционная реформа должна быть сотворена. Этот вопрос — основной для кандидатов, участвующих в избирательной кампанией. Так что будут самые жаркие споры.
— Может ли миграционный кризис и предвыборный раскол в США привести к гражданской войне в стране?
— Волнения, несомненно, будут. Однако, как только начинается вопрос об отделении какого-то штата, федеральное правительство ведет себя беспощадно.
- РИА Новости, 1920, 29.01.2024
06:01
"Республика Техас". Станет ли этот штат лидером новой конфедерации США и что это значит для УкраиныЧто представляет собой штат Техас? Почему он может стать лидером "новой Конфедерации" и как ситуация на границе штата Техас и Мексики связана с Украиной?
Приведу исторический пример. Американский религиозный деятель Дэвид Кореш организовал секту "Ветвь Давидова", которая находилась в Техасе. Когда организация объявила о своем отделении от США, туда прибыли федеральные войска. Сначала был дан газ как предупреждение. А потом всех членов секты расстреляли в упор — осталось 400 трупов.
Или в 80-е годы: народные волнения шли в городе Балтимор. Все закончилось тем, что на проблемный район города с указа федеральных властей Америки была сброшена бомба. На этом все закончилось. Власти страны ведут себя абсолютно беспощадно, как только начинается возня, связанная с разговорами об отделении.
В Америке желательно все решать судебным путем. Федеральные власти подали в Верховный суд США иск против штата Техас, и ждут решения. В Штатах — полтора миллиона адвокатов! Любой вопрос, любой плевок, любой поворот налево и направо — все это судебные дела.
— Хорошо, а если суд вынесет постановление, а Эббот и 25 губернаторов не захотят ему следовать?
— Дело в том, что у федеральных властей Америки имеется огромное количество рычагов давления на свои регионы. Например, местные фонды — образовательные, медицинские, строительные — получают деньги именно из федерального бюджета.
Если спонсирование прекратится в мгновение ока, в штатах начнутся неприятности, появятся дыры в бюджетах. А избиратели будут ох как недовольны своими губернаторами.
Поэтому, я думаю, что будут договариваться о чем-то в любом случае.
— Чего ожидать от Трампа?
— Он может призвать избирателей к штурму правительства (напомню, 6 января 2021 года он повел народ на захват Капитолия США). Или сделать какое-то радикальное предложение из серии "у нас уже едут 9 тысяч грузовиков, давайте дальше пойдем". Ведь, как я уже упомянул, сейчас задействован крупнейший профсоюзов США — тракдрайверы.
Однако, если Трамп пойдёт на какие-то экстремальные действия, у него будут большие проблемы. Может быть, еще один федеральный кейс против него выдвинут. Или власти могут за Трампа всерьез взяться: приехать и арестовать мгновенно — без разговоров. Наденут наручники и увезут.
И не выпустят из тюрьмы — если это будет похоже на намек к неподчинению федеральному правительству.
— Основной конкурент Трампа у республиканцев – Никки Хейли — сможет из этой истории извлечь пользу?
У Никки Хейли — интересная ситуация. Если она сможет оседлать миграционного конька и выйти на какой-то компромисс между радикально настроенным Трампом и либеральными независимыми кандидатами, то у нее, действительно, есть шанс поднять свои рейтинги и обойти конкурентов.
Дело в том, что в Штатах есть еще независимые избиратели (28–30%) и демократы (~30%). Среди последних — консервативные и южные демократы. Есть "демократы Рейгана". Не у всех американцев — радикальная позиция, как у трамповского ядерного электората.
Ростислав Ищенко интервью
05:00
Ростислав Ищенко: Неважно, кто победит, Трамп или Байден, Украина уже трупЕсли с точки зрения России были разные варианты взаимодействия с Украиной, то с точки зрения Украины вариант был только один – война с Россией на уничтожение. Когда это стало России понятно, у нее не осталось выбора.
— Как миграционный кризис влияет на Байдена и его шансы переизбраться президентом Америки?
— У Байдена один колоссальный плюс, который позволяет ему держаться на плаву. Американская экономика — в прекрасном состоянии: рост 3,3%. И все эти нелегальные ребята нужны для экономики США. Ведь это как раз те рабочие руки, которых не хватает стране.
Поэтому пока основная масса американцев все же молчит — потому что с кошельками у них проблем нет.
— Сами Штаты в целом готовы к волнениям?
— Америка живет в состоянии раскачивания, начиная с 60-х годов. Когда были убиты оба Кеннеди и Мартин Лютер Кинг, было совершено покушение на сенатора Алабамы. Потом были протесты, расцвет партии самообороны "Черные Пантеры". [Американская леворадикальная организация афроамериканцев, ставившая своей целью продвижение гражданских прав чернокожего населения. Была активна в США с середины 1960-х по 1970-е годы.]
В 70-е годы шло колоссальное движение против войны во Вьетнаме, демонстрации сотрясали страну. В 80-е был разгар холодной войны и борьба с Советским Союзом. И так далее.
Америка в состоянии потрясений находится все время. Но, тем не менее, выковывается новая элита, взгляды, появляется новое поколение. Я бы не недооценивал США на нашем месте.
— Как волнения в США, в частности ситуации на границе штата Техас и Мексики, связаны с Украиной?
— Для Украины это плохо. Потому что чем больше в США делается акцент на миграционной проблеме, тем меньше шансов для Украины получить то, что просит для нее Байден. Я думаю, что компромисс будет найден, но за счет украинских денег.
Грег Вайнер интервью
25 января, 05:20
Грег Вайнер о том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире оказался Янукович, который осудил "Байденомику"Кого только не увидишь во время избирательной кампании в США. О том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире Янукович выступил против Байдена, а также о перспективах выделения денег Киеву на войну с Россией в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Миграционная проблема — настолько горячая и острая, что для американского избирателя Украина отходит на далекий план.
Напомню, что для Киева Байден просил сначала 63 миллиарда, а сейчас желаемая цифра составляет 61 миллиард долларов. Думаю, в итоге огромное количество денег из этой суммы уйдет туда, где решаются миграционные проблемы. И Украине достанется половина, возможно, треть от названных средств.
В общем же вопрос дальнейшей судьбы Украины Штаты будут готовы решать только после первого вторника ноября — когда пройдут выборы в Америке. По их результатам будет понятно, что ждет Киев и будут ли США окончательно закрывать украинский вопрос.
Поэтому последняя финансовая поддержка Украине, по моему мнению, будет в феврале. Наверное, параллельно с пакетом в 50 миллиардов евро, который Киеву будет выдан Евросоюзом, взявшим на себя большое количество обязательств перед Украиной.
Более от США до выборов страна вряд ли что-то получит.
 
ИнтервьюСШАмиграционный кризисДональд ТрампДжо БайденУкраинаРоссияденьгигражданская войнавыборы
 
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18:31Грег Вайнер: Нелегалы атакуют США, Трамп может захватить Капитолий, а пакет денег для Украины тает
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