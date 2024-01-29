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В Донецке погибли три человека при обстреле - Пушилин
В Донецке погибли три человека при обстреле - Пушилин - 29.01.2024 Украина.ру
В Донецке погибли три человека при обстреле - Пушилин
Вооруженные силы Украины обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО "Град", предположительно, погибли три человека, сообщил 29 января глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале
2024-01-29T17:18
2024-01-29T17:18
2024-01-29T17:18
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Еще три мирных жителя получили ранения средней степени тяжести – женщины 1963 и 1999 г.р., мужчина 1999 г.р. Им оказывается медицинская помощь, добавил он.В результате обстрела повреждены два частных жилых домостроения, как минимум три объекта гражданской инфраструктуры.Мэр Донецка сообщил ранее, что в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя, один пострадал.
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новости, россия, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин, обстрелы, всу
Новости, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин, обстрелы, ВСУ
В Донецке погибли три человека при обстреле - Пушилин
Вооруженные силы Украины обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО "Град", предположительно, погибли три человека, сообщил 29 января глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале