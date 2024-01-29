В Донецке погибли три человека при обстреле - Пушилин - 29.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240129/1052965577.html
В Донецке погибли три человека при обстреле - Пушилин
В Донецке погибли три человека при обстреле - Пушилин - 29.01.2024 Украина.ру
В Донецке погибли три человека при обстреле - Пушилин
Вооруженные силы Украины обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО "Град", предположительно, погибли три человека, сообщил 29 января глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале
2024-01-29T17:18
2024-01-29T17:18
новости
россия
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей кулемзин
обстрелы
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102937/12/1029371265_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_5d265c067e7bb364dd58e0d39514ff9f.jpg
Еще три мирных жителя получили ранения средней степени тяжести – женщины 1963 и 1999 г.р., мужчина 1999 г.р. Им оказывается медицинская помощь, добавил он.В результате обстрела повреждены два частных жилых домостроения, как минимум три объекта гражданской инфраструктуры.Мэр Донецка сообщил ранее, что в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя, один пострадал.
https://ukraina.ru/20240129/1052963143.html
россия
донецк
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102937/12/1029371265_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_3e1c82e68ed585c390ad888d51103573.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин, обстрелы, всу
Новости, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин, обстрелы, ВСУ

В Донецке погибли три человека при обстреле - Пушилин

17:18 29.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Донецке
Госпиталь для больных коронавирусом в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженные силы Украины обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО "Град", предположительно, погибли три человека, сообщил 29 января глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале
"В результате обстрела противником Калининского района Донецка из РСЗО "Град" по предварительным данным погибли три человека", - написал Пушилин.
Еще три мирных жителя получили ранения средней степени тяжести – женщины 1963 и 1999 г.р., мужчина 1999 г.р. Им оказывается медицинская помощь, добавил он.
В результате обстрела повреждены два частных жилых домостроения, как минимум три объекта гражданской инфраструктуры.
Мэр Донецка сообщил ранее, что в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО погибли три мирных жителя, один пострадал.
15:52
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэрВооруженные силы Украины обстреляли Калининский район Донецка, есть погибшие, сообщил 29 января мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлексей КулемзинобстрелыВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала