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За фейки о ВС РФ будут лишать почётных званий и имущества

За фейки о ВС РФ будут лишать почётных званий и имущества - 29.01.2024 Украина.ру

За фейки о ВС РФ будут лишать почётных званий и имущества

За фейки о Вооруженных силах Российской Федерации будут лишать почетных званий и имущества. Соответствующие поправки Госдума приняла 24 января в I чтении

2024-01-29T15:22

2024-01-29T15:22

2024-01-29T15:23

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С инициативой о конфискации имущества за фейки и преступления против безопасности России выступили более 330 депутатов Госдумы.Согласно документу, такая мера конфискации имущества может быть применена к виновным в нарушении нескольких статей УК РФ. Это публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и ещё 6 статей УК РФ, включая реабилитацию нацизма и содействие санкциям против России."Конфискация имущества – это не наказание, а мера уголовно-правового характера. Поэтому реквизировать у преступника можно либо орудие его преступление, например, телефон, с которого распространялись фейки, либо вознаграждение, которое он получил за свое злодеяние. Нажитые честным трудом дом, автомобиль или денежные накопления у виновного конфисковать не могут", - объяснили в пресс-службе парламента. А почётных званий – таких как, например, народный артист или заслуженный работник торговли, виновные в нарушении указанных выше статей Уголовного кодекса будут лишены.До принятия поправок о конфискации имущества в России существовало уголовного наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии. Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что "каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества".

https://ukraina.ru/20240115/1052690234.html

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новости, россия, госдума, фейк, дискредитация вс рф, вс рф, уголовный кодекс