За фейки о ВС РФ будут лишать почётных званий и имущества - 29.01.2024 Украина.ру
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За фейки о ВС РФ будут лишать почётных званий и имущества
За фейки о ВС РФ будут лишать почётных званий и имущества - 29.01.2024 Украина.ру
За фейки о ВС РФ будут лишать почётных званий и имущества
За фейки о Вооруженных силах Российской Федерации будут лишать почетных званий и имущества. Соответствующие поправки Госдума приняла 24 января в I чтении
2024-01-29T15:22
2024-01-29T15:23
новости
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госдума
фейк
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уголовный кодекс
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С инициативой о конфискации имущества за фейки и преступления против безопасности России выступили более 330 депутатов Госдумы.Согласно документу, такая мера конфискации имущества может быть применена к виновным в нарушении нескольких статей УК РФ. Это публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и ещё 6 статей УК РФ, включая реабилитацию нацизма и содействие санкциям против России."Конфискация имущества – это не наказание, а мера уголовно-правового характера. Поэтому реквизировать у преступника можно либо орудие его преступление, например, телефон, с которого распространялись фейки, либо вознаграждение, которое он получил за свое злодеяние. Нажитые честным трудом дом, автомобиль или денежные накопления у виновного конфисковать не могут", - объяснили в пресс-службе парламента. А почётных званий – таких как, например, народный артист или заслуженный работник торговли, виновные в нарушении указанных выше статей Уголовного кодекса будут лишены.До принятия поправок о конфискации имущества в России существовало уголовного наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии. Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что "каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества".
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новости, россия, госдума, фейк, дискредитация вс рф, вс рф, уголовный кодекс
Новости, Россия, Госдума, фейк, Дискредитация ВС РФ, ВС РФ, Уголовный кодекс

За фейки о ВС РФ будут лишать почётных званий и имущества

15:22 29.01.2024 (обновлено: 15:23 29.01.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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За фейки о Вооруженных силах Российской Федерации будут лишать почетных званий и имущества. Соответствующие поправки Госдума приняла 24 января в I чтении
С инициативой о конфискации имущества за фейки и преступления против безопасности России выступили более 330 депутатов Госдумы.
Согласно документу, такая мера конфискации имущества может быть применена к виновным в нарушении нескольких статей УК РФ. Это публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и ещё 6 статей УК РФ, включая реабилитацию нацизма и содействие санкциям против России.
"Конфискация имущества – это не наказание, а мера уголовно-правового характера. Поэтому реквизировать у преступника можно либо орудие его преступление, например, телефон, с которого распространялись фейки, либо вознаграждение, которое он получил за свое злодеяние. Нажитые честным трудом дом, автомобиль или денежные накопления у виновного конфисковать не могут", - объяснили в пресс-службе парламента.
А почётных званий – таких как, например, народный артист или заслуженный работник торговли, виновные в нарушении указанных выше статей Уголовного кодекса будут лишены.
До принятия поправок о конфискации имущества в России существовало уголовного наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии. Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что "каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества".
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15 января, 10:14
Следком РФ возбудил сотни уголовных дел за фейки о российских военныхБолее 270 уголовных дел возбудил Следственный комитет России за фейки о Вооруженных силах РФ почти за два года. Об этом сообщил 15 января председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости
 
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