О гражданской войне в США, козырях в рукаве у Трампа, войне между двумя Кореями и Украине - Бовт - 28.01.2024 Украина.ру
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О гражданской войне в США, козырях в рукаве у Трампа, войне между двумя Кореями и Украине - Бовт
О гражданской войне в США, козырях в рукаве у Трампа, войне между двумя Кореями и Украине - Бовт - 28.01.2024 Украина.ру
О гражданской войне в США, козырях в рукаве у Трампа, войне между двумя Кореями и Украине - Бовт
Политолог-американист Георгий Бовт в интервью Украина.рупрокомментировал ход президентских праймериз в США, а также рассказал о ситуации в штате Техас на границе с Мексикой и обострении корейского вопроса
2024-01-28T17:09
2024-01-28T17:09
видео
сша
джо байден
дональд трамп
праймериз
мексика
стена
граница
всу
сво
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00:36 - О ходе президентских праймериз в США; 02:58 - Кто из кандидатов лидирует в предвыборной гонке в США? 03:23 – Могут ли сойти с дистанции Дональд Трамп и Джо Байден? 04:38 – Чего опасается Зеленский в контексте военной помощи от США? 06:02 – О дальнейшем финансировании Украины; 06:38 – Обострение ситуации в Техасе; 08:48 – Как кризис в Техасе отразится на политике Джо Байдена? 10:29 – Кто стоит за движением Texit в Техасе? 11:24 – О вероятности военной эскалации между КНДР и Южной Кореей.
сша
мексика
украина
россия
кндр
южная корея
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видео, сша, джо байден, дональд трамп, праймериз, мексика, стена, граница, всу, сво, спецоперация, владимир зеленский, конституция, украина, россия, кризис, кндр, южная корея, выборы, президентские выборы, гражданская война, раскол, видео
Видео, США, Джо Байден, Дональд Трамп, праймериз, Мексика, стена, граница, ВСУ, СВО, Спецоперация, Владимир Зеленский, Конституция, Украина, Россия, кризис, КНДР, Южная Корея, выборы, президентские выборы, гражданская война, раскол

О гражданской войне в США, козырях в рукаве у Трампа, войне между двумя Кореями и Украине - Бовт

17:09 28.01.2024
 
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Политолог-американист Георгий Бовт в интервью Украина.рупрокомментировал ход президентских праймериз в США, а также рассказал о ситуации в штате Техас на границе с Мексикой и обострении корейского вопроса
00:36 - О ходе президентских праймериз в США;
02:58 - Кто из кандидатов лидирует в предвыборной гонке в США?
03:23 – Могут ли сойти с дистанции Дональд Трамп и Джо Байден?
04:38 – Чего опасается Зеленский в контексте военной помощи от США?
06:02 – О дальнейшем финансировании Украины;
06:38 – Обострение ситуации в Техасе;
08:48 – Как кризис в Техасе отразится на политике Джо Байдена?
10:29 – Кто стоит за движением Texit в Техасе?
11:24 – О вероятности военной эскалации между КНДР и Южной Кореей.
 
ВидеоСШАДжо БайденДональд ТрамппраймеризМексикастенаграницаВСУСВОСпецоперацияВладимир ЗеленскийКонституцияУкраинаРоссиякризисКНДРЮжная Кореявыборыпрезидентские выборыгражданская войнараскол
 
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