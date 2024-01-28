https://ukraina.ru/20240128/1052946860.html

О гражданской войне в США, козырях в рукаве у Трампа, войне между двумя Кореями и Украине - Бовт

О гражданской войне в США, козырях в рукаве у Трампа, войне между двумя Кореями и Украине - Бовт - 28.01.2024 Украина.ру

О гражданской войне в США, козырях в рукаве у Трампа, войне между двумя Кореями и Украине - Бовт

Политолог-американист Георгий Бовт в интервью Украина.рупрокомментировал ход президентских праймериз в США, а также рассказал о ситуации в штате Техас на границе с Мексикой и обострении корейского вопроса

2024-01-28T17:09

2024-01-28T17:09

2024-01-28T17:09

видео

сша

джо байден

дональд трамп

праймериз

мексика

стена

граница

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1c/1052946740_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cf654845ce6d82a035665295ffc7563.jpg

00:36 - О ходе президентских праймериз в США; 02:58 - Кто из кандидатов лидирует в предвыборной гонке в США? 03:23 – Могут ли сойти с дистанции Дональд Трамп и Джо Байден? 04:38 – Чего опасается Зеленский в контексте военной помощи от США? 06:02 – О дальнейшем финансировании Украины; 06:38 – Обострение ситуации в Техасе; 08:48 – Как кризис в Техасе отразится на политике Джо Байдена? 10:29 – Кто стоит за движением Texit в Техасе? 11:24 – О вероятности военной эскалации между КНДР и Южной Кореей.

сша

мексика

украина

россия

кндр

южная корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, джо байден, дональд трамп, праймериз, мексика, стена, граница, всу, сво, спецоперация, владимир зеленский, конституция, украина, россия, кризис, кндр, южная корея, выборы, президентские выборы, гражданская война, раскол, видео