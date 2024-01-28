Россия завладела инициативой почти на всех участках фронта - Die Welt
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
На всех участках фронта Россия имеет преимущество над украинской армией, заявил журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Die Welt
"Мы видим, что инициатива находится в руках российской армии на большинстве участках фронта", — отметил Ваннер.
Российским военным удалось достичь успеха на Донецком направлении, добавил он.
Немецкий журналист добавил, что Украина перешла к обороне и удержанию позиций.
Газета Financial Times ранее писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году.
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".