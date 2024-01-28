https://ukraina.ru/20240128/1052943405.html

Россия завладела инициативой почти на всех участках фронта - Die Welt

Россия завладела инициативой почти на всех участках фронта - Die Welt - 28.01.2024 Украина.ру

Россия завладела инициативой почти на всех участках фронта - Die Welt

На всех участках фронта Россия имеет преимущество над украинской армией, заявил журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Die Welt

2024-01-28T12:00

2024-01-28T12:00

2024-01-28T12:00

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Российским военным удалось достичь успеха на Донецком направлении, добавил он.Немецкий журналист добавил, что Украина перешла к обороне и удержанию позиций.Газета Financial Times ранее писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году.Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".

https://ukraina.ru/20240127/1052939159.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, фронт, донецкое направление