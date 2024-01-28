Россия завладела инициативой почти на всех участках фронта - Die Welt - 28.01.2024 Украина.ру
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Россия завладела инициативой почти на всех участках фронта - Die Welt
Россия завладела инициативой почти на всех участках фронта - Die Welt - 28.01.2024 Украина.ру
Россия завладела инициативой почти на всех участках фронта - Die Welt
На всех участках фронта Россия имеет преимущество над украинской армией, заявил журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Die Welt
2024-01-28T12:00
2024-01-28T12:00
новости
украина
всу
фронт
донецкое направление
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Российским военным удалось достичь успеха на Донецком направлении, добавил он.Немецкий журналист добавил, что Украина перешла к обороне и удержанию позиций.Газета Financial Times ранее писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году.Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии&nbsp;Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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новости, украина, всу, фронт, донецкое направление
Новости, Украина, ВСУ, фронт, Донецкое направление

Россия завладела инициативой почти на всех участках фронта - Die Welt

12:00 28.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На всех участках фронта Россия имеет преимущество над украинской армией, заявил журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Die Welt
"Мы видим, что инициатива находится в руках российской армии на большинстве участках фронта", — отметил Ваннер.
Российским военным удалось достичь успеха на Донецком направлении, добавил он.
Немецкий журналист добавил, что Украина перешла к обороне и удержанию позиций.
Газета Financial Times ранее писала, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году.
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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Вчера, 14:55
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Заголовок открываемого материала
12:00Россия завладела инициативой почти на всех участках фронта - Die Welt
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