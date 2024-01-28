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В Крыму задержали все группы диверсантов, совершившие теракты - Аксёнов

В Крыму задержали все группы диверсантов, совершившие теракты - Аксёнов - 28.01.2024 Украина.ру

В Крыму задержали все группы диверсантов, совершившие теракты - Аксёнов

Задержаны все диверсанты, совершившие теракты в Крыму, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "Вести-Крым"

2024-01-28T11:01

2024-01-28T11:01

2024-01-28T11:01

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По словам главы республики, диверсантов ожидает строгое наказание.В 2022 и 2023 годах в Крыму было совершено несколько диверсией на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, никто не пострадал.Также задержали участников диверсионных групп, которые действовали по заданию украинских спецслужб. Некоторые из заданий касались физического устранения руководителей Крыма.В июле сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который готовил покушение на главу Республики Крым Сергея Аксёнова. Подозреваемый сознался. Мужчину обучили подрывному делу, маскировке и нанесению грима, ухода от преследования. После этого он получил задание поехать в Крым, в Симферополь.

https://ukraina.ru/20230703/1047763677.html

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новости, россия, крым, сергей аксенов, диверсанты, диверсия, диверсия в крыму