https://ukraina.ru/20240128/1052917875.html

Феноменальная ненависть. Евгений Ющук объяснил, почему Украина бьет "кассетниками" по Белгороду и Донецку

Феноменальная ненависть. Евгений Ющук объяснил, почему Украина бьет "кассетниками" по Белгороду и Донецку - 28.01.2024 Украина.ру

Феноменальная ненависть. Евгений Ющук объяснил, почему Украина бьет "кассетниками" по Белгороду и Донецку

Украина с 2014 года обстреливает мирные города, просто сейчас ВСУ бьют по жилым районам уже кассетными боеприпасами. Жителям Донецка необходимо показывать Западу реальную картинку происходящего и свое отношение к Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-01-28T04:30

2024-01-28T04:30

2024-01-28T04:30

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Ударив по Белгороду и Донецку из тяжелого вооружения, киевские власти не сделали принципиально ничего нового. Украина с 2014 года обстреливает мирные города, просто сегодня ВСУ бьют по жилым районам уже кассетными боеприпасами, рассказал политтехнолог.Еще до начала СВО я предупреждал жителей Донецка, что им необходимо показывать западному зрителю картинку происходящего и свое отношение к России и Украине — иначе ВСУ начнут бить по городам тяжелой артиллерией, добавил специалист.Потому что Украина выставляла ситуацию в Донбассе таким образом: якобы пришла неизвестная группа людей, их поддержали немногие местные так называемые "коллаборанты", и вот эти "плохие люди" якобы заняли Донбасс, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052877379.html

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новости, россия, украина, город, донецк, кассетные боеприпасы, донбасс, днр, белгород, запад, обстрелы