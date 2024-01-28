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Феноменальная ненависть. Евгений Ющук объяснил, почему Украина бьет "кассетниками" по Белгороду и Донецку
Феноменальная ненависть. Евгений Ющук объяснил, почему Украина бьет "кассетниками" по Белгороду и Донецку - 28.01.2024 Украина.ру
Феноменальная ненависть. Евгений Ющук объяснил, почему Украина бьет "кассетниками" по Белгороду и Донецку
Украина с 2014 года обстреливает мирные города, просто сейчас ВСУ бьют по жилым районам уже кассетными боеприпасами. Жителям Донецка необходимо показывать Западу реальную картинку происходящего и свое отношение к Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2024-01-28T04:30
2024-01-28T04:30
2024-01-28T04:30
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Ударив по Белгороду и Донецку из тяжелого вооружения, киевские власти не сделали принципиально ничего нового. Украина с 2014 года обстреливает мирные города, просто сегодня ВСУ бьют по жилым районам уже кассетными боеприпасами, рассказал политтехнолог.Еще до начала СВО я предупреждал жителей Донецка, что им необходимо показывать западному зрителю картинку происходящего и свое отношение к России и Украине — иначе ВСУ начнут бить по городам тяжелой артиллерией, добавил специалист.Потому что Украина выставляла ситуацию в Донбассе таким образом: якобы пришла неизвестная группа людей, их поддержали немногие местные так называемые "коллаборанты", и вот эти "плохие люди" якобы заняли Донбасс, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052877379.html
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новости, россия, украина, город, донецк, кассетные боеприпасы, донбасс, днр, белгород, запад, обстрелы
Новости, Россия, Украина, город, Донецк, кассетные боеприпасы, Донбасс, ДНР, Белгород, Запад, обстрелы
Феноменальная ненависть. Евгений Ющук объяснил, почему Украина бьет "кассетниками" по Белгороду и Донецку
Украина с 2014 года обстреливает мирные города, просто сейчас ВСУ бьют по жилым районам уже кассетными боеприпасами. Жителям Донецка необходимо показывать Западу реальную картинку происходящего и свое отношение к Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Ударив по Белгороду и Донецку из тяжелого вооружения, киевские власти не сделали принципиально ничего нового. Украина с 2014 года обстреливает мирные города, просто сегодня ВСУ бьют по жилым районам уже кассетными боеприпасами, рассказал политтехнолог.
Еще до начала СВО я предупреждал жителей Донецка, что им необходимо показывать западному зрителю картинку происходящего и свое отношение к России и Украине — иначе ВСУ начнут бить по городам тяжелой артиллерией, добавил специалист.
"Что нужно выходить на улицы, вешать на балконах транспаранты о том, что они за ДНР и ЛНР, за Россию и так далее. Я говорил, что иначе следующим шагом Украина начнет из "Градов" по городам стрелять", - подчеркнул Ющук.
Потому что Украина выставляла ситуацию в Донбассе таким образом: якобы пришла неизвестная группа людей, их поддержали немногие местные так называемые "коллаборанты", и вот эти "плохие люди" якобы заняли Донбасс, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь