Немцам прикажут укрепляться в подвалах и гаражах. Германия готовит план на случай войны с Россией - 27.01.2024 Украина.ру
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Немцам прикажут укрепляться в подвалах и гаражах. Германия готовит план на случай войны с Россией
Немцам прикажут укрепляться в подвалах и гаражах. Германия готовит план на случай войны с Россией - 27.01.2024 Украина.ру
Немцам прикажут укрепляться в подвалах и гаражах. Германия готовит план на случай войны с Россией
В случае конфликта с Россией Германия будет играть роль транзитной страны. Об этом говорится в оборонном плане, который разрабатывает министерство обороны Германии на случай прямого столкновения НАТО с Россией. Об этом 27 января сообщило издание Bild после ознакомления с деталями секретного документа
2024-01-27T17:10
2024-01-27T17:10
новости
германия
план
война
россия
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"Эксперты исходят из того, что Германия не будет граничить непосредственно с фронтом войны. Вместо этого она станет транзитной страной, и, среди прочего, через нее на фронт будут перевозиться танки, ракеты и так далее", - пишет издание.В документе как основная угроза со стороны России указываются прежде всего кибератаки, диверсии и кампании по дезинформации. В то же время описываются конкретные шаги в случае вовлечения Германии в конфликт."OPLAN направлен на то, чтобы в чрезвычайной ситуации солдаты, танки и т. д. могли быстро добраться до фронта. Это означает, что транспортные пути (например, определенные автобаны, железнодорожные маршруты) будут закрыты для гражданского транспорта", - уточняет Bild.Для того, чтобы предотвратить возможные атаки на перебрасываемое через Германию оружие, на важных дорогах, железнодорожных станциях и в портах будут размещены военнослужащие. Также будет открыт набор в добровольческие полки, которые будут охранять инфраструктурные объекты ввиду отбытия военного контингента на фронт.Немецкие компании должны будут оказывать поддержку бундесверу, в том числе обеспечивать поставки бензина для танков и другой военной техники, отмечается в документе. Государство со своей стороны должно будет заключить с компаниями контракты на поставку воды и продовольствия для бундесвера.Задача гражданского населения — самостоятельно подготовить убежища в подвалах и гаражах."Строительство бункеров в оставшееся время уже невозможно, да и нецелесообразно", - цитирует издание главу гражданской обороны Ральфа Тислера.Ранее телерадиокомпания MDR со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что Германия разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план (OPLAN), чьим основным посылом является "сдерживание" России и противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах.
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новости, германия, план, война, россия
Новости, Германия, план, война, Россия

Немцам прикажут укрепляться в подвалах и гаражах. Германия готовит план на случай войны с Россией

17:10 27.01.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Читать в
В случае конфликта с Россией Германия будет играть роль транзитной страны. Об этом говорится в оборонном плане, который разрабатывает министерство обороны Германии на случай прямого столкновения НАТО с Россией. Об этом 27 января сообщило издание Bild после ознакомления с деталями секретного документа
"Эксперты исходят из того, что Германия не будет граничить непосредственно с фронтом войны. Вместо этого она станет транзитной страной, и, среди прочего, через нее на фронт будут перевозиться танки, ракеты и так далее", - пишет издание.
В документе как основная угроза со стороны России указываются прежде всего кибератаки, диверсии и кампании по дезинформации. В то же время описываются конкретные шаги в случае вовлечения Германии в конфликт.
"OPLAN направлен на то, чтобы в чрезвычайной ситуации солдаты, танки и т. д. могли быстро добраться до фронта. Это означает, что транспортные пути (например, определенные автобаны, железнодорожные маршруты) будут закрыты для гражданского транспорта", - уточняет Bild.
Для того, чтобы предотвратить возможные атаки на перебрасываемое через Германию оружие, на важных дорогах, железнодорожных станциях и в портах будут размещены военнослужащие. Также будет открыт набор в добровольческие полки, которые будут охранять инфраструктурные объекты ввиду отбытия военного контингента на фронт.
Немецкие компании должны будут оказывать поддержку бундесверу, в том числе обеспечивать поставки бензина для танков и другой военной техники, отмечается в документе. Государство со своей стороны должно будет заключить с компаниями контракты на поставку воды и продовольствия для бундесвера.
Задача гражданского населения — самостоятельно подготовить убежища в подвалах и гаражах.
"Строительство бункеров в оставшееся время уже невозможно, да и нецелесообразно", - цитирует издание главу гражданской обороны Ральфа Тислера.
Ранее телерадиокомпания MDR со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что Германия разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план (OPLAN), чьим основным посылом является "сдерживание" России и противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах.
- РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Вчера, 13:49
"Они действительно думают, что мы сумасшедшие". Германия готовится воевать с РоссиейГермания до конца марта согласует первый со времён "холодной войны" комплексный план обороны. Основным замыслом немецких военных является сдерживание России
 
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17:10Немцам прикажут укрепляться в подвалах и гаражах. Германия готовит план на случай войны с Россией
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