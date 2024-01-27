https://ukraina.ru/20240127/1052941035.html

Немцам прикажут укрепляться в подвалах и гаражах. Германия готовит план на случай войны с Россией

Немцам прикажут укрепляться в подвалах и гаражах. Германия готовит план на случай войны с Россией - 27.01.2024 Украина.ру

Немцам прикажут укрепляться в подвалах и гаражах. Германия готовит план на случай войны с Россией

В случае конфликта с Россией Германия будет играть роль транзитной страны. Об этом говорится в оборонном плане, который разрабатывает министерство обороны Германии на случай прямого столкновения НАТО с Россией. Об этом 27 января сообщило издание Bild после ознакомления с деталями секретного документа

2024-01-27T17:10

2024-01-27T17:10

2024-01-27T17:10

новости

германия

план

война

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101098/09/1010980904_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_2cb92d0a0ce67d1f975e3dfc03a8f664.jpg

"Эксперты исходят из того, что Германия не будет граничить непосредственно с фронтом войны. Вместо этого она станет транзитной страной, и, среди прочего, через нее на фронт будут перевозиться танки, ракеты и так далее", - пишет издание.В документе как основная угроза со стороны России указываются прежде всего кибератаки, диверсии и кампании по дезинформации. В то же время описываются конкретные шаги в случае вовлечения Германии в конфликт."OPLAN направлен на то, чтобы в чрезвычайной ситуации солдаты, танки и т. д. могли быстро добраться до фронта. Это означает, что транспортные пути (например, определенные автобаны, железнодорожные маршруты) будут закрыты для гражданского транспорта", - уточняет Bild.Для того, чтобы предотвратить возможные атаки на перебрасываемое через Германию оружие, на важных дорогах, железнодорожных станциях и в портах будут размещены военнослужащие. Также будет открыт набор в добровольческие полки, которые будут охранять инфраструктурные объекты ввиду отбытия военного контингента на фронт.Немецкие компании должны будут оказывать поддержку бундесверу, в том числе обеспечивать поставки бензина для танков и другой военной техники, отмечается в документе. Государство со своей стороны должно будет заключить с компаниями контракты на поставку воды и продовольствия для бундесвера.Задача гражданского населения — самостоятельно подготовить убежища в подвалах и гаражах."Строительство бункеров в оставшееся время уже невозможно, да и нецелесообразно", - цитирует издание главу гражданской обороны Ральфа Тислера.Ранее телерадиокомпания MDR со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что Германия разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план (OPLAN), чьим основным посылом является "сдерживание" России и противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах.

https://ukraina.ru/20240126/1052919229.html

германия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, план, война, россия