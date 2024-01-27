https://ukraina.ru/20240127/1052939159.html

Новая стратегия США для Украины

Новая стратегия США для Украины - 27.01.2024 Украина.ру

Новая стратегия США для Украины

Если деменцией страдает отдельный человек – это не катастрофично, даже если он – президент сверхдержавы, претендующей на глобальную гегемонию.

2024-01-27T14:55

2024-01-27T14:55

2024-01-27T14:56

эксклюзив

украина

сша

ростислав ищенко

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Опыт Джозефа Робинетта Байдена-младшего, ныне работающего президентом США, свидетельствует, что и в этом случае бдительный присмотр и надёжный контроль со стороны окружения позволяет избежать катастрофы, ограничив проблему некоторым количеством забавных курьёзов, вроде общения с тенью или регулярных походов не в ту сторону.Реальная проблема возникает, когда деменция поражает саму претендующую на глобальную гегемонию сверхдержаву на уровне её аппарата. В таком случае жди беды, ибо неадекватная сверхдержава на планете, что слон в посудной лавке. Поведение США в последние годы служит лучшим тому доказательством.До последнего времени большинство политиков и экспертов были склонны усматривать в неадекватном поведении Белого дома пусть извращённую, но логику. Однако последние сообщения из Вашингтона заставляют усомниться в способности всего американского государства (на уровне аппарата) адекватно оценивать обстановку и принимать соответствующие решения. Если бы медики доказали, что политическая шизофрения заразна, я бы даже решил, что США заразились от Украины и также как Киев переселились в виртуальный мир. Даже не в мир пиара, где важно насколько убедительно ты подал свою точку зрения целевой аудитории, а в мир виртуальной медитации, где ты сам и являешься целевой аудиторией собственного пиара.Ничем иным я не могу объяснить публикацию в The Washington Post, которая, со ссылкой на чиновников Белого дома и оборонного ведомства США, сообщает о подготовке администрацией Байдена стратегии для Украины на 2024 год.Не буду останавливаться на преамбуле, сообщающей, что стратегия будет состоять из четырёх этапов: воевать, строить, восстанавливать и реформировать. Это заклинание, а не элемент стратегии. То, что во время войны надо воевать, а после неё необходимо восстановление и так всем известно. Задача стратегии объяснить как, когда и при помощи каких ресурсов всё это будет сделано.Украинско-американская стратегия 2023 года была завиральной (то есть нереализуемой по объективным причинам – переоценка своих возможностей и недооценка сил и возможностей РФ), но она всё же чётко прописывала алгоритм реализации своих положений:1. Подготовка (в том числе на западных полигонах) и вооружение (в том числе западным оружием и техникой) трёх-четырёх резервных армейских корпусов, общей численностью в 60-80 тысяч человек. Накопление снарядов, ракет, прочих боеприпасов и расходных материалов, включая запчасти для западной техники.2. Введение их в бой на узком участке южного фронта (от Орехова до Времьевки) с предварительным нанесением отвлекающих ударов на глубоком северном (Купянск) и южном (Херсон) флангах, а также в центре (Бахмут), с целью сковывания российских резервов.3. Проламывание российской обороны и быстрый выход к Азовскому морю, с отрезанием Таврической группировки ВС РФ от Донецкой, блокированием Мелитополя и Бердянска и выходом к Мариуполю.4. Попытка разгрома Таврической группировки, зачистка от ВС РФ северного побережья Азовского моря вплоть до Мариуполя, создание угрозы Крыму.При всей нереалистичности этих замыслов, стратегия была досконально проработана, были определены источники необходимых сил и средств, мобилизованы людские и технические ресурсы, проведена подготовка предназначенных для наступления сил к ведению боевых действий соответствующего вида и размаха.Российское командование тоже серьёзно отнеслось к подготовке врага, противопоставив ему укрепления так называемой линии Суровикина и заняв их подготовленными резервами, не уступающими противнику ни в численности, ни в техническом обеспечении, ни в снабжении боеприпасами. Результатом стало четырёхмесячное встречное сражение на участке планировавшегося прорыва ВСУ, которое позволило ВС РФ перемолоть в обороне весь наступательный потенциал врага и начать самим теснить его.Ещё раз подчеркну, обе стороны определили свою стратегию на 2023 год загодя и, начиная с середины 2022 года, готовились к её реализации: формировали соединения, насыщали их техникой, обучали бойцов, накапливали боеприпасы, строили укрепления.Обратимся теперь к пресловутой американской стратегии для Украины на 2024 год. Там перечислено всё, что не хватает ВСУ, с упором на необходимость обеспечить надёжную ПВО. Но не сказано откуда всё это возьмётся. То есть, авторы стратегии не видят источники обеспечения решений по мобилизационной (в том числе военно-технической) подготовке к реализации своих решений. Они просто говорят – вот это надо где-то взять. Эдак вам любой старшеклассник скажет: «Обеспечьте мне необходимый перевес над противником (желательно на порядок) во всех составляющих боевых действий и я удержу линию фронта». Всем известно, что чем больше у тебя сил и средств – тем лучше, если же у тебя чего-то нет, а у противника есть, то необходимо это разрыв ликвидировать.Это не стратегия, это – общая военная теория, которая одна на все века, независимо от того воюете вы дубинками и камнями или уже ядерным и лазерным оружием.Итак, в 2024 году американские стратеги, предлагают для удержания украинского фронта пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что, И тогда будет всем счастье. Единственный элемент стратегии во всей этой белиберде заключается в признании неспособности ВСУ, даже при помощи коллективного Запада, перехватить инициативу и вновь начать наступление, ставка делается на упорную оборону. Где взять ресурсы для этой обороны американские стратеги не сказали.Зато они сказали другое и это вишенка на торте.Я не случайно начал этот текст с описания пагубности государственной стратегической деменции. Напомню (это есть в тексте выше), что подготовку к реализации своей стратегии на лето 2023 года, американцы и украинцы начали с осени 2022 года. Тогда же примерно начала свою подготовку к сражениям 2023 года и Россия.Это нормально – мало написать на бумаге, что надо подготовить то-то и то-то. Укрепления, снаряды, танки, пушки, самолёты, продовольствие и одежда для бойцов и сами новые обученные и слаженные соединения не появятся по щучьему велению. На это надо время. Время вообще ключевой фактор на войне.Так вот заканчивается январь 2024 года. Но в поражённом политической деменцией Вашингтоне об этом, очевидно, забыли. Стратегия на 2024 год ещё только находится в разработке. То есть её ещё даже не написали на бумаге, не согласовали со всеми задействованными в её реализации ведомствами, не утвердили и не издали под её реализацию указы, приказы и распоряжения, не приняли (если необходимо) законы и постановления.Более того, американцы говорят, что Байден может утвердить эту инвалидную стратегию не раньше мая, и то только в том случае, если республиканцы разблокируют 60 миллиардов финансовой помощи Украине. Сказано это, как раз после того, как республиканцы, недовольные поведением Байдена в истории с Техасом, заявили, что сделка «закрытая от мигрантов граница в обмена на помощь Украине» умерла и не будет возобновлена. То есть, надо искать новый компромисс. Прошлый искали полгода и так и не реализовали.Итак, Байден не планирует утверждать стратегию для Украины раньше мая. После официального утверждения президентом, примерно месяц (если будут работать очень оперативно и без задержек) уйдёт на оформление массива бюрократических документов, регулирующих взаимодействие государственных органов и частных кампаний по реализации этой стратегии. На согласование действий с европейскими союзниками уйдёт больше времени (у них своя бюрократия, так что срок надо множить минимум на два).Допустим, что к концу июня или июля государственный маховик по реализации стратегии запустится. Будут поставлены задачи по расконсервации, снятию с боевого дежурства, ремонту имеющейся техники, производству недостающего и накоплению боеприпасов. Опыт подсказывает, что с такими объёмными задачами Запад не всегда справляется даже за год.Но допустим, что за последние годы накоплен определённый опыт и они смогут всё это сделать за полгода, а потом не слишком долго будут тянуть с доставкой всего произведённого и запасённого на Украину. В любом случае, это будет если не 2025 год, то его канун.Какая «стратегия 2024»? Это мы ещё вынесли за скобки проблемы, связанные с выборами в США и у их ключевых европейских союзников, не стали привязываться к проблемам ближневосточного и дальневосточного ТВД (театра военных действий), требующих всё более пристального внимания и ресурсов Вашингтона. И то получилось, что даже если американцам повезёт и найдётся волшебный горшочек, который «сварит» им необходимые под стратегию ресурсы (источник которых в самой стратегии не указан и не будет указан, ибо он не существует), начать реализацию своей стратегии они смогут в 2025 году. В худшем же для них случае, даже 2026 год может показаться слишком близкой датой для успешного преодоления всех имеющихся проблем.А что делать их украинским партнёрам, которым всё, что прописано в стратегии и ещё многое сверх этого, надо было (и было обещано) уже в прошлом октябре, когда подошли к концу запасы техники, вооружения и боеприпасов, накопленные под летнее наступление 2023 года? Которым обещали к началу 2024 года сотню истребителей F-16, каковые теперь обещают дать не ранее конца 2024 – начала 2025 года (то есть, в нынешних реалиях никогда).Американские военные (как действующие, так и отставные) оценивают запас прочности Украины до июля-октября 2024 года, и рекомендуют своему правительству, либо срочно изыскать средства для массированной военно-технической поддержки ВСУ, либо, если их нет, то садиться за стол переговоров с Россией и добиваться мира на любых условиях, пока Украина не рухнула, потому что дальше будет хуже. То есть, даже самый ранний из возможных выход байденовской стратегии на финишную прямую безнадёжно запаздывает и уже не способен никак повлиять на ситуацию на фронте.Но самое главное, что танцы вокруг стратегии для Украины убыточны для администрации Байдена и с точки зрения внутренней политики. Вашингтон настолько глубоко и безнадёжно провалил военную капанию на Украине, что она стала одной из излюбленных тем критики всех оппонентов Байдена (в том числе из оппонирующих ему демократов). А уж с каким удовольствием постоянно будируют эту тему Трамп и республиканцы! Поражение США на Украине настолько очевидно, что республиканцы не побоялись, вопреки американской традиции, даже заблокировать помощь не только Украине, но и Тайваню, и Израилю, демонстрируя тем самым тотальное недоверие к способности команды Байдена эффективно реализовывать любую военно-политическую стратегию.И вот после всего этого, Белый дом выступает и просит денег на Украину уже сейчас, чтобы он разработал стратегию, которая может быть реализована через год-другой после того, как Украины не будет. Это примерно то же, что выделение украинскими властями миллионов гривен на переименование улиц в населённых пунктах, находящихся под российским контролем – чисто коррупционная схема, позволяющая украсть 100% от выделенных средств и попросить ещё.Так ведь Байдена и так обвиняют в суперкоррупции. Причём обвинения серьёзны, подкреплены мощной доказательной базой и их не рискуют опровергать даже демократы, радующиеся, что как минимум импичмент их старичку до выборов объявлен не будет. Всякий смысл заявления обществу нереализуемого и безбожно опоздавшего проекта «стратегии 2024 для Украины» от меня ускользает. Глубочайшая аппаратная деменция – единственное разумное объяснение.Это значит, что весь бюрократический аппарат администрации начал работать как Байден: ходит, улыбается, машет рукой, но не помнит, кто он такой, куда идёт и зачем всё это надо.А кто же будет контролировать безумного старичка с ядерной кнопкой, если контролёры также обезумели? Пожалуй пора аккуратно выносить на обсуждение мирового сообщества вопрос коллективного контроля над американскими ядерными силами. А то мало ли какую ещё «стратегию» придумает безумный аппарат дряхлеющей сверхдержавы.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20240127/1052937770.html

https://ukraina.ru/20230706/1047847353.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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