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Премьер Румынии не видит причин готовиться к войне в Европе

Премьер Румынии не видит причин готовиться к войне в Европе - 27.01.2024 Украина.ру

Премьер Румынии не видит причин готовиться к войне в Европе

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не видит причин готовиться к войне в Европе. Об этом он заявил 27 января

2024-01-27T12:36

2024-01-27T12:36

2024-01-27T12:36

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Так Чолаку ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления высокопоставленных чиновников военных ведомств Великобритании и Германии о том, что их страны должны готовиться к войне с Россией."Нет необходимости готовиться к войне", - процитировали мнение Чолаку РИА Новости.Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил. Что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять-восемь лет возможен иной сценарий".Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российским СМИ высказал мнение о том, что заявления о якобы планах российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.

https://ukraina.ru/20240126/1052919229.html

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новости, румыния, премьер-министр, война, европа