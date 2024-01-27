Премьер Румынии не видит причин готовиться к войне в Европе
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не видит причин готовиться к войне в Европе. Об этом он заявил 27 января
Так Чолаку ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления высокопоставленных чиновников военных ведомств Великобритании и Германии о том, что их страны должны готовиться к войне с Россией.
"Нет необходимости готовиться к войне", - процитировали мнение Чолаку РИА Новости.
Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил. Что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять-восемь лет возможен иной сценарий".
Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российским СМИ высказал мнение о том, что заявления о якобы планах российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.