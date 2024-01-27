Премьер Румынии не видит причин готовиться к войне в Европе - 27.01.2024 Украина.ру
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Премьер Румынии не видит причин готовиться к войне в Европе
Премьер Румынии не видит причин готовиться к войне в Европе - 27.01.2024 Украина.ру
Премьер Румынии не видит причин готовиться к войне в Европе
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не видит причин готовиться к войне в Европе. Об этом он заявил 27 января
2024-01-27T12:36
2024-01-27T12:36
новости
румыния
премьер-министр
война
европа
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Так Чолаку ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления высокопоставленных чиновников военных ведомств Великобритании и Германии о том, что их страны должны готовиться к войне с Россией."Нет необходимости готовиться к войне", - процитировали мнение Чолаку РИА Новости.Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил. Что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять-восемь лет возможен иной сценарий".Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российским СМИ высказал мнение о том, что заявления о якобы планах российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.
https://ukraina.ru/20240126/1052919229.html
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новости, румыния, премьер-министр, война, европа
Новости, Румыния, премьер-министр, война, Европа

Премьер Румынии не видит причин готовиться к войне в Европе

12:36 27.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Parlamentul Republicii Moldova
- РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© commons.wikimedia.org / Parlamentul Republicii Moldova
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не видит причин готовиться к войне в Европе. Об этом он заявил 27 января
Так Чолаку ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления высокопоставленных чиновников военных ведомств Великобритании и Германии о том, что их страны должны готовиться к войне с Россией.
"Нет необходимости готовиться к войне", - процитировали мнение Чолаку РИА Новости.
Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил. Что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять-восемь лет возможен иной сценарий".
Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российским СМИ высказал мнение о том, что заявления о якобы планах российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.
- РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Вчера, 13:49
"Они действительно думают, что мы сумасшедшие". Германия готовится воевать с РоссиейГермания до конца марта согласует первый со времён "холодной войны" комплексный план обороны. Основным замыслом немецких военных является сдерживание России
 
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