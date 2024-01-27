"Решили убрать всех разом": военный блогер объяснил, почему Киеву было выгодно сбить самолет с пленными

Петр Скоробогатый: Когда Европа останется один на один с руинами Украины, по ней ударят "хитрые русские"

Европейцы могут остаться не только один на один с украинским кризисом, но и в перспективе пяти лет будут вынуждены разгребать завалы после конфликта, виновником которого стали США, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый