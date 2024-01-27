"Решили убрать всех разом": военный блогер объяснил, почему Киеву было выгодно сбить самолет с пленными - 27.01.2024 Украина.ру
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"Решили убрать всех разом": военный блогер объяснил, почему Киеву было выгодно сбить самолет с пленными
"Решили убрать всех разом": военный блогер объяснил, почему Киеву было выгодно сбить самолет с пленными - 27.01.2024 Украина.ру
"Решили убрать всех разом": военный блогер объяснил, почему Киеву было выгодно сбить самолет с пленными
Украинские власти абсолютно не чураются сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то помешали. Возможно, кто-то из военнопленных ВСУ, летевших в рухнувшем Ил-76, представлял серьезную угрозу для киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2024-01-27T05:30
2024-01-27T05:30
новости
самолет
белгородская область
крушение
ил-76
пленные
украина
россия
зрк patriot
киевский режим
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После крушения Ил-76 с украинскими пленными Запад не перестанет давать средства ПВО Украине. Кроме того, вполне возможно, что за рулем "Пэтриота" сидели не украинские, а американские военные, рассказал блогер.Тут может быть два варианта. Первый — военные увидели и сбили самолет, не разбираясь, кто летит на борту. Второй вариант — кто-то из военнопленных, находившихся на борту, представлял серьезную угрозу для киевского режима, сообщил волонтер.В прошлом году под Киевом рухнул вертолет с высокопоставленными сотрудниками Минобороны Украины. То есть они абсолютно не чураются сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то помешали, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240126/1052910137.html
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новости, самолет, белгородская область, крушение, ил-76, пленные, украина, россия, зрк patriot, киевский режим, всу
Новости, самолет, Белгородская область, крушение, Ил-76, Пленные, Украина, Россия, ЗРК Patriot, киевский режим, ВСУ

"Решили убрать всех разом": военный блогер объяснил, почему Киеву было выгодно сбить самолет с пленными

05:30 27.01.2024
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости
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Украинские власти абсолютно не чураются сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то помешали. Возможно, кто-то из военнопленных ВСУ, летевших в рухнувшем Ил-76, представлял серьезную угрозу для киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
После крушения Ил-76 с украинскими пленными Запад не перестанет давать средства ПВО Украине. Кроме того, вполне возможно, что за рулем "Пэтриота" сидели не украинские, а американские военные, рассказал блогер.
Тут может быть два варианта. Первый — военные увидели и сбили самолет, не разбираясь, кто летит на борту. Второй вариант — кто-то из военнопленных, находившихся на борту, представлял серьезную угрозу для киевского режима, сообщил волонтер.

"Надо смотреть списки [находившихся на борту пленных ВСУ], есть ли там не рядовые военнослужащие, офицеры, сотрудники специальных служб. Такими образом решили убрать всех разом", - подчеркнул Живов.

В прошлом году под Киевом рухнул вертолет с высокопоставленными сотрудниками Минобороны Украины. То есть они абсолютно не чураются сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то помешали, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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