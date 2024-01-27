"Решили убрать всех разом": военный блогер объяснил, почему Киеву было выгодно сбить самолет с пленными
Украинские власти абсолютно не чураются сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то помешали. Возможно, кто-то из военнопленных ВСУ, летевших в рухнувшем Ил-76, представлял серьезную угрозу для киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
После крушения Ил-76 с украинскими пленными Запад не перестанет давать средства ПВО Украине. Кроме того, вполне возможно, что за рулем "Пэтриота" сидели не украинские, а американские военные, рассказал блогер.
Тут может быть два варианта. Первый — военные увидели и сбили самолет, не разбираясь, кто летит на борту. Второй вариант — кто-то из военнопленных, находившихся на борту, представлял серьезную угрозу для киевского режима, сообщил волонтер.
"Надо смотреть списки [находившихся на борту пленных ВСУ], есть ли там не рядовые военнослужащие, офицеры, сотрудники специальных служб. Такими образом решили убрать всех разом", - подчеркнул Живов.
В прошлом году под Киевом рухнул вертолет с высокопоставленными сотрудниками Минобороны Украины. То есть они абсолютно не чураются сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то помешали, заключил собеседник Украина.ру.
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