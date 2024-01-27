https://ukraina.ru/20240127/1052907021.html

Мне сказали: "Стреляй": Герой России Юрий Щербаков рассказал о трудностях в работе и задачах на поле боя

Мне сказали: "Стреляй": Герой России Юрий Щербаков рассказал о трудностях в работе и задачах на поле боя - 27.01.2024 Украина.ру

Мне сказали: "Стреляй": Герой России Юрий Щербаков рассказал о трудностях в работе и задачах на поле боя

В октябре 2022 года мы стояли на Харьковском направлении под Орлянкой. Я был один на позиции и таскал по несколько ракет для ПТРК, каждая из которых весит 30 килограмм. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков

2024-01-27T05:00

2024-01-27T05:00

2024-01-27T05:00

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Если говорить о трудностях на поле боя, нужно начать с того, что я не оператор ПТУР, это не моя специальность. Моя изначальная профессия — таскать ракеты, рассказал офицер.Так сложилось, что в нашем взводе людей не хватало. Именно в тот момент, о котором я рассказываю, я был один. Поскольку в моем взводе не было старших операторов, мне сказали: "Стреляй", добавил сержант.Но я понимаю, что есть задача, которую просто надо выполнять. И это главное, а мои трудности — это мои трудности. К решению поставленной цели они не имеют отношения, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240125/1052891915.html

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новости, ракеты, сво, харьковская область, огневые позиции, герой россии, вс рф, армия, бои