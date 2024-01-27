Мне сказали: "Стреляй": Герой России Юрий Щербаков рассказал о трудностях в работе и задачах на поле боя - 27.01.2024 Украина.ру
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Мне сказали: "Стреляй": Герой России Юрий Щербаков рассказал о трудностях в работе и задачах на поле боя
Мне сказали: "Стреляй": Герой России Юрий Щербаков рассказал о трудностях в работе и задачах на поле боя - 27.01.2024 Украина.ру
Мне сказали: "Стреляй": Герой России Юрий Щербаков рассказал о трудностях в работе и задачах на поле боя
В октябре 2022 года мы стояли на Харьковском направлении под Орлянкой. Я был один на позиции и таскал по несколько ракет для ПТРК, каждая из которых весит 30 килограмм. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
2024-01-27T05:00
2024-01-27T05:00
новости
ракеты
сво
харьковская область
огневые позиции
герой россии
вс рф
армия
бои
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Если говорить о трудностях на поле боя, нужно начать с того, что я не оператор ПТУР, это не моя специальность. Моя изначальная профессия — таскать ракеты, рассказал офицер.Так сложилось, что в нашем взводе людей не хватало. Именно в тот момент, о котором я рассказываю, я был один. Поскольку в моем взводе не было старших операторов, мне сказали: "Стреляй", добавил сержант.Но я понимаю, что есть задача, которую просто надо выполнять. И это главное, а мои трудности — это мои трудности. К решению поставленной цели они не имеют отношения, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240125/1052891915.html
харьковская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ракеты, сво, харьковская область, огневые позиции, герой россии, вс рф, армия, бои
Новости, ракеты, СВО, Харьковская область, огневые позиции, Герой России, ВС РФ, Армия, бои

Мне сказали: "Стреляй": Герой России Юрий Щербаков рассказал о трудностях в работе и задачах на поле боя

05:00 27.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации
Работа подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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В октябре 2022 года мы стояли на Харьковском направлении под Орлянкой. Я был один на позиции и таскал по несколько ракет для ПТРК, каждая из которых весит 30 килограмм. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
Если говорить о трудностях на поле боя, нужно начать с того, что я не оператор ПТУР, это не моя специальность. Моя изначальная профессия — таскать ракеты, рассказал офицер.
Так сложилось, что в нашем взводе людей не хватало. Именно в тот момент, о котором я рассказываю, я был один. Поскольку в моем взводе не было старших операторов, мне сказали: "Стреляй", добавил сержант.
"В октябре 2022 года мы стояли на Харьковском направлении под Орлянкой. Там я был один. Установка весит 30 килограммов, и ракета столько же. А их надо донести до позиции несколько. Я их таскал, бывало, по 2 километра по грязи на своём горбу", - подчеркнул Щербаков.
Но я понимаю, что есть задача, которую просто надо выполнять. И это главное, а мои трудности — это мои трудности. К решению поставленной цели они не имеют отношения, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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