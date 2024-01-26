Зеленского подставили а дальше - импичмент? Есть ли у США хитрый план и что будет с Украиной: Межуев - 26.01.2024 Украина.ру
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Зеленского подставили а дальше - импичмент? Есть ли у США хитрый план и что будет с Украиной: Межуев
Зеленского подставили а дальше - импичмент? Есть ли у США хитрый план и что будет с Украиной: Межуев - 26.01.2024 Украина.ру
Зеленского подставили а дальше - импичмент? Есть ли у США хитрый план и что будет с Украиной: Межуев
Политолог Борис Межуев в эфире Украина.ру разобрал наиболее вероятный исход праймериз в Америке, объяснил, чем угрожает Украине приход Трампа и как тот сможет разрешить украинский кризис, а также прокомментировал вероятность импичмента украинского президента
2024-01-26T15:30
2024-01-26T15:30
видео
борис межуев
сша
дональд трамп
джо байден
выборы
президентские выборы
владимир зеленский
украина
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0:31 – Шансы Трампа на праймериз и выборах президента США;5:43 – Как Трамп решит украинский вопрос;10:09 – Сбитый ИЛ-76 и вероятность провокации;17:30 – Чего Британия и ЕС требуют от США?*в ролике упоминается Алексей Арестович, который внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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видео, борис межуев, сша, дональд трамп, джо байден, выборы, президентские выборы, владимир зеленский, украина, пво, самолет, ил-76, россия, британия, ес, германия, франция, деньги, сво, спецоперация, видео
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Зеленского подставили а дальше - импичмент? Есть ли у США хитрый план и что будет с Украиной: Межуев

15:30 26.01.2024
 
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Политолог Борис Межуев в эфире Украина.ру разобрал наиболее вероятный исход праймериз в Америке, объяснил, чем угрожает Украине приход Трампа и как тот сможет разрешить украинский кризис, а также прокомментировал вероятность импичмента украинского президента
0:31 – Шансы Трампа на праймериз и выборах президента США;
5:43 – Как Трамп решит украинский вопрос;
10:09 – Сбитый ИЛ-76 и вероятность провокации;
17:30 – Чего Британия и ЕС требуют от США?

*в ролике упоминается Алексей Арестович, который внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
ВидеоБорис МежуевСШАДональд ТрампДжо Байденвыборыпрезидентские выборыВладимир ЗеленскийУкраинаПВОсамолетИл-76РоссияБританияЕСГерманияФранцияденьгиСВОСпецоперация
 
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