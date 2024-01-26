https://ukraina.ru/20240126/1052924414.html

Зеленского подставили а дальше - импичмент? Есть ли у США хитрый план и что будет с Украиной: Межуев

Зеленского подставили а дальше - импичмент? Есть ли у США хитрый план и что будет с Украиной: Межуев - 26.01.2024 Украина.ру

Зеленского подставили а дальше - импичмент? Есть ли у США хитрый план и что будет с Украиной: Межуев

Политолог Борис Межуев в эфире Украина.ру разобрал наиболее вероятный исход праймериз в Америке, объяснил, чем угрожает Украине приход Трампа и как тот сможет разрешить украинский кризис, а также прокомментировал вероятность импичмента украинского президента

2024-01-26T15:30

2024-01-26T15:30

2024-01-26T15:30

видео

борис межуев

сша

дональд трамп

джо байден

выборы

президентские выборы

владимир зеленский

украина

пво

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0:31 – Шансы Трампа на праймериз и выборах президента США;5:43 – Как Трамп решит украинский вопрос;10:09 – Сбитый ИЛ-76 и вероятность провокации;17:30 – Чего Британия и ЕС требуют от США?*в ролике упоминается Алексей Арестович, который внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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