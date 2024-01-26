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"Понятно, почему РФ продолжает СВО и готова к переговорам": Украина не смогла соврать об Ил-76 в СБ ООН

"Понятно, почему РФ продолжает СВО и готова к переговорам": Украина не смогла соврать об Ил-76 в СБ ООН - 26.01.2024 Украина.ру

"Понятно, почему РФ продолжает СВО и готова к переговорам": Украина не смогла соврать об Ил-76 в СБ ООН

Заседание Совета Безопасности ООН по атаке на военно-транспортный самолёт Ил-76 в Белгородской области утром 24 января, в результате чего погибли все находившиеся на борту 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен, состоялось спустя лишь 1,5 суток после трагедии

2024-01-26T15:50

2024-01-26T15:50

2024-01-26T15:50

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военнопленные

катастрофа

спецоперация

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На этот факт отдельное внимание обратил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Несмотря на то, что в расписании работы Совета Безопасности были свободные окна, чтобы провести заседание в запрошенное российской стороной время в тот же день, Франция как председатель Совета Безопасности назначила его на самое позднее время – вечером следующего дня. В отличии от неё Эквадор, исполнявший роль председателя в декабре, после удара по центральной площади Белгорода созвал заседание сразу же.Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло в своём выступлении огласила позиции сторон по инциденту с Ил-76: России – о находившихся на борту, Украины – о том, что самолёт якобы мог перевозить ракеты для военной системы РФ."Мы понимаем, что и Россия, и Украина проводят собственные расследования, и что Украина запросила международное расследование. ООН не в состоянии верифицировать эти сообщения или обстоятельства крушения", - заявила она.Затем представитель Всемирной организации призвала стороны воздержаться от действий, риторики и обвинений, которые могут ещё сильнее обострить украинский конфликт, но сама же скатилась до односторонних обвинений в адрес России. Дикарло обвинила Россию в убийстве мирного населения и разрушении критически важной инфраструктуры, а также жестоком обращении с украинскими военнопленными, по её утверждению, о пытках, недостаточном количестве еды и медпомощи, в которой остро нуждались, в беседе со специалистами ООН заявили 90% из опрошенных порядка 300 бойцов ВСУ, при этом дипломат высоко оценила "прогресс, достигнутый Украиной в этом вопросе". Однако в беседе с журналистами военнопленные говорили диаметрально противоположное: в российском плену с ними обращались по-человечески в отличие от собственного военного командования, давали воду и продукты, с которыми ВСУ испытывает дефицит, позволили позвонить родным, а в украинском плену, наоборот, издевались, – в том числе несколько военнопленных ВСУ, разбившихся на Ил-76.Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд с первых же слов своей речи обвинил во всём Россию: крушение Ил-76 якобы произошло потому, что президент РФ Владимир Путин принял решение начать в феврале 2022 года специальную военную операцию на Украине."Россия поторопилась созвать заседание Совета Безопасности. Это напоминает прошлые шаги: Россия пытается обвинить в этой трагедии другую сторону, как будто бы она жертва, а не агрессор. Мы должны изучить факты и изучить, что произошло. В то же время необходимо повторить, что Кремль несёт полную ответственность за то, что развязал и продолжает эту войну", - заявил он.Подполковник ВС США в отставке Эрл Расмуссен объяснил в комментарии изданию "Известия", почему западные страны так не хотели обсуждать катастрофу по горячим следам."На западной стороне царит неразбериха. Им нужен был хотя бы день. Им нужно было поговорить между собой, прежде чем собирать Совет Безопасности в полном составе, и им нужно было отложить это и, возможно, предварительно провести политические переговоры с другими членами Совета Безопасности", - сказал он.Если действительно самолёт поразили Patriot или IRIS, то украинцам, скорее всего, потребовалась техническая экспертиза или консультанты, предположил Расмуссен и задался рядом вопросов: был ли кто-то, кто дал согласие? Существовали ли недопонимания между различными элементами с украинской стороны?Выступления делегаций Мальты (к слову, председателя ОБСЕ в 2024 году), Гайаны, Республики Корея, Франции и даже Швейцарии, претендующей на роль посредника между Москвой и Киевом, сводились к тезису "крушения Ил-76 не произошло, если бы Россия не вторглась на Украину" и призыву к РФ вывести вооружённые силы и технику.Полянский назвал атаку ВСУ на Ил-76 "очередным чудовищным террористическим актом режима Зеленского".По словам Полянского, имеющиеся у российской стороны данные указывают на то, что инцидент с Ил-76 был преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена, который должен был состояться во второй половине дня 24 января, подчеркнул дипломат."Это уже не первая подобная операция, однако на сей раз киевский режим по каким-то необъяснимым любому здравомыслящему человеку причинам решил её сорвать, причём самым варварским способом, - заявил Полянский, напомнив об атаке ВСУ на колонию в Еленовке, в результате чего погибли более 50 украинских военнопленных. - Этими чудовищными действиями режим Зеленского, если он, конечно, всё ещё осуществляет хоть какой-то контроль над действиями своих боевиков, в очередной раз показал свою бесчеловечную сущность и полную недоговороспособность. То, что он готов приносить в жертву западным геополитическим интересам своих собственных граждан в любом количестве, уже ни для кого на Украине не секрет: на это направлены повсеместно происходящие по всей стране акции отлова украинских мужчин на улицах и их отправки на передовую в качестве "пушечного мяса" в нарушение украинского законодательства".Российский дипломат выразил надежду на то, что представитель Украины на заседании пояснит, идёт ли речь о несогласованности действий украинских вояк и чьей-то самостоятельной инициативе или же о сознательном, продуманном преступлении, не укладывающемся ни в какую моральную систему координат."Всё, что мы видим пока – это весьма примитивные и трусливые попытки представителей киевской власти вопреки очевидным фактам сбросить с себя ответственность за это преступление. Действуя таким образом, они уже откровенно заврались и запутались и закапывают себя в этом вранье всё больше и больше", - сказал Полянский.Сразу после теракта Генштаб ВСУ по горячим следам выпустил торжествующее заявление, из которого следует, что Ил-76 был намеренно сбит именно украинскими военными, эту новость молниеносно растиражировали местные СМИ - "РБК-Украина", УНИАН и "Украинская правда", - но после того, как стало известно о нахождении на борту своих же военнопленных, киевский режим запаниковал и стал лихорадочно "заметать следы". А параллельно стали вбрасывать новые версии, одна абсурднее другой, в частности о том, что Ил-76 якобы перевозил ракеты и мог лететь из Египта, а солдат ВСУ в нём не было, напомнил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.Он подчеркнул, что ответственность за террористический акт ВСУ в Белгородской области в полной мере также несут западные спонсоры Киева, вооружающие его. Ил-76 сбили либо американским ЗРК Patriot, либо немецким ЗРК IRIS-T, как показало предварительное расследование, и если это подтвердится, то поставившие те самые комплексы США и Германия окажутся прямыми соучастниками этого преступления."Интересно, как западная общественность будет теперь переваривать уничтожение ВСУ ещё одного самолёта (после сбитого над Донецкой областью в 2014 году малазийского Boeing-777 – ред.)? Замолчать и "замотать" это преступление киевскому главарю на сей раз будет гораздо сложнее, ведь у всех погибших пленных украинцев есть семьи, которые с нетерпением ждали их возвращения и верили, что власть свою часть договорённости выполнит. А в итоге режим в Киеве дважды принёс этих несчастных в жертву: сначала, бросив их на передовую в качестве "пушечного мяса", а затем, после того как российские войска сохранили им жизнь, вероломно расстреляв перевозивший их самолёт из зенитных установок", - сказал Полянский.Дипломат также задал вопрос всем, кто призывает Россию к переговорам с Украиной: как российская сторона может относиться к заявлениям и гарантиям режима и его западных спонсоров после того, как киевский диктатор ещё раз наглядно продемонстрировал, что он не может выполнить даже техническую договорённость об обмене заключёнными?"Впишите это в контекст использовавшихся для вооружения Украины Минских соглашений и отказа киевских властей от уже парафированного проекта мирного договора в Стамбуле в апреле 2022 года под натиском своих западных кураторов, и вам станет понятно, почему мы, не отказываясь от переговорной опции в принципе, продолжаем СВО на Украине, начатую для спасения жизней жителей Донбасса", - добавил Полянский.От украинской делегации было всего два человека. Позицию страны огласила заместитель постоянного представителя Украины Кристина Гайовишин, а не глава миссии Сергей Кислица, который накануне пригрозил расправой министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, находившемуся в Нью-Йорке с 22 по 24 января."Россия готова совершать любые провокации, чтобы оправдать любые нарушения и отвлечь внимание от основного вопроса. Единственная первопричина всех зверств, гибели людей – это агрессивная война и намерение разрушить украинское государство. Россия начала геноцидарную войну и несёт полную ответственность за жестокость и гибель людей в ходе войны. Очевидно, что Россия не может добиться предметных результатов на поле боя", - заявила Гайовишин.Только вот украинское военное руководство, явно осведомлённое лучше, чем работающая за океаном дипломат, открыто признаёт сложное положение на фронте именно ВСУ и не отрицает потерю контроля над рядом населённых пунктов. Да, не исключено, что это делается, чтобы подтолкнуть Запад к активизации поставок новых партий вооружений, стремительно сокращающихся, но и рядовые бойцы, попавшие в плен, рассказывают о гибели практически целого подразделения, в котором нёс службу.В оправдание действий ВСУ Гайовишин утверждала, что Россия превратила Белгородскую область в место, откуда ведётся обстрелов Харькова, поэтому Украина, как и любое государство, предпринимает меры для защиты людей и инфраструктуры.При этом она дала понять, что ВСУ продолжат совершать атаки по территории РФ, и практически дословно повторила заявление Генерального штаба ВСУ, выпущенное в день трагедии: "Интенсивность обстрела Россией Харьковской области напрямую связана с ростом числа транспортной авиации, включая Ил-76, который недавно направлялся в аэропорт Белгорода. Учитывая это, ВСУ продолжат принимать меры по уничтожению средств доставки и контролировать воздушное пространство, чтобы нейтрализовать террористическую угрозу, особенно на Белгородско-Харьковском направлении".По законам ведения войны военно-транспортные самолёты ВС РФ представляют собой легитимную военную мишень, подчеркнула дипломат, и обвинила РФ в необеспечении военнопленным ВСУ необходимого уровня безопасности. Киев же, по её словам, своевременно доставил российских военнопленных в согласованное место для обмена 24 января.Гайовишин заявила, что Россия якобы не была проинформировала Украину о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства в районе Белгорода в указанный период, как это неоднократно было ранее, а также о маршруте, количестве и типе транспорта, используемого для перевозки участников обмена."Это осознанные действия России, чтобы поставить под угрозу жизни и безопасность военнопленных. Россия несёт всю ответственность, в том числе по передаче информации. <…> Российская пропаганда подозрительно быстро сообщила о сбитом самолёте Ил-76, который якобы перевозил украинских военнопленных. Если информация о нахождении украинских военнопленных подтвердится, у нас будет ещё одно подтверждение серьёзного нарушения международного гуманитарного права со стороны России. Россия использует живые щиты в воздухе, чтобы прикрыть перевозку ракет, которые будет использоваться против украинского населения", - добавила она.Что значит "если информация подтвердится"? Уже есть поимённый список погибших бойцов, среди них в частности числятся пограничники, попавшие в плен в начале конфликта на острове Змеиный, десантники, бойцы полка "Азов"*, мобилизованные, многие оказались в плену ещё в начале конфликта.После завершения выступления Гайовишин ответное слово взял Полянский: "Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление, оно, как и всегда, параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, моя коллега получила установку – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим. Списки были опубликованы, они были доведены до украинской стороны в установленном порядке, как это неоднократно делалось. Отрицать это абсолютно бессмысленно".*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, совбез оон, ил-76, всу, военнопленные, катастрофа, спецоперация