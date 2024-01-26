https://ukraina.ru/20240126/1052919229.html

"Они действительно думают, что мы сумасшедшие". Германия готовится воевать с Россией

"Они действительно думают, что мы сумасшедшие". Германия готовится воевать с Россией - 26.01.2024 Украина.ру

"Они действительно думают, что мы сумасшедшие". Германия готовится воевать с Россией

Германия до конца марта согласует первый со времён "холодной войны" комплексный план обороны. Основным замыслом немецких военных является сдерживание России

2024-01-26T13:49

2024-01-26T13:49

2024-01-26T13:49

эксклюзив

германия

россия

война

прибалтика

бундесвер

борис писториус

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Как сообщает портал телекомпании MDR, ссылаясь, в свою очередь, на министерство обороны Германии, в плане будут учитываться такие новые элементы ведения войны, как диверсии на инфраструктурных объектах и кибератаки.По словам представителей бундесвера, немецкое командование не ожидает масштабного вторжения на территорию Германии российских сухопутных подразделений, однако, при этом оно всерьёз воспринимает угрозу проведения диверсионных операций в таких местах, как порты и объекты энергетики.В последнее время в Европе, в том числе и в Германии, всё чаще поднимают тему будущей войны с Россией. Об этом говорят буквально все, от журналистов жёлтых изданий до чиновников самого высокого ранга.К примеру, военный эксперт Фабиан Хоффманн в интервью ZDF затронул, опять же, перспективу нападения России на объекты немецкой критической инфраструктуры. По его словам, Германия уже сейчас должна дать России понять, что в этом случае она сможет дать ей отпор.Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус также заявил, что у Запада есть три-пять лет для того, чтобы перевооружиться – за этот период, по его словам, Россия придёт в состояние, позволяющее атаковать Европу.По мнению Берлина, в первую очередь, разумеется, речь идёт о Прибалтике.Напомним, массированные поставки вооружений на Украину существенно обескровили германский ВПК, на плечи которого падает роль основного фактора военной поддержки киевского режима – по крайней мере, до тех пор, пока США не утрясут внутренние противоречия и не возобновят помощь своим украинским сателлитам.Немецкие промышленники также выражали намерение наладить на украинской территории выпуск боевой техники. При этом одновременно они хотят вооружить не только Украину, но и самих себя, чтобы быть готовыми к моменту "российского вторжения", с целью противодействия которому в Литве уже размещается бригада бундесвера.Ещё одним элементом пресловутого "сдерживания России", которое намерен осуществлять официальный Берлин, по всей видимости, должен стать и "комплексный план обороны". Однако в этой области сходу начинают заявлять о себе хронические проблемы германской оборонной отрасли.Обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в интервью изданию Украина.ру заявил, что о содержании "плана" на данный момент ничего не известно не только ему, но и самим немцам."В Германии до сих пор нет бюджета. Я не понимаю, как можно верстать какие-то оборонные планы, не сверстав бюджет. Они не могут найти почти миллиард евро для своих аграриев. О каких планах можно говорить в таких условиях?" – задался вопросом эксперт.По его словам, в ближайшее время немецкие военные будут заняты подготовкой к большим маневрам НАТО, которые продолжатся вплоть до мая."И, конечно же, они будут тратить на это гигантские средства, поскольку военные учения с переброской громадного количества техники и солдат требуют огромных расходов. В какие планы это будет завёрстано, не знает даже министр обороны Борис Писториус.Когда какой-либо конкретный план появится на бумаге – тогда и поговорим. Пока что в бюджете строчка на эти расходы не прописана", – отметил Борисов.Говоря о реальности подготовки Германии к войне с Россией, политолог отметил, что пока всё в основном сводится к риторике, однако она имеет под собой очень серьёзные основания."Об этом заявляют и в бундесвере, и в бундестаге. Об этом говорят и Писториус, и глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн", – сообщил эксперт.Борисов подчеркнул, что речь в первую очередь идёт о стремлении усилить бундесвер, который недофинансировался на протяжении очень многих лет."На сегодняшний день он пребывает в крайне плачевном состоянии, и они хотят его взбодрить. Прежде всего, там очень большая нехватка солдат. В 2011 году Германия отказалась от службы по призыву.Молодёжь не горит желанием служить в армии. А среди тех, кто служить всё-таки хочет, до 20% составляют русские немцы, в основном ещё и пророссийски настроенные. И как быть с этими людьми, немецкое "глубинное государство" пока не понимает", – заявил политолог.Речь, по его словам, идёт о серьёзной проблеме, которую власти Германии постепенно начинают осознавать."Они действительно думают, что мы сумасшедшие, и что после Украины мы можем напасть на Прибалтику, Польшу или Румынию.И поэтому им нужно решать, что делать в бундесвере с пророссийски настроенными бойцами, которые ещё и подзуживают своих "коренных" немецких братьев, рассказывая им, что воевать с Россией не нужно, и вообще, что Россия - это "гут" и даже "зер гут", – рассказал Борисов.У немцев в армии – действительно очень большие проблемы, но к их решению они подходят предельно серьёзно, со всей немецкой дисциплиной и порядком, сообщил эксперт."Они действительно разрабатывают различные планы, но при этом они сталкиваются с трудностями не только технического, но и чиновничьего свойства.В Кобленце есть такое ведомство Beschaffungsamt – прокладка между государством и армией, где верстаются все сметы по обеспечению бундесвера и проводятся деньги. И это фантастически забюрократизированная организация, из-за бюрократии через неё невозможно быстро протащить буквально ни одну строку бюджета. Различные бумажки могут крутиться по кабинетам годами.А армию нужно восстанавливать очень быстро", – отметил политолог.Он напомнил, что в распоряжении Берлина сейчас находится всего шесть подводных лодок."У Гитлера было восемьсот, а у современной Германии – шесть, и ещё неизвестно, в каком они состоянии. То же самое касается и состояния вертолётов.Ранее министерство обороны возглавляли Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Урсула фон дер Ляйен, и эти две женщины бундесвер полностью добили. Готовность вертолётов составляла примерно 17%. И точно так же дело обстоит с танками и с другими видами вооружений.Даже новые БМП "Пума" все сломались во время первых же учений", – сообщил Борисов.По его словам, все эти проблемы мешают властям Германии воплотить в жизнь свои весьма серьёзные планы, связанные с военным строительством."Быстро боеспособную армию не создашь. Если её вообще можно создать, поскольку Германия – проигравшая страна, которая с 1945 года рассчитывала исключительно на американский "ядерный зонтик", – отметил эксперт.Он обратил внимание на то, что бундестаг одобрил новый закон об облегчённом предоставлении гражданства."Там есть такая формулировка "особые заслуги". Я думаю, их степень будет определять два ведомства – МВД и как раз бундесвер. Полагаю, что те, кто заявят о своём желании служить в армии, будут получать гражданство не за пять лет, а за три года.Власти рассчитывают на то, что в бундесвер пойдут украинские беженцы – да и не только украинские. Это одна из лазеек для решения вопроса хотя бы с солдатами. Но, опять же, это только маленькая часть системного комплекса проблем немецкой армии", – подчеркнул политолог.Но при этом они действительно готовятся, так как прекрасно видят не только то, что происходит на Украине, но и то, что происходит, например, на Ближнем Востоке, отмечает Борисов."Немцы понимают, что мир вступает в катастрофическую полосу нестабильности. Но готовиться, повторюсь, можно по-разному", – резюмировал эксперт.

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эксклюзив, германия, россия, война, прибалтика, бундесвер, борис писториус