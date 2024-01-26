https://ukraina.ru/20240126/1052916867.html

Путин дал поручение насчет выплат родным погибших участников СВО

Путин дал поручение насчет выплат родным погибших участников СВО - 26.01.2024 Украина.ру

Путин дал поручение насчет выплат родным погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами семей военнослужащих – погибших участников спецоперации (СВО) поручил законодательно закрепить сроки выплат для них, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений

2024-01-26T12:12

2024-01-26T12:12

2024-01-26T12:12

владимир путин

сво

новости

семья

выплаты

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"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих: осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа", - говорится в материале.Также российский лидер поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте РФ.

https://ukraina.ru/20231214/1052100535.html

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владимир путин, сво, новости, семья, выплаты