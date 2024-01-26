Путин дал поручение насчет выплат родным погибших участников СВО
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами семей военнослужащих – погибших участников спецоперации (СВО) поручил законодательно закрепить сроки выплат для них, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений
"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих: осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа", - говорится в материале.
Также российский лидер поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте РФ.