Путин дал поручение насчет выплат родным погибших участников СВО - 26.01.2024 Украина.ру
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Путин дал поручение насчет выплат родным погибших участников СВО
Путин дал поручение насчет выплат родным погибших участников СВО - 26.01.2024 Украина.ру
Путин дал поручение насчет выплат родным погибших участников СВО
Президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами семей военнослужащих – погибших участников спецоперации (СВО) поручил законодательно закрепить сроки выплат для них, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений
2024-01-26T12:12
2024-01-26T12:12
владимир путин
сво
новости
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выплаты
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"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих: осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа", - говорится в материале.Также российский лидер поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте РФ.
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владимир путин, сво, новости, семья, выплаты
Владимир Путин, СВО, Новости, Семья, выплаты

Путин дал поручение насчет выплат родным погибших участников СВО

12:12 26.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами семей военнослужащих – погибших участников спецоперации (СВО) поручил законодательно закрепить сроки выплат для них, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений
"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих: осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа", - говорится в материале.
Также российский лидер поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте РФ.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
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Мир будет тогда, когда достигнем цели в СВО – ПутинВ качестве одной из целей специальной военной операции Путин назвал демилитаризацию Украины. Об этом Путин заявил во время пресс-конференции "Итоги года"
 
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