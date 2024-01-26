https://ukraina.ru/20240126/1052916428.html
Чёрные ящики сбитого ракетой ВСУ Ил-76 пригодны для расшифровки
Чёрные ящики сбитого ракетой ВСУ Ил-76 пригодны для расшифровки - 26.01.2024 Украина.ру
Чёрные ящики сбитого ракетой ВСУ Ил-76 пригодны для расшифровки
Обнаруженные черные ящики пригодны для расшифровки, сообщили 26 января журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб
2024-01-26T11:49
2024-01-26T11:49
2024-01-26T11:49
новости
россия
ил-76
белгородская область
крушение
всу
самолет
военнопленные
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"Найденные на месте крушения Ил-76 черные ящики - бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета - доставлены для расшифровки в НИИ, специализирующийся на этой теме", - сказал он.По словам представителя экстренных служб, оба бортовых самописца находятся в хорошем техническом состоянии и пригодны для расшифровки.На расшифровку черных ящиков в среднем требуется 20-30 минут, хотя бывают исключения и экспертиза может занять более долгое время. "Важны три последние минуты полета", - подчеркнул он."Первое, что надо расшифровать - речевой самописец", - добавил собеседник агентства.По реакции пилотов можно сразу определить, было ли внешнее воздействие на воздушное судно и в какой момент, пояснил он.Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что экипаж сбитого в Белгородской области Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии."Сейчас главное понять, из какой ракеты - Patriot или Iris-T - был поражен самолет", - резюмировал источник. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН, созванном Москвой в связи со сбитым Ил-76, заявил, что из результатов предварительного расследования следует, что ВСУ осуществили данный террористический акт с применением ЗРК. Это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. "Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления", - сказал Полянский.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.
https://ukraina.ru/20240126/1052914599.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, ил-76, белгородская область, крушение, всу, самолет, военнопленные, зрк patriot
Новости, Россия, Ил-76, Белгородская область, крушение, ВСУ, самолет, военнопленные, ЗРК Patriot
Чёрные ящики сбитого ракетой ВСУ Ил-76 пригодны для расшифровки
Обнаруженные черные ящики пригодны для расшифровки, сообщили 26 января журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб
"Найденные на месте крушения Ил-76 черные ящики - бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета - доставлены для расшифровки в НИИ, специализирующийся на этой теме", - сказал он.
По словам представителя экстренных служб, оба бортовых самописца находятся в хорошем техническом состоянии и пригодны для расшифровки.
На расшифровку черных ящиков в среднем требуется 20-30 минут, хотя бывают исключения и экспертиза может занять более долгое время. "Важны три последние минуты полета", - подчеркнул он.
"Первое, что надо расшифровать - речевой самописец", - добавил собеседник агентства.
По реакции пилотов можно сразу определить, было ли внешнее воздействие на воздушное судно и в какой момент, пояснил он.
Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что экипаж сбитого в Белгородской области Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии.
"Сейчас главное понять, из какой ракеты - Patriot или Iris-T - был поражен самолет", - резюмировал источник.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН, созванном Москвой в связи со сбитым Ил-76, заявил, что из результатов предварительного расследования следует, что ВСУ осуществили данный террористический акт с применением ЗРК. Это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. "Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления", - сказал Полянский.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.