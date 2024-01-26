"На захвате храмов УПЦ не остановятся": Азаров рассказал о планах США на Украине
© Телеграм @NikolayAzarovНиколай Азаров
© Телеграм @NikolayAzarov
США не остановятся на захвате монастырей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), их цель - уничтожить носителей этой веры, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсети
На сегодняшний день рейдерами захвачено более тысячи приходов УПЦ, отметил Азаров.
"Я думаю, это американский план там. Зеленский далек от всех этих вопросов, он выполняет команды, которые ему даются. Нападки на православную веру – это трагедия. Мне больно, потому что такие громадные усилия были затрачены на восстановление святынь", - написал Азаров.
На захвате монастырей США не остановятся, считает экс-премьер, конечной целью является полное "уничтожение носителей этой веры".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.