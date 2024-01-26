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"На захвате храмов УПЦ не остановятся": Азаров рассказал о планах США на Украине

"На захвате храмов УПЦ не остановятся": Азаров рассказал о планах США на Украине - 26.01.2024 Украина.ру

"На захвате храмов УПЦ не остановятся": Азаров рассказал о планах США на Украине

США не остановятся на захвате монастырей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), их цель - уничтожить носителей этой веры, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсети

2024-01-26T10:38

2024-01-26T10:38

2024-01-26T10:38

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На сегодняшний день рейдерами захвачено более тысячи приходов УПЦ, отметил Азаров.На захвате монастырей США не остановятся, считает экс-премьер, конечной целью является полное "уничтожение носителей этой веры".Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.

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новости, украина, сша, упц, храм, вера