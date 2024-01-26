https://ukraina.ru/20240126/1052912716.html

США и ФРГ окажутся соучастниками, если Ил-76 сбили из их ЗРК – Полянский

США и ФРГ окажутся соучастниками, если Ил-76 сбили из их ЗРК – Полянский - 26.01.2024 Украина.ру

США и ФРГ окажутся соучастниками, если Ил-76 сбили из их ЗРК – Полянский

США и Германия могут стать соучастниками теракта, осуществленного ВСУ, если использовались ЗРК их производства, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский

2024-01-26T09:09

2024-01-26T09:09

2024-01-26T09:09

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Предварительное расследование показывает, что террористический акт в отношении находящихся на борту военного самолёта Ил-76 ВСУ осуществили с применением ЗРК, заявил зампостпреда РФ при ООН.Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель поспешил откреститься от крушения Ил-76. "Могу с уверенностью сказать, что США никоим образом к этому не причастны", - сказал он журналистам.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.

https://ukraina.ru/20240125/1052905240.html

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