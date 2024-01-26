"Птички" на фронте решают многое: Юрий Щербаков о том, как беспилотники помогают остановить ВСУ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области
Беспилотники очень многое решают на фронте: они летают и за всем наблюдают, каждый в своём направлении, издалека обнаруживая противника. ВСУ постоянно запускают разведывательные БПЛА и российским бойцам приходится маскироваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники и нам приходится маскироваться: нельзя ставить установку (ПТРК) так, чтобы она была на одном месте, потому что она стоит в открытом поле, рассказал офицер.
Эти "птички" (БПЛА. — Ред.) очень многое решают на фронте, они летают и за всем наблюдают, каждый в своём направлении, издалека обнаруживая противника, добавил сержант.
"У нас также летают птички, наблюдают с камер. Я постоянно сижу на радийке [радиостанции], слушаю. Если слышу, где-то говорят о противнике, тут же выскакиваю на то положение, в ту сторону навожусь, начинаю наблюдать", - подчеркнул Щербаков.
В большинстве случаев противник близко не подходит. У меня рабочая дистанция 5–6 километров. Бывало такое, что противник вклинивался в нашу оборону и мы приходили на помощь. Потому что на фронте все происходит совместными усилиями, заключил собеседник издания Украина.ру.
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