"Птички" на фронте решают многое: Юрий Щербаков о том, как беспилотники помогают остановить ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру
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"Птички" на фронте решают многое: Юрий Щербаков о том, как беспилотники помогают остановить ВСУ
"Птички" на фронте решают многое: Юрий Щербаков о том, как беспилотники помогают остановить ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру
"Птички" на фронте решают многое: Юрий Щербаков о том, как беспилотники помогают остановить ВСУ
Беспилотники очень многое решают на фронте: они летают и за всем наблюдают, каждый в своём направлении, издалека обнаруживая противника. ВСУ постоянно запускают разведывательные БПЛА и российским бойцам приходится маскироваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
2024-01-26T06:00
2024-01-26T06:00
новости
бпла
беспилотники
вс рф
всу
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россия
украина
бои
оборона
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ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники и нам приходится маскироваться: нельзя ставить установку (ПТРК) так, чтобы она была на одном месте, потому что она стоит в открытом поле, рассказал офицер.Эти "птички" (БПЛА. — Ред.) очень многое решают на фронте, они летают и за всем наблюдают, каждый в своём направлении, издалека обнаруживая противника, добавил сержант.В большинстве случаев противник близко не подходит. У меня рабочая дистанция 5–6 километров. Бывало такое, что противник вклинивался в нашу оборону и мы приходили на помощь. Потому что на фронте все происходит совместными усилиями, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052850996.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, бпла, беспилотники, вс рф, всу, сво, россия, украина, бои, оборона, огневые позиции
Новости, БПЛА, беспилотники, ВС РФ, ВСУ, СВО, Россия, Украина, бои, оборона, огневые позиции

"Птички" на фронте решают многое: Юрий Щербаков о том, как беспилотники помогают остановить ВСУ

06:00 26.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Беспилотники очень многое решают на фронте: они летают и за всем наблюдают, каждый в своём направлении, издалека обнаруживая противника. ВСУ постоянно запускают разведывательные БПЛА и российским бойцам приходится маскироваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники и нам приходится маскироваться: нельзя ставить установку (ПТРК) так, чтобы она была на одном месте, потому что она стоит в открытом поле, рассказал офицер.
Эти "птички" (БПЛА. — Ред.) очень многое решают на фронте, они летают и за всем наблюдают, каждый в своём направлении, издалека обнаруживая противника, добавил сержант.
"У нас также летают птички, наблюдают с камер. Я постоянно сижу на радийке [радиостанции], слушаю. Если слышу, где-то говорят о противнике, тут же выскакиваю на то положение, в ту сторону навожусь, начинаю наблюдать", - подчеркнул Щербаков.
В большинстве случаев противник близко не подходит. У меня рабочая дистанция 5–6 километров. Бывало такое, что противник вклинивался в нашу оборону и мы приходили на помощь. Потому что на фронте все происходит совместными усилиями, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Сазонов интервью
24 января, 04:14
Сергей Сазонов: Пока Киев мечтает о Воронеже и Ростове, ВСУ пересаживаются на лошадейВСУ с помощью террористических атак на мирное российское население будут пытаться переломить ситуацию на фронте. Для этого будут использованы малые диверсионные группы, в том числе в виде кавалерии, атаки дронов для атаки на российскую инфраструктуру, считает историк Гражданской войны в России Сергей Сазонов
 
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Заголовок открываемого материала
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07:13ВС РФ сорвали попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении
06:00"Птички" на фронте решают многое: Юрий Щербаков о том, как беспилотники помогают остановить ВСУ
05:52Россия усиливается, Украину списали? Украинские эксперты о настоящем и будущем Украины и Европы
05:45Обреченный гарнизон: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут выйти из окруженной Авдеевки
05:30Окопы залиты грязью и ледяной водой: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно возьмут Авдеевку
05:15Петр Скоробогатый: Когда Европа останется один на один с руинами Украины, по ней ударят "хитрые русские"
05:14Не в корову корм. Что показало сравнение украинской и российской молочной промышленности
05:00"Было стыдно перед командирами": Герой России Юрий Щербаков рассказал про свой первый бой с ВСУ
04:45"Начал стрелять без предупреждения": Герой России Юрий Щербаков сообщил, как в одиночку остановил ВСУ
04:40Против нечестной конкуренции с Украиной и "Зеленого курса". Почему протестуют польские фермеры
04:30"Готовься, на тебя идёт накат": Герой России Юрий Щербаков рассказал о битве с "Буцефалом" и танком ВСУ
04:15"Высота хорошая, позиция выгодная": Герой России Юрий Щербаков рассказал о маскировке, птичках и радийке
04:12Владимир Евсеев: Россия пока не подавила огонь ВСУ на Днепре, но проломила Авдеевку и угомонила Польшу
04:03Инфраструктура разваливается, на улицах похищают людей. Что происходит в Черновцах
04:00"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ
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