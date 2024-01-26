https://ukraina.ru/20240126/1052905626.html

"Птички" на фронте решают многое: Юрий Щербаков о том, как беспилотники помогают остановить ВСУ

"Птички" на фронте решают многое: Юрий Щербаков о том, как беспилотники помогают остановить ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру

"Птички" на фронте решают многое: Юрий Щербаков о том, как беспилотники помогают остановить ВСУ

Беспилотники очень многое решают на фронте: они летают и за всем наблюдают, каждый в своём направлении, издалека обнаруживая противника. ВСУ постоянно запускают разведывательные БПЛА и российским бойцам приходится маскироваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков

2024-01-26T06:00

2024-01-26T06:00

2024-01-26T06:00

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ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники и нам приходится маскироваться: нельзя ставить установку (ПТРК) так, чтобы она была на одном месте, потому что она стоит в открытом поле, рассказал офицер.Эти "птички" (БПЛА. — Ред.) очень многое решают на фронте, они летают и за всем наблюдают, каждый в своём направлении, издалека обнаруживая противника, добавил сержант.В большинстве случаев противник близко не подходит. У меня рабочая дистанция 5–6 километров. Бывало такое, что противник вклинивался в нашу оборону и мы приходили на помощь. Потому что на фронте все происходит совместными усилиями, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052850996.html

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новости, бпла, беспилотники, вс рф, всу, сво, россия, украина, бои, оборона, огневые позиции