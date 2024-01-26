"Начал стрелять без предупреждения": Герой России Юрий Щербаков сообщил, как в одиночку остановил ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру
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"Начал стрелять без предупреждения": Герой России Юрий Щербаков сообщил, как в одиночку остановил ВСУ
"Начал стрелять без предупреждения": Герой России Юрий Щербаков сообщил, как в одиночку остановил ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру
"Начал стрелять без предупреждения": Герой России Юрий Щербаков сообщил, как в одиночку остановил ВСУ
На третий день наступления ВСУ противник пошёл с другой стороны, а не там, где его ожидали увидеть. Они начали заходить с одной стороны, потом с другой, приходилось быстро ориентироваться и действовать. В результате этих выстрелов были сорваны 2–3 наступления ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
2024-01-26T04:45
2024-01-26T04:45
новости
вс рф
бой
танки
всу
россия
герой россии
наступление
оборона
огневые позиции
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Если я слышу, что по рации сообщают об обнаружении противника, тут же выскакиваю, навожусь в нужную сторону и начинаю наблюдать. Мне сообщают, где находится противник, куда нужно смотреть и где его "встречать", иногда и сам что-то замечаю, добавил сержант.Так у нас произошло на третий день наступления ВСУ. Тогда противник пошёл с другой стороны, а не там, где его ожидали увидеть. Эту информацию передавали совершенно другому подразделению. По рации сообщили: быть готовым, потому что на него движутся ВСУ, добавил офицер.ВСУ начали заходить с одной стороны, потом с другой, приходилось быстро ориентироваться и быстро действовать. Тогда в результате этих выстрелов удалось сорвать 2–3 наступления ВСУ. Это происходило в течение трёх дней. Потом украинские военные поубавили свой пыл, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240117/1052713570.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, бой, танки, всу, россия, герой россии, наступление, оборона, огневые позиции
Новости, ВС РФ, бой, танки, ВСУ, Россия, Герой России, наступление, оборона, огневые позиции

"Начал стрелять без предупреждения": Герой России Юрий Щербаков сообщил, как в одиночку остановил ВСУ

04:45 26.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации
Работа подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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На третий день наступления ВСУ противник пошёл с другой стороны, а не там, где его ожидали увидеть. Они начали заходить с одной стороны, потом с другой, приходилось быстро ориентироваться и действовать. В результате этих выстрелов были сорваны 2–3 наступления ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
Если я слышу, что по рации сообщают об обнаружении противника, тут же выскакиваю, навожусь в нужную сторону и начинаю наблюдать. Мне сообщают, где находится противник, куда нужно смотреть и где его "встречать", иногда и сам что-то замечаю, добавил сержант.
Так у нас произошло на третий день наступления ВСУ. Тогда противник пошёл с другой стороны, а не там, где его ожидали увидеть. Эту информацию передавали совершенно другому подразделению. По рации сообщили: быть готовым, потому что на него движутся ВСУ, добавил офицер.
"Вышел, поставил установку, а они вот, передо мной, и без предупреждения начал стрелять. Да, был один промах небольшой, такое бывает, не у всех всё идеально. Так, получается, [я] остановил и сорвал наступление!", - подчеркнул Щербаков.
ВСУ начали заходить с одной стороны, потом с другой, приходилось быстро ориентироваться и быстро действовать. Тогда в результате этих выстрелов удалось сорвать 2–3 наступления ВСУ. Это происходило в течение трёх дней. Потом украинские военные поубавили свой пыл, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Командир роты танкистов лейтенант Хан интервью
17 января, 04:00
Командир танковой роты 200-й бригады Северного флота Хан: Я лежал под танком и молилсяСильный, красивый, молодой, пожалуй, самый молодой в танковой роте, ему всего 24. Великолепный сплав двух основополагающих национальностей России — русской и татарской. Он командир роты танкистов, с первого дня на СВО. Мечтает дойти до Киева и освободить украинскую землю от нацистов
 
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