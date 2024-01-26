"Начал стрелять без предупреждения": Герой России Юрий Щербаков сообщил, как в одиночку остановил ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации
На третий день наступления ВСУ противник пошёл с другой стороны, а не там, где его ожидали увидеть. Они начали заходить с одной стороны, потом с другой, приходилось быстро ориентироваться и действовать. В результате этих выстрелов были сорваны 2–3 наступления ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
Если я слышу, что по рации сообщают об обнаружении противника, тут же выскакиваю, навожусь в нужную сторону и начинаю наблюдать. Мне сообщают, где находится противник, куда нужно смотреть и где его "встречать", иногда и сам что-то замечаю, добавил сержант.
Так у нас произошло на третий день наступления ВСУ. Тогда противник пошёл с другой стороны, а не там, где его ожидали увидеть. Эту информацию передавали совершенно другому подразделению. По рации сообщили: быть готовым, потому что на него движутся ВСУ, добавил офицер.
"Вышел, поставил установку, а они вот, передо мной, и без предупреждения начал стрелять. Да, был один промах небольшой, такое бывает, не у всех всё идеально. Так, получается, [я] остановил и сорвал наступление!", - подчеркнул Щербаков.
ВСУ начали заходить с одной стороны, потом с другой, приходилось быстро ориентироваться и быстро действовать. Тогда в результате этих выстрелов удалось сорвать 2–3 наступления ВСУ. Это происходило в течение трёх дней. Потом украинские военные поубавили свой пыл, заключил собеседник издания Украина.ру.
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