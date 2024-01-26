https://ukraina.ru/20240126/1052903400.html

"Начал стрелять без предупреждения": Герой России Юрий Щербаков сообщил, как в одиночку остановил ВСУ

"Начал стрелять без предупреждения": Герой России Юрий Щербаков сообщил, как в одиночку остановил ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру

"Начал стрелять без предупреждения": Герой России Юрий Щербаков сообщил, как в одиночку остановил ВСУ

На третий день наступления ВСУ противник пошёл с другой стороны, а не там, где его ожидали увидеть. Они начали заходить с одной стороны, потом с другой, приходилось быстро ориентироваться и действовать. В результате этих выстрелов были сорваны 2–3 наступления ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков

2024-01-26T04:45

2024-01-26T04:45

2024-01-26T04:45

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Если я слышу, что по рации сообщают об обнаружении противника, тут же выскакиваю, навожусь в нужную сторону и начинаю наблюдать. Мне сообщают, где находится противник, куда нужно смотреть и где его "встречать", иногда и сам что-то замечаю, добавил сержант.Так у нас произошло на третий день наступления ВСУ. Тогда противник пошёл с другой стороны, а не там, где его ожидали увидеть. Эту информацию передавали совершенно другому подразделению. По рации сообщили: быть готовым, потому что на него движутся ВСУ, добавил офицер.ВСУ начали заходить с одной стороны, потом с другой, приходилось быстро ориентироваться и быстро действовать. Тогда в результате этих выстрелов удалось сорвать 2–3 наступления ВСУ. Это происходило в течение трёх дней. Потом украинские военные поубавили свой пыл, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240117/1052713570.html

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новости, вс рф, бой, танки, всу, россия, герой россии, наступление, оборона, огневые позиции