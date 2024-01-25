https://ukraina.ru/20240125/1052909570.html
Как бьёт по Зеленскому катастрофа под Белгородом и почему забывают о Высоцком: Ищенко объяснил в деталях
Как бьёт по Зеленскому катастрофа под Белгородом и почему забывают о Высоцком: Ищенко объяснил в деталях - 25.01.2024 Украина.ру
Как бьёт по Зеленскому катастрофа под Белгородом и почему забывают о Высоцком: Ищенко объяснил в деталях
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, продолжатся ли обмены военнопленными с Киевом, учитывая катастрофу Ил-76 под Белгородом, а также объяснил, на что рассчитывает Трамп в случае победы и когда российская власть осознала, что Украина должна быть ликвидирована
2024-01-25T18:04
2024-01-25T18:04
2024-01-25T18:04
видео
ростислав ищенко
самолет
белгород
обмен
обмен пленными
россия
украина
дональд трамп
выборы
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01:00 – Зачем Украина сбила Ил-76 с солдатами ВСУ и что теперь будет с обменами?12:43 – Что ждёт Украину, если Трамп одержит победу на выборах?24:00 – Почему кто-то в России ещё считает, что Украина имеет право на существование? 33:11 - 25 января – День рождения Владимира Высоцкого: об отношении Ростислава Ищенко к его фигуре.
белгород
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, самолет, белгород, обмен, обмен пленными, россия, украина, дональд трамп, выборы, сша, авиакатастрофа, джо байден, владимир путин, пво, видео
Видео, Ростислав Ищенко, самолет, Белгород, обмен, обмен пленными, Россия, Украина, Дональд Трамп, выборы, США, авиакатастрофа, Джо Байден, Владимир Путин, ПВО
Как бьёт по Зеленскому катастрофа под Белгородом и почему забывают о Высоцком: Ищенко объяснил в деталях
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, продолжатся ли обмены военнопленными с Киевом, учитывая катастрофу Ил-76 под Белгородом, а также объяснил, на что рассчитывает Трамп в случае победы и когда российская власть осознала, что Украина должна быть ликвидирована
01:00
– Зачем Украина сбила Ил-76 с солдатами ВСУ и что теперь будет с обменами?12:43
– Что ждёт Украину, если Трамп одержит победу на выборах?24:00
– Почему кто-то в России ещё считает, что Украина имеет право на существование? 33:11
- 25 января – День рождения Владимира Высоцкого: об отношении Ростислава Ищенко к его фигуре.