https://ukraina.ru/20240125/1052909570.html

Как бьёт по Зеленскому катастрофа под Белгородом и почему забывают о Высоцком: Ищенко объяснил в деталях

Как бьёт по Зеленскому катастрофа под Белгородом и почему забывают о Высоцком: Ищенко объяснил в деталях - 25.01.2024 Украина.ру

Как бьёт по Зеленскому катастрофа под Белгородом и почему забывают о Высоцком: Ищенко объяснил в деталях

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, продолжатся ли обмены военнопленными с Киевом, учитывая катастрофу Ил-76 под Белгородом, а также объяснил, на что рассчитывает Трамп в случае победы и когда российская власть осознала, что Украина должна быть ликвидирована

2024-01-25T18:04

2024-01-25T18:04

2024-01-25T18:04

видео

ростислав ищенко

самолет

белгород

обмен

обмен пленными

россия

украина

дональд трамп

выборы

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01:00 – Зачем Украина сбила Ил-76 с солдатами ВСУ и что теперь будет с обменами?12:43 – Что ждёт Украину, если Трамп одержит победу на выборах?24:00 – Почему кто-то в России ещё считает, что Украина имеет право на существование? 33:11 - 25 января – День рождения Владимира Высоцкого: об отношении Ростислава Ищенко к его фигуре.

белгород

россия

украина

сша

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