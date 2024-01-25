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Обстрел рынка в Донецке, где погибли 27 человек, остался без внимания ОБСЕ - Лукашевич
Обстрел рынка в Донецке, где погибли 27 человек, остался без внимания ОБСЕ - Лукашевич - 25.01.2024 Украина.ру
Обстрел рынка в Донецке, где погибли 27 человек, остался без внимания ОБСЕ - Лукашевич
Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич указал на то, что обстрел ВСУ рынка в Донецке с многочисленными жертвами остался без внимания организации. Об этом Лукашевич заявил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.
2024-01-25T15:28
2024-01-25T15:28
2024-01-25T15:28
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"Крупнейший по жертвам за всю историю конфликта в Донбассе чудовищный обстрел Донецка 21 января вообще остался без Вашего внимания. Но почему?" - сказал Лукашевич.Утром 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района в Донецк. От обстрела кассетными боеприпасами погибло 27 человек.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил 22 января траурным днём.
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Обстрел рынка в Донецке, где погибли 27 человек, остался без внимания ОБСЕ - Лукашевич
Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич указал на то, что обстрел ВСУ рынка в Донецке с многочисленными жертвами остался без внимания организации. Об этом Лукашевич заявил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.