https://ukraina.ru/20240125/1052901914.html

Обстрел рынка в Донецке, где погибли 27 человек, остался без внимания ОБСЕ - Лукашевич

Обстрел рынка в Донецке, где погибли 27 человек, остался без внимания ОБСЕ - Лукашевич - 25.01.2024 Украина.ру

Обстрел рынка в Донецке, где погибли 27 человек, остался без внимания ОБСЕ - Лукашевич

Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич указал на то, что обстрел ВСУ рынка в Донецке с многочисленными жертвами остался без внимания организации. Об этом Лукашевич заявил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

2024-01-25T15:28

2024-01-25T15:28

2024-01-25T15:28

новости

россия

донецк

обсе

днр

донецкая народная республика

обстрелы

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041061950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52f8dc8d932e5c97d2425ae68af8951e.jpg.webp

"Крупнейший по жертвам за всю историю конфликта в Донбассе чудовищный обстрел Донецка 21 января вообще остался без Вашего внимания. Но почему?" - сказал Лукашевич.Утром 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района в Донецк. От обстрела кассетными боеприпасами погибло 27 человек.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил 22 января траурным днём.

https://ukraina.ru/20240122/1052813374.html

россия

донецк

днр

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецк, обсе, днр, донецкая народная республика, обстрелы, всу