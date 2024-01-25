https://ukraina.ru/20240125/1052886115.html

"Я лежал под танком и молился": военный рассказал о вере на фронте и национальном единстве в зоне СВО

"Я лежал под танком и молился": военный рассказал о вере на фронте и национальном единстве в зоне СВО - 25.01.2024 Украина.ру

"Я лежал под танком и молился": военный рассказал о вере на фронте и национальном единстве в зоне СВО

В подразделении необходимо учитывать и уважать мнение любого человека, поддерживать его в работе и поздравлять с праздниками. Мы все едины, в России живут одни русские, только национальности разные. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"

2024-01-25T07:00

2024-01-25T07:00

2024-01-25T07:00

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С детства у меня заложено, что нужно уважать любую веру. У меня мама русская, а папа татарин, и так получилось, что меня посвятили в религию отца, рассказал командир.В подразделении необходимо учитывать и уважать мнение любого человека, поддерживать его в работе и поздравлять с праздниками. В нашей роте не было религиозных разногласий, мы вместе отмечали Рождество, добавил военный.На фронте я часто обращаюсь к богу, прошу его о чем-то или благодарю. Однажды лежал под танком во время обстрела ВСУ и молился, чтобы все быстрее закончилось. Это действительно очень помогает и поддерживает, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240123/1052818942.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, спецоперация, вера, религия, мусульмане, православие, русский, татары, танки, бой