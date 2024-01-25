"Я лежал под танком и молился": военный рассказал о вере на фронте и национальном единстве в зоне СВО - 25.01.2024 Украина.ру
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"Я лежал под танком и молился": военный рассказал о вере на фронте и национальном единстве в зоне СВО
"Я лежал под танком и молился": военный рассказал о вере на фронте и национальном единстве в зоне СВО - 25.01.2024 Украина.ру
"Я лежал под танком и молился": военный рассказал о вере на фронте и национальном единстве в зоне СВО
В подразделении необходимо учитывать и уважать мнение любого человека, поддерживать его в работе и поздравлять с праздниками. Мы все едины, в России живут одни русские, только национальности разные. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
2024-01-25T07:00
2024-01-25T07:00
новости
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русский
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С детства у меня заложено, что нужно уважать любую веру. У меня мама русская, а папа татарин, и так получилось, что меня посвятили в религию отца, рассказал командир.В подразделении необходимо учитывать и уважать мнение любого человека, поддерживать его в работе и поздравлять с праздниками. В нашей роте не было религиозных разногласий, мы вместе отмечали Рождество, добавил военный.На фронте я часто обращаюсь к богу, прошу его о чем-то или благодарю. Однажды лежал под танком во время обстрела ВСУ и молился, чтобы все быстрее закончилось. Это действительно очень помогает и поддерживает, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240123/1052818942.html
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новости, россия, украина, сво, спецоперация, вера, религия, мусульмане, православие, русский, татары, танки, бой
Новости, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, вера, Религия, мусульмане, Православие, русский, татары, танки, бой

"Я лежал под танком и молился": военный рассказал о вере на фронте и национальном единстве в зоне СВО

07:00 25.01.2024
 
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В подразделении необходимо учитывать и уважать мнение любого человека, поддерживать его в работе и поздравлять с праздниками. Мы все едины, в России живут одни русские, только национальности разные. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
С детства у меня заложено, что нужно уважать любую веру. У меня мама русская, а папа татарин, и так получилось, что меня посвятили в религию отца, рассказал командир.
В подразделении необходимо учитывать и уважать мнение любого человека, поддерживать его в работе и поздравлять с праздниками. В нашей роте не было религиозных разногласий, мы вместе отмечали Рождество, добавил военный.
"Я мусульманин. Вера не противоречит. Есть такая поговорка, вернее, выражение: "Кто вы? Татары. Кто с вами? Русские, а с ними бог". Мы все вместе, мы все едины. В России живут одни русские, только национальности у них разные", - подчеркнул Хан.
На фронте я часто обращаюсь к богу, прошу его о чем-то или благодарю. Однажды лежал под танком во время обстрела ВСУ и молился, чтобы все быстрее закончилось. Это действительно очень помогает и поддерживает, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Тиханский интервью
23 января, 04:14
Александр Тиханский: Россия готова "подарить" Польше ядерный "Тюльпан" и к весне забросать ВСУ десантами Масштабные наступления видны всегда. Нельзя забывать о том, что ВСУ активно помогает американская спутниковая и воздушная разведка (самолеты F-35 и F-22 "Раптор"). Поэтому придется наносить противнику отвлекающие удары и другие действия, чтобы его запутать
 
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