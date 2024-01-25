"Цель номер один": командир роты раскрыл, почему "Леопарды" и "Челленджеры" проигрывают на поле боя - 25.01.2024 Украина.ру
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"Цель номер один": командир роты раскрыл, почему "Леопарды" и "Челленджеры" проигрывают на поле боя
"Цель номер один": командир роты раскрыл, почему "Леопарды" и "Челленджеры" проигрывают на поле боя - 25.01.2024 Украина.ру
"Цель номер один": командир роты раскрыл, почему "Леопарды" и "Челленджеры" проигрывают на поле боя
Российские бойцы изучают западную бронетехнику, ищут в ней слабые места. Натовские танки очень тяжелые, а новейшая электроника в любой момент может отказать. Поэтому на поле боя будет превосходство у техники с механическим управлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
2024-01-25T06:15
2024-01-25T06:15
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Иностранные танки — это цель номер один для бойцов. В ходе боев мне доводилось видеть западную технику, но близко эти танки не подъезжали, потому что бойцы были готовы к этому моменту, рассказал военный.На поле боя мы видели "Леопарды", "Челленджеры", но не видели "Абрамсы". А вблизи в экран тепловизора - легкие французские БТРы, крупную технику мы не наблюдали, добавил командир.Я думаю, что нет ничего лучше российских танков, хотя западные образцы и оснащены новейшими системами GPS-наведения и так далее. Электроника в любой момент может отказать. И на поле боя будет превосходство у техники с механическим управлением, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052857593.html
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новости, танки, сво, россия, украина, leopard-2 (танк), challenger-2 (танк), бронетехника, военная техника, вс рф, всу
Новости, танки, СВО, Россия, Украина, Leopard-2 (танк), Challenger-2 (танк), бронетехника, военная техника, ВС РФ, ВСУ

"Цель номер один": командир роты раскрыл, почему "Леопарды" и "Челленджеры" проигрывают на поле боя

06:15 25.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Commandтанкисты бундесвера на Leopard 2
танкисты бундесвера на Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
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Российские бойцы изучают западную бронетехнику, ищут в ней слабые места. Натовские танки очень тяжелые, а новейшая электроника в любой момент может отказать. Поэтому на поле боя будет превосходство у техники с механическим управлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
Иностранные танки — это цель номер один для бойцов. В ходе боев мне доводилось видеть западную технику, но близко эти танки не подъезжали, потому что бойцы были готовы к этому моменту, рассказал военный.
На поле боя мы видели "Леопарды", "Челленджеры", но не видели "Абрамсы". А вблизи в экран тепловизора - легкие французские БТРы, крупную технику мы не наблюдали, добавил командир.
"Мы изучаем её (западную бронетехнику. - Ред.), готовимся к прямому столкновению с ней, ищем слабые места. Во-первых, сравнивая с нашими танками, европейские танки очень тяжёлые, не маневренные. Понятно, что в боевом отделении у них места побольше, но на поле боя это, наоборот, ухудшает его тактико-технические характеристики", - подчеркнул Хан.
Я думаю, что нет ничего лучше российских танков, хотя западные образцы и оснащены новейшими системами GPS-наведения и так далее. Электроника в любой момент может отказать. И на поле боя будет превосходство у техники с механическим управлением, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Герой России Роман Федоров интервью
Вчера, 04:00
Герой России, полковник Роман Федоров: Мы докажем свою правду силойЕсли бы танк был человеком, то этим человеком был бы Роман Федоров. Человек огромной внутренней силы. Такой же опасный для противника. И в тоже время тонкий психолог, командир легендарной 200-й бригады Северного флота, теперь — командир 61-й бригады морской пехоты. Герой России
 
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