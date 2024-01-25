https://ukraina.ru/20240125/1052885248.html

"Цель номер один": командир роты раскрыл, почему "Леопарды" и "Челленджеры" проигрывают на поле боя

"Цель номер один": командир роты раскрыл, почему "Леопарды" и "Челленджеры" проигрывают на поле боя - 25.01.2024 Украина.ру

"Цель номер один": командир роты раскрыл, почему "Леопарды" и "Челленджеры" проигрывают на поле боя

Российские бойцы изучают западную бронетехнику, ищут в ней слабые места. Натовские танки очень тяжелые, а новейшая электроника в любой момент может отказать. Поэтому на поле боя будет превосходство у техники с механическим управлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"

2024-01-25T06:15

2024-01-25T06:15

2024-01-25T06:15

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Иностранные танки — это цель номер один для бойцов. В ходе боев мне доводилось видеть западную технику, но близко эти танки не подъезжали, потому что бойцы были готовы к этому моменту, рассказал военный.На поле боя мы видели "Леопарды", "Челленджеры", но не видели "Абрамсы". А вблизи в экран тепловизора - легкие французские БТРы, крупную технику мы не наблюдали, добавил командир.Я думаю, что нет ничего лучше российских танков, хотя западные образцы и оснащены новейшими системами GPS-наведения и так далее. Электроника в любой момент может отказать. И на поле боя будет превосходство у техники с механическим управлением, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052857593.html

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новости, танки, сво, россия, украина, leopard-2 (танк), challenger-2 (танк), бронетехника, военная техника, вс рф, всу