"Цель номер один": командир роты раскрыл, почему "Леопарды" и "Челленджеры" проигрывают на поле боя
Российские бойцы изучают западную бронетехнику, ищут в ней слабые места. Натовские танки очень тяжелые, а новейшая электроника в любой момент может отказать. Поэтому на поле боя будет превосходство у техники с механическим управлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
Иностранные танки — это цель номер один для бойцов. В ходе боев мне доводилось видеть западную технику, но близко эти танки не подъезжали, потому что бойцы были готовы к этому моменту, рассказал военный.
На поле боя мы видели "Леопарды", "Челленджеры", но не видели "Абрамсы". А вблизи в экран тепловизора - легкие французские БТРы, крупную технику мы не наблюдали, добавил командир.
"Мы изучаем её (западную бронетехнику. - Ред.), готовимся к прямому столкновению с ней, ищем слабые места. Во-первых, сравнивая с нашими танками, европейские танки очень тяжёлые, не маневренные. Понятно, что в боевом отделении у них места побольше, но на поле боя это, наоборот, ухудшает его тактико-технические характеристики", - подчеркнул Хан.
Я думаю, что нет ничего лучше российских танков, хотя западные образцы и оснащены новейшими системами GPS-наведения и так далее. Электроника в любой момент может отказать. И на поле боя будет превосходство у техники с механическим управлением, заключил собеседник Украина.ру.
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