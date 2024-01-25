https://ukraina.ru/20240125/1052876729.html
"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги
"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги - 25.01.2024 Украина.ру
"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги
До спецоперации я не понимал людей, которые воевали в горячих точках, прошли Афганистан и Чечню. Пройдя все это, я стал ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
2024-01-25T04:30
2024-01-25T04:30
2024-01-25T04:30
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На войне неверующим быть сложно, поэтому тут много суеверий. Я верующий человек и верю не только в Бога, но и в победу российской армии, рассказал Фаска.Я читал, что душа человека весит 33 грамма. Был такой эксперимент: взвешивали человека до и сразу после смерти. Так ли это, не знаю, не проверял. Но когда страшно, "душа в пятки сбегает", добавил военный.До спецоперации я не понимал людей, которые воевали в горячих точках, прошли Афганистан и Чечню. Пройдя все это, я стал ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052870693.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сво, медицина, медики, врач, вера, бог, чечня, война, военные
Новости, Россия, Украина, СВО, медицина, медики, врач, вера, бог, Чечня, война, военные
"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги
До спецоперации я не понимал людей, которые воевали в горячих точках, прошли Афганистан и Чечню. Пройдя все это, я стал ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска