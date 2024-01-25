https://ukraina.ru/20240125/1052876729.html

"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги

"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги - 25.01.2024 Украина.ру

"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги

До спецоперации я не понимал людей, которые воевали в горячих точках, прошли Афганистан и Чечню. Пройдя все это, я стал ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска

2024-01-25T04:30

2024-01-25T04:30

2024-01-25T04:30

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На войне неверующим быть сложно, поэтому тут много суеверий. Я верующий человек и верю не только в Бога, но и в победу российской армии, рассказал Фаска.Я читал, что душа человека весит 33 грамма. Был такой эксперимент: взвешивали человека до и сразу после смерти. Так ли это, не знаю, не проверял. Но когда страшно, "душа в пятки сбегает", добавил военный.До спецоперации я не понимал людей, которые воевали в горячих точках, прошли Афганистан и Чечню. Пройдя все это, я стал ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052870693.html

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новости, россия, украина, сво, медицина, медики, врач, вера, бог, чечня, война, военные