"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги - 25.01.2024 Украина.ру
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"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги
"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги - 25.01.2024 Украина.ру
"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги
До спецоперации я не понимал людей, которые воевали в горячих точках, прошли Афганистан и Чечню. Пройдя все это, я стал ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
2024-01-25T04:30
2024-01-25T04:30
новости
россия
украина
сво
медицина
медики
врач
вера
бог
чечня
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На войне неверующим быть сложно, поэтому тут много суеверий. Я верующий человек и верю не только в Бога, но и в победу российской армии, рассказал Фаска.Я читал, что душа человека весит 33 грамма. Был такой эксперимент: взвешивали человека до и сразу после смерти. Так ли это, не знаю, не проверял. Но когда страшно, "душа в пятки сбегает", добавил военный.До спецоперации я не понимал людей, которые воевали в горячих точках, прошли Афганистан и Чечню. Пройдя все это, я стал ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052870693.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво, медицина, медики, врач, вера, бог, чечня, война, военные
Новости, Россия, Украина, СВО, медицина, медики, врач, вера, бог, Чечня, война, военные

"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги

04:30 25.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРайон Донецкого аэропорта
Район Донецкого аэропорта - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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До спецоперации я не понимал людей, которые воевали в горячих точках, прошли Афганистан и Чечню. Пройдя все это, я стал ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
На войне неверующим быть сложно, поэтому тут много суеверий. Я верующий человек и верю не только в Бога, но и в победу российской армии, рассказал Фаска.
"Здесь очень много, кто верит в Бога: у многих на руке ленточки, крестики, браслетики, обереги разные. Мне вот девушка оберег привесила на руку, на шее у меня два оберега: Георгий Победоносец и булава, означающая воина и защитника", - поделился военный медик.
Я читал, что душа человека весит 33 грамма. Был такой эксперимент: взвешивали человека до и сразу после смерти. Так ли это, не знаю, не проверял. Но когда страшно, "душа в пятки сбегает", добавил военный.
До спецоперации я не понимал людей, которые воевали в горячих точках, прошли Афганистан и Чечню. Пройдя все это, я стал ценить свою жизнь, которая оказалась очень дорогим удовольствием, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 14:15
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Заголовок открываемого материала
05:00Командир танковой роты с позывным "Хан" о том, как решил стать военным и попал в зону СВО на Украине
04:45"Я стал ценить свою жизнь": командир взвода рассказал, как война меняет приоритеты и отношение к людям
04:39Редкие и важные металлы. Почему "Росатому" передали национализированный Соликамский магниевый завод
04:30"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги
04:15"В бою надеяться не на кого": военный медик раскрыл, почему ВСУ бьют по эвакуационным машинам с ранеными
04:14Станислав Крапивник: Пока ВСУ уничтожают сами себя, "взрослые дети" США "подготовились" воевать с Россией
04:03Губернатор-нацист и поквартирные облавы. Что происходит в Запорожье
04:00"Свяжу, разоружу и обколю седативными": военный медик рассказал, как поступит с пленным солдатом ВСУ
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