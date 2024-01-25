"В бою надеяться не на кого": военный медик раскрыл, почему ВСУ бьют по эвакуационным машинам с ранеными - 25.01.2024 Украина.ру
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"В бою надеяться не на кого": военный медик раскрыл, почему ВСУ бьют по эвакуационным машинам с ранеными
"В бою надеяться не на кого": военный медик раскрыл, почему ВСУ бьют по эвакуационным машинам с ранеными - 25.01.2024 Украина.ру
"В бою надеяться не на кого": военный медик раскрыл, почему ВСУ бьют по эвакуационным машинам с ранеными
Каждого военнослужащего подготавливают, чтобы мог оказать помощь самому себе. Потому что в бою нету смысла надеяться на кого-то. Мы стараемся не обозначать санитарные машины, потому что по ним бьют в первую очередь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
2024-01-25T04:15
2024-01-25T04:15
новости
россия
украина
медики
врач
вс рф
передовая
эвакуация
раненые
всу
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В зоне спецоперации создана структура оказания медицинской помощи раненым военным от окопа до госпиталя. Во-первых, есть пункты эвакуации, на позициях работают фельдшеры и эвакуационная группа, рассказал медик.Фельдшеров на передовую стараемся брать с медицинским образованием, плюс спрашиваем опыт работы. Если кандидат не дотягивает, то отправляем его к опытным ребятам на обучение по тактической медицине, подчеркнул офицер.Украинский враг хитрый, он действует по принципу: лишить российских военных снабжения, а также связи и эвакуации. Поэтому мы стараемся вообще не обозначать санитарные машины, потому что по ним ВСУ бьют в первую очередь, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240118/1052747925.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, медики, врач, вс рф, передовая, эвакуация, раненые, всу, обстрелы, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, медики, врач, ВС РФ, передовая, эвакуация, раненые, ВСУ, обстрелы, СВО, Спецоперация

"В бою надеяться не на кого": военный медик раскрыл, почему ВСУ бьют по эвакуационным машинам с ранеными

04:15 25.01.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОбстрелянный грузовик, перевозивший раненых из аэропорта Донецка
Обстрелянный грузовик, перевозивший раненых из аэропорта Донецка - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Каждого военнослужащего подготавливают, чтобы мог оказать помощь самому себе. Потому что в бою нету смысла надеяться на кого-то. Мы стараемся не обозначать санитарные машины, потому что по ним бьют в первую очередь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
В зоне спецоперации создана структура оказания медицинской помощи раненым военным от окопа до госпиталя. Во-первых, есть пункты эвакуации, на позициях работают фельдшеры и эвакуационная группа, рассказал медик.
Фельдшеров на передовую стараемся брать с медицинским образованием, плюс спрашиваем опыт работы. Если кандидат не дотягивает, то отправляем его к опытным ребятам на обучение по тактической медицине, подчеркнул офицер.
"Каждого военнослужащего подготавливают, чтобы мог оказать помощь самому себе. Потому что в бою нету смысла надеяться на кого-то. Дело в том, что бывает так, что фельдшеров, врачей накрывает самих огонь. И они погибают. Потому что наш нынешний противник бьет по эвакуационным группам и машинам", - подчеркнул Фаска.
Украинский враг хитрый, он действует по принципу: лишить российских военных снабжения, а также связи и эвакуации. Поэтому мы стараемся вообще не обозначать санитарные машины, потому что по ним ВСУ бьют в первую очередь, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Герой России Юрий Щербаков интервью
18 января, 04:00
Герой России Юрий Щербаков: Все боятся, что они цель врага, я тоже боюсь. А что, у меня есть выбор?О Юре Щербакове на фронте ходят легенды. Но когда о нем говорят те, кто знает лично, будь то солдат или полковник, командир взвода или командир бригады, глаза у всех теплеют. Добрый, бесхитростный, откровенный, несмотря на довольно сложную судьбу и подвиги, которые действительно беспримерны. Такая вот современная "Баллада о солдате"
 
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