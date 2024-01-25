"В бою надеяться не на кого": военный медик раскрыл, почему ВСУ бьют по эвакуационным машинам с ранеными
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОбстрелянный грузовик, перевозивший раненых из аэропорта Донецка
Каждого военнослужащего подготавливают, чтобы мог оказать помощь самому себе. Потому что в бою нету смысла надеяться на кого-то. Мы стараемся не обозначать санитарные машины, потому что по ним бьют в первую очередь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
В зоне спецоперации создана структура оказания медицинской помощи раненым военным от окопа до госпиталя. Во-первых, есть пункты эвакуации, на позициях работают фельдшеры и эвакуационная группа, рассказал медик.
Фельдшеров на передовую стараемся брать с медицинским образованием, плюс спрашиваем опыт работы. Если кандидат не дотягивает, то отправляем его к опытным ребятам на обучение по тактической медицине, подчеркнул офицер.
"Каждого военнослужащего подготавливают, чтобы мог оказать помощь самому себе. Потому что в бою нету смысла надеяться на кого-то. Дело в том, что бывает так, что фельдшеров, врачей накрывает самих огонь. И они погибают. Потому что наш нынешний противник бьет по эвакуационным группам и машинам", - подчеркнул Фаска.
Украинский враг хитрый, он действует по принципу: лишить российских военных снабжения, а также связи и эвакуации. Поэтому мы стараемся вообще не обозначать санитарные машины, потому что по ним ВСУ бьют в первую очередь, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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