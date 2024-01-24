Дело не точках на карте: военный обозреватель раскрыл, как бойцам армии РФ удалось взять Веселое

Герой России Михаил Попов: Жизнь отдать можно только за Родину, но не по глупости, а осмысленно

Герой — это вовсе не манекен и не терминатор. Это такой же человек, как каждый из нас. Просто обстоятельства и неординарные события заставили его проявить то, что в нем есть самое лучшее, то, что заложено в нем природой и родителями