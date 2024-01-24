Дело не точках на карте: военный обозреватель раскрыл, как бойцам армии РФ удалось взять Веселое
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Донецкой области
У ВСУ в районе Веселого действует 10-я горно-штурмовая бригада, там долгое время шли тяжелые бои. При этом тактическое значение имеют не точки на карте, а посадки и высоты вокруг них. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Район села Веселое имеет тактическое значение для улучшения позиций ВС РФ на Северском и Соледарском направлениях. У ВСУ в этом районе действует 10-я горно-штурмовая бригада. Это сильное подразделение и бои с ней шли довольно долго, рассказал обозреватель.
При этом тактическое значение имеют не точки на карте, а посадки и высоты вокруг них. Но многие продолжают следить за количеством взятых сел, где давно никто не живет, добавил он.
"Мы чуть-чуть продвинулись в ноябре, а в декабре мы наступали по железной дороге от Белогоровки к станции Выемка. Мы сделали охват Веселого, благодаря чему [ВС РФ] заняли эту территорию", - отметил Угольный.
Поэтому российским военным пришлось приложить немало усилий, чтобы выбить оттуда противника. В каком состоянии сейчас находится эта бригада ВСУ неизвестно, потому что украинская сторона не дает никакой информации, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
22 января, 04:00Герой России Михаил Попов: Жизнь отдать можно только за Родину, но не по глупости, а осмысленноГерой — это вовсе не манекен и не терминатор. Это такой же человек, как каждый из нас. Просто обстоятельства и неординарные события заставили его проявить то, что в нем есть самое лучшее, то, что заложено в нем природой и родителями