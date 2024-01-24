Дело не точках на карте: военный обозреватель раскрыл, как бойцам армии РФ удалось взять Веселое - 24.01.2024 Украина.ру
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Дело не точках на карте: военный обозреватель раскрыл, как бойцам армии РФ удалось взять Веселое
Дело не точках на карте: военный обозреватель раскрыл, как бойцам армии РФ удалось взять Веселое - 24.01.2024 Украина.ру
Дело не точках на карте: военный обозреватель раскрыл, как бойцам армии РФ удалось взять Веселое
У ВСУ в районе Веселого действует 10-я горно-штурмовая бригада, там долгое время шли тяжелые бои. При этом тактическое значение имеют не точки на карте, а посадки и высоты вокруг них. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-01-24T04:15
2024-01-24T04:15
новости
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украина
село
сво
северск
соледар
бои
вс рф
наступление
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Район села Веселое имеет тактическое значение для улучшения позиций ВС РФ на Северском и Соледарском направлениях. У ВСУ в этом районе действует 10-я горно-штурмовая бригада. Это сильное подразделение и бои с ней шли довольно долго, рассказал обозреватель.При этом тактическое значение имеют не точки на карте, а посадки и высоты вокруг них. Но многие продолжают следить за количеством взятых сел, где давно никто не живет, добавил он.Поэтому российским военным пришлось приложить немало усилий, чтобы выбить оттуда противника. В каком состоянии сейчас находится эта бригада ВСУ неизвестно, потому что украинская сторона не дает никакой информации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240122/1052806609.html
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украина
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новости, россия, украина, село, сво, северск, соледар, бои, вс рф, наступление, освобождение
Новости, Россия, Украина, село, СВО, Северск, Соледар, бои, ВС РФ, наступление, освобождение

Дело не точках на карте: военный обозреватель раскрыл, как бойцам армии РФ удалось взять Веселое

04:15 24.01.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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У ВСУ в районе Веселого действует 10-я горно-штурмовая бригада, там долгое время шли тяжелые бои. При этом тактическое значение имеют не точки на карте, а посадки и высоты вокруг них. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Район села Веселое имеет тактическое значение для улучшения позиций ВС РФ на Северском и Соледарском направлениях. У ВСУ в этом районе действует 10-я горно-штурмовая бригада. Это сильное подразделение и бои с ней шли довольно долго, рассказал обозреватель.
При этом тактическое значение имеют не точки на карте, а посадки и высоты вокруг них. Но многие продолжают следить за количеством взятых сел, где давно никто не живет, добавил он.
"Мы чуть-чуть продвинулись в ноябре, а в декабре мы наступали по железной дороге от Белогоровки к станции Выемка. Мы сделали охват Веселого, благодаря чему [ВС РФ] заняли эту территорию", - отметил Угольный.
Поэтому российским военным пришлось приложить немало усилий, чтобы выбить оттуда противника. В каком состоянии сейчас находится эта бригада ВСУ неизвестно, потому что украинская сторона не дает никакой информации, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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