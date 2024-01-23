https://ukraina.ru/20240123/1052848031.html

Мыкола вместо Николая? На какие российские территории теперь претендует Украина

Мыкола вместо Николая? На какие российские территории теперь претендует Украина - 23.01.2024 Украина.ру

Мыкола вместо Николая? На какие российские территории теперь претендует Украина

В понедельник, 22 января, Владимир Зеленский подписал Указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации"

2024-01-23T15:42

2024-01-23T15:42

2024-01-23T15:42

эксклюзив

украина

россия

территория

владимир зеленский

закон

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"Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего", – заявил украинский президент.В тот же день Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.Российские эксперты считают, что инициативы Зеленского – это прямой вызов России. А вот украинские политологи убеждены, что это пустой документ, который призван создать много шума из ничего.Больше мнений – в обзоре соцсетей.Политолог Константин Бондаренко:Меня спрашивают о моем отношении к указу Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Каким может быть отношение к мертворожденному документу, созданному скорее для хайпа?Иногда политики прибегают к методу "имитирование бурной деятельности". Патриоты одобрительно покивают, злопыхатели напишут издевательские посты. Послезавтра об этом указе забудут – подобная информация умирает, как только новость "уходит" под наплывом других новостей.Или кто-то всерьез думает, что некий Николай Иваненко в Курской области вдруг резко осознает себя Мыколою, а население Кубани вдруг начнет ратовать за референдум о присоединении к Украине?Поэтому не особо прельщайтесь: подобные указы просто заполняют вакуум конструктивных решений, не более.Политтехнолог Алексей Чесноков:Зеленский решил усугубить. Президент Украины заявил сегодня, что подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ".Для украинской аудитории это не более чем попытка pr-компенсации за провалы последних дней. Потешить национальное самолюбие. Для российской – прямой вызов. Юридически закрепленное обоснование претензий Украины на ряд российских территорий.Никакими историческими аргументами такие документы не обосновываются. Только намерениями на будущее. Уровень жесткости реакции российских официальных лиц может свидетельствовать о перспективах использовании данного случая для усиления давления на Киев.Для западной – ясный сигнал, на который придется давать очень четкий ответ. Потому что это очередной наглядное доказательство националистических мотивов в политике Киева.В любом случае, сегодняшний указ Зеленского – еще один шаг в сторону от возможных продуктивных переговоров по урегулированию конфликта.Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин:Представляется, что этим законопроектом Зеленский также признает, что миллионы украинцев, которые уехали из страны, больше не вернутся в обозримом будущем. И власти этот порядок вещей устраивает.Эта инициатива – надежда на то, что уже внуки покинувших Украину граждан по каким-то причинам захотят вернуться в гражданство Украины. Довольно оптимистично.Политолог Александр Носович:Указ Зеленского о борьбе за сохранение национальной идентичности этнических украинцев на территории РФ – это повод серьёзно поговорить про украинскую идентичность. Отметив перед этим, что серьёзна тема, а не люди в Киеве, которые её подняли.Этим "людям" бы для начала прекратить бить прямой наводкой по мирным жителям Белгорода и Донецка, которые они считают населёнными этническими украинцами, а потом уже начинать беспокоиться о сохранении их национальной идентичности.Однако сама тема не виновата в том, что её обсуждение инициировали кровавые клоуны. Идентичность – это наверное главный вопрос в нынешнем конфликте. Весь этот исторический регион – Украина, Прибалтика, Беларусь, Молдова – эта территории подвижной, плавающей идентичности. Иначе и быть не могло, если учесть, что они столетиями не имели субъектности и переходили из рук в руки.В результате идентичности даже произвольно могут меняться у одного человека по несколько раз за жизнь. Я об этом писал много лет в статьях и книгах на примере прибалтийских "перевертышей".Это не говоря о том, что идентичности могут распространяться сверху властью с помощью людей, умеющих в социальные технологии. Сегодня русские и украинцы - один народ, а завтра - два разных. Или наоборот. Сегодня есть такой народ - молдаване. А завтра нет: молдаван нет, есть только румыны.Я это к тому, что украинская идентичность в силу особенностей этих земель меняется по историческим меркам по щелчку. Тумблер переключается сразу же, чему доказательством отсутствие сколь-либо заметного партизанского движения в Харьковской и Запорожской областях.Можно сколько угодно повторять, что референдумы о присоединении к РФ были фикцией, но ведь СБУ и прочие не могут даже симулировать работу в этих регионах украинского подполья. Причём речь не обязательно идёт об отказе считать себя украинцами. Речь идёт об отказе от украинской идентичности в версии "москаляку на гиляку".Как только Киев перестаёт контролировать территорию и его тотальная пропагандистская машина перестаёт на ней работать, происходит смена регистра. От этого и террор, который разворачивал киевский режим после повторного захвата территорий в позапрошлом году (Харьковской области, например).Это расправа за отказ населения даже от пассивного сопротивления, не говоря уже о массовом подполье и герилье. Если Россия контролирует территорию, то население неизбежно начинает в неё интегрироваться. Чем дольше контроль над территорией, тем увереннее интеграция населения.Это означает:1. Если Украина будет терять новые территории, то она будет терять их навсегда. Кстати, речь не только об отторжении в состав России. Жители украинской Бессарабии завтра легко могут стать румынами;2. Смена идентичности самой Украины возможна. Речь о пресловутых денацификации и нейтральном статусе.P.S. Что касается собственно дешёвой разводки Офиса Зеленского, пытающегося разжечь в России межнациональную рознь, спровоцировав травлю украинцев, то это уже вопрос не об украинской идентичности, а о русской культуре. Которая вбирает всё в себя и делает своим.Как уже много раз много кем отмечалось, за 10 лет прямого конфликта двух стран в России не переименовали, не запретили, не отменили и не снесли ничего, что связано с Украиной и украинцами. Только от полной безнадёжности можно уверовать, что в России возможно спровоцировать погромы украинских ресторанов, Киевского вокзала и людей, у которых фамилия заканчивается на "о".Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Указ "Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации" появился, наконец, на сайте Зеленского. В нем идёт речь о "Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации".Жителям этих регионов Зеленский грозит правом получения образования на украинском языке. А украинский кабмин вместе со Всемирным конгрессом украинцев должны представить СНБО "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ".Прожекты "Великой Украины" Зеленского мало интересны даже сегодняшней Херсонской или Запорожской областям России, не говоря уже про другие исконные территории нашей страны.Когда реальный потенциал ВСУ ограничивается окрестностями села Работино (и то на некоторое время), можно с одинаковым успехом обосновывать претензии хоть на Ставрополь, хоть на Сатурн.И всё же очевидно, что западные кураторы Киева пытаются инициировать долговременную стратегию дестабилизации и раскола приграничных территорий России по национальному признаку.Символично, что Зеленский рассказал о своём указе по случаю так называемого "дня соборности Украины", завершив речь гордой фразой "Я — украинец! I’m Ukrainian"— в то время как едва удалось замять скандал с высказываниями украинских нацистов о том, что русскоязычные солдаты ВСУ в окопах в принципе не очень-то и украинцы, а значит их не особенно и жалко.Что и говорить, Sobornost с Западом у киевского режима полная. А вот внутри страны её давно нет. Принудительно мобилизованные, отбивающиеся от военкомов, не дадут соврать.Ставка Запада на внутреннюю дестабилизацию в России предсказуема и очевидна. Пресекать эти попытки нужно жёстко — и желательно с уничтожением мозгового центра, который намерен вредить нам через разыгрывание национальной карты.На карте — границы Украины, заявленные делегацией УНР на Парижской мирной конференции (1919-1920).* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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эксклюзив, украина, россия, территория, владимир зеленский, закон