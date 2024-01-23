https://ukraina.ru/20240123/1052842788.html

Попытка "копаться" в делах РФ, мощные удары, иллюзии Киева. Главное на Украине на 13:00 23 января

Попытка "копаться" в делах РФ, мощные удары, иллюзии Киева. Главное на Украине на 13:00 23 января - 23.01.2024 Украина.ру

Попытка "копаться" в делах РФ, мощные удары, иллюзии Киева. Главное на Украине на 13:00 23 января

Украина.ру, 23.01.2024

2024-01-23T13:00

2024-01-23T13:00

2024-01-23T13:11

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тактики

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МИД РФ прокомментировал указ Зеленского о проживающих в России украинцах. ВС РФ нанесли удары по военным объектам на Украине. Константинов призвал Киев не тешить себя иллюзией насчет новой военной тактикиНакануне на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовали указ, в котором отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание".В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник во вторник в эфире телеканала "Россия-24" назвал указ "контрпродуктивной историей" и попыткой "копаться" в делах РФ.Он добавил, что "целый перечень" украинских законов нарушают права русскоговорящих, например, закон о государственном языке."Их загоняют в те нормы, которые вынуждают их во всех инстанциях использовать только украинский язык... Это такой этноцид, лингвоцид, абсолютное издевательство над людьми, их исконными корнями", - подчеркнул дипломат.Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя указ Зеленского, предложил ему с таким же успехом предъявить претензии на египетские пирамиды."В этом указе, который иначе чем бредни и бумагомарательство и не назовешь, нет ничего нового. Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей", - сыронизировал Константинов.По его словам, у Зеленского и его "банды" нет никакой исторической перспективы, так же, как и у указов, которые они штампуют, наполняя "больными фантазиями".В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале подчеркнул, что в отличие от западных покровителей Киева, лишающих коренные народы их языка, культуры, религии, Россия сохраняет реальную многонациональность."В скандальном указе Зеленского об украинцах в России приводится обоснование необходимости их защиты", - напомнил Косачев.Он привел слова Зеленского о том, что Россия якобы на протяжении веков систематически совершает действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод."Вообще-то Зеленскому следовало бы для начала проконсультироваться со своими патронами - англосаксами и прочими западными колонизаторами, либо физически уничтожившими миллионы людей на осваиваемых территориях в Северной Америке и той же Австралии с Новой Зеландией, либо бесповоротно лишивших коренные народы их языка, культуры, религии, традиций и всех других признаков национальной идентичности, как произошло с десятками народов в Центральной и Южной Америке, Азии и Африке, где с тех времен говорят на испанском, французском, португальском, немецком, голландском и, куда уж без него, английском языках", - отметил Косачев.По мнению законодателя, западным патронам Украины "сейчас должно бы быть по-настоящему жутко от эпатажа Зеленского"."А то, что на Украине действительно развили, а многие затем и сохранили украинский язык, традиции и культуру, в значительно большей степени заслуга русского, нежели чем самого украинского народа", - подчеркнул сенатор.По словам Косачева, именно Россия бережно хранила и продолжает сохранять реальную многонациональность в нашей стране - 193 народа и почти 300 языков, "добиваясь ровно того же, не больше, но и не меньше, от других стран, прежде всего от Украины, где на уровне государственной политики как раз и "совершаются действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение русских и русскоязычных, нарушение их прав и свобод".Удары по УкраинеРоссийские военные во вторник нанесли удары по военным объектам на Украине. В Киеве, Харькове и других городах прозвучали взрывы. Утром несколько взрывов прогремело в Киеве и области. Это подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он сообщал о горящих автомобилях и призвал горожан оставаться в укрытиях. В Печерском районе города, добавил он, повреждена нежилая постройка.Позднее в военной администрации Киева уточнили, что сначала Россия запустила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС — эти ракеты заходили двумя волнами. Когда они находились в воздушном пространстве Киева, были запущены баллистические ракеты наземного базирования.Глава харьковской администрации Олег Синегубов, в свою очередь, рассказал, что около 04:00 (05:00 по московскому времени) и 07:20 (08:20 по мск) российские Вооруженные силы нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова — предварительно, ракетами Х-22. В результате ракетного удара в Харькове и Купянске загорелся газопровод.По данным Минэнерго страны, были повреждены трансформаторные подстанции, распределительный пункт и кабельные линии. Без света осталось около 11 тысяч потребителей. Кроме этого, в результате обстрелов отключены потребители в населенных пунктах Харьковской области.Также украинские мониторинговые каналы писали об угрозе ракетной опасности и взрывах в Павлограде, Днепропетровской и Сумской областях.Назначенная Киевом Херсонская областная городская администрация утверждает, что в подконтрольной украинским войскам части Херсонской области было повреждено хозяйственное сооружение предприятия.По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат подтверждал, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы республики не смогли сбить ни одну из российских ракет X-22. Он объяснял, что сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности "летит со скоростью четыре тысячи километров в час, она заходит на цель чаще всего по баллистической траектории, поэтому для ее перехвата нужны специальные средства".Ранее Игнат также говорил о трудностях в поражении российских ракет, которые способны маневрировать в полете. По его словам, украинскую ПВО часто запутывают и ударные беспилотники, кружащие в небе.Как писал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, украинские средства противовоздушной обороны не могут достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, которые оснащены ракетами X22/32. Он указывал, что Украина обладает одной зенитно-ракетной системой, которая в теории могла бы поразить российские ракетоносцы. Эксперт замечал, что имеет в виду советский комплекс С-200, однако и он не всегда способен достать до российских Ту-22М3.В то же время полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что главная проблема ПВО Вооруженных сил Украины заключается в ее несистемном характере и низком уровне защиты поставляемых Киеву западных систем ПВО.Иллюзия о новой тактикеГлава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти не тешить себя иллюзией насчет новой тактики на линии фронта."Враг не может продолжать попытки наступления, отсюда и появились формулировки "активной стратегической обороны", чтобы и дальше выпрашивать деньги у западных хозяев, нанося при этом удары по мирным городам и поселкам на нашей территории. Но тешить себя иллюзией им не стоит: нам есть чем сторицей ответить на любую агрессию", - сказал Константинов.По его словам, сейчас западные кураторы поставили перед киевскими властями задачу любой ценой удержать линию фронта.Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.Украина не способна наступать без помощи западных партнеров. В то же время координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби подчеркивал, что западные страны могут отказаться от поддержки Киева, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Украине."Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнеров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от продержки Украины", - сказал Кирби.По его мнению, это будет иметь "потенциально катастрофические последствия" для Украины.Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто уже указал, что Венгрия не будет участвовать в поставках оружия на Украину. Однако она не будет препятствовать другим членам Европейского союза делать это.По поводу санкций против России министр заявил, что "эта стратегия провалилась" и в российско-украинском конфликт "нет решения на поле боя".

https://ukraina.ru/20240122/1052817404.html

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https://ukraina.ru/20240119/1052784577.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сша, украина, владимир зеленский, удары, указ, политика, тактики