https://ukraina.ru/20240123/1052841123.html

Скотт Риттер: США и Зеленский сделали всё, чтобы ВСУ предпочли умереть другой смертью, чем сейчас

Скотт Риттер: США и Зеленский сделали всё, чтобы ВСУ предпочли умереть другой смертью, чем сейчас - 23.01.2024 Украина.ру

Скотт Риттер: США и Зеленский сделали всё, чтобы ВСУ предпочли умереть другой смертью, чем сейчас

США не волнует Украина. Если бы их действительно волновала Украина, они бы не позволили пяти сотням тысяч людей умереть на поле боя. Десятки миллионов украинцев не были бы вынуждены покинуть свои дома. Они не были бы лишены права на стабильность и образование. Это не то, что делают друзья

2024-01-23T13:39

2024-01-23T13:39

2024-01-23T13:39

интервью

сша

евросоюз

россия

сво

владимир зеленский

украина

всу

джо байден

германия

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Мы целенаправленно приносили Украину в жертву. В тщетной надежде, что с помощью это жертвы мы сможем сломить Россию. Но мы никогда не беспокоились об Украине и не содействовали её победе, уверен американский военный эксперт, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Скотт, почему США и Запад в начале СВО с таким рвением стал поставлять на Украину оружие?- Очевидно, что США одной из стратегических целей видят поражение России. Более простыми словами, они хотят смены режима в России. Они надеются создать условия для "Московского майдана" внутри России, так же как это произошло в Киеве в 2014. Чтобы россияне восстали и сместили Владимира Путина.США планировали сделать это двумя путями. Первый – это через экономические санкции, которые должны уничтожить российскую экономику. Второй – используя ВСУ в качестве средства, чтоб причинить России боль. Но не чтобы победить Россию.Никто в здравом уме не поверит, что Украина может победить Россию. Но было ощущение, что, если дать Украине достаточно оружия, Украина сможет сделать цену продолжающейся войны России с Украиной столь высокой, чтоб россияне отказались её платить. Вместе с экономическим коллапсом это должно было вызвать коллапс политический. Вот что стояло за всем этим.О чём я с уверенностью говорю, так это о том, что нас не волнует Украина. Многие говорят, что мы поставляем оружие на Украину чтоб помочь им защитить свободу и независимость. Но это не так. Нас не волнует Украина. Если бы нас действительно волновала Украина, мы бы не позволили пяти сотням тысяч людей умереть на поле боя. Десятки миллионов украинцев не были бы вынуждены покинуть свои дома. Они не были бы лишены права на стабильность и образование. Это не то, что делают друзья. Мы целенаправленно приносили Украину в жертву. В тщетной надежде, что с помощью это жертвы мы сможем сломить Россию. Но мы никогда не беспокоились об Украине и не содействовали её победе.- Вы были последовательным критиком поставок американского вооружения в Ирак. Где эти критики в Америке сейчас? Почему они не выступают против поставок на Украину?- Вы можете называть нас критиками, потому что мы критически относимся к политике США. Я называю их хорошие граждане. Я называю себя хорошим гражданином. Это долг и ответственность американских граждан, говорить о своём правительстве, когда они видят, как от их имени правительство совершает ошибки.Мы – народ Соединённых Штатов Америки, с этого начинается наша конституция. Правительство работает на нас. Они наши слуги и мы должны привлекать их к ответственности, когда мы не согласны с происходящим.Когда я был не согласен с ситуацией в Ираке, я не был просто критиком. Я доносил правду власти. Я был инспектором ООН по вооружениям в Ираке на протяжении семи лет. На передовой поисков оружия массового поражения Саддама Хусейна. Так что, когда я критикую своё правительство, это не просто разница во взглядах. Это разница в фактах.Моё правительство говорит, что оружие в Ираке существовало, я же знаю, что это не так. Значит, я обязан об этом говорить.Я критикую не для того, чтоб быть сварливым стариком. Это не критика ради критики. Моё правительство делает что-то неправильно. Моё правительство лжёт. Значит, я обязан говорить и раскрывать эту ложь, чтоб привести к изменениям в политике.То же самое в отношении России сегодня. Я изучал Россию всю мою жизнь. Когда я вступил в корпус морской пехоты, нас готовили останавливать и уничтожать российские вооруженные силы в боестолкновении, мы собирались воевать с Россией. Я изучал Россию, чтоб знать своего врага. После холодной войны и распада СССР я изучал Россию из интереса, чтоб продолжать понимать происходящее внутри России.Так что, когда я критикую своё правительство сегодня, это не потому, что я с рождения критично отношусь к правительству. Это потому, что у меня есть фундаментальное понимание российских реалий, российской истории, геополитических факторов, которые сегодня влияют на Россию. И я осознаю, что действия моего правительства основаны на отчаянном непонимании российской действительности.Правительство содействует развитию того, что я называю русофобией, в Америке. Ненависти и страху в отношении России. И я ощущаю долг и ответственность в том, чтоб выработать противоядие к русофобии, расширяя знания и информированность людей в отношении России и российской действительности.- Почему возник такой большой разрыв между "хорошими" американскими гражданами и американским правительством?- Соединённые Штаты должны были быть нацией, основанной на принципах и ценностях. Меня всегда учили и как офицера ВМФ. Когда я был ребёнком, я был уверен, что честь и честность значат всё в этом мире. Правда должна быть абсолютной. Ты не должен никогда лгать.Разница во взглядах – это нормально. Вы и я можете смотреть на что-то, признавать его существование, но относиться к этому по-разному. Но когда я смотрю на что-то и говорю, это чёрное, а вы говорите, нет, это белое, в то время как все знают, что это чёрное… Вы врёте. Или, когда мы описываем обстоятельства, которые к чему-то привели, а вы выдумываете, подтасовываете, вырываете из контекста… Это неприемлемо.И последнее по порядку, но не по значению. Когда мы говорим о других нациях, мы говорим о суверенитете. Ирак – это суверенное государство. Сирия – это суверенное государство. Россия – это суверенное государство. Мы говорим о людях. О народах, которые живут в этих суверенных государствах, и стремятся к тому же, к чему стремятся американцы. И если вы не относитесь с уважением к суверенитету и людям, то это неприемлемо для меня. Как американец я верю в непреложное правило: относись к другим так, как хочешь, чтоб относились к тебе. И когда я вижу, как моё правительство действует в отношении других государств, когда мы искажаем их историю, подделываем факты, чтоб преподнести факты бесконечно, до нелепости, далёкие от реальности… Ты не можешь молчать.Ты должен выступать с критикой. Ты должен говорить правду. В конце концов, у нас разрешены разные мнения. Мы можем говорить правду о чём-то, но в чём-то не соглашаться. Это нормально. Это ведёт к дискуссиям, дебатам, диалогам. Мы обсуждаем проблемы и приходим к консенсусу. Но если одна из сторон лжёт, если одна из сторон отказывается от дискуссии, основанной на фактах, касаемо чего-либо, то говорит не о чем, так как это просто ложь.- Что произошло через пару лет с готовностью Запада помогать Украине? Почему у США и Евросоюза – такие проблемы с согласованием поставок оружия? Это же выгодно для оборонно-промышленного комплекса Запада.- Ещё раз повторим основы. Это никогда не касалось помощи Украине в военном поражении России. Так что, когда мы говорим о поставках оружия, то это не совсем то, чем кажется. Это про достижение политических целей внутри России, благодаря оказанию помощи Украине в убийстве русских и во введении санкций для уничтожения российской экономики. Вот и всё.Сегодня все признают, что усилия были тщетны. Что российская экономика далека от уничтожения, а наоборот, стала крепче. Что российские силы доминируют на поле боя, что стратегическая инициатива – у России и она не уступит её Украине. Возникает вопрос: "А зачем мы вообще даём оружие Украине, если мы не можем достичь наших целей".Повторюсь, это никогда не касалось военной победы над Россией. Это всегда касалось политических и экономических целей внутри России, которых мы не достигли. Владимир Путин стал сильнее. Экономика стала сильнее. Армия стала сильнее. И теперь они говорят о выделении каких-то дополнительных 60 миллиардов от США для Украины.Мы сейчас находимся в "мёртвом сезоне" американской политики. В этом году у нас выборы и всё необходимо рассматривать сквозь призму внутренней политики США. Если вы просите американцев дать 60 миллиардов Украине, то по крайней мере должны делать вид, что Украина может победить. Сейчас все главные СМИ, которые обычно высказывались в поддержку Украины, выступают против войны. Они признают, что Украина проигрывает. Многие говорят, что Украина уже проиграла и не сможет победить. Так что сейчас – самое время для оппозиционных Джо Байдену политиков.Байден поставил многое на поддержку Украины. Он подвязал администрацию к этой истории и не может от неё откреститься просто так. Республиканцы знают это. Так что они обращают внимание на проблемы, которые однажды уже решали. Например, на безопасность границ на юге. И они говорят, что не согласны с выделением средств ради безопасности Украины, если при этом не выделяются средства на безопасность собственных границ. Они должны быть выделены. Джо Байден не может выделить эти средства по политическим причинам. Он не может уступить республиканцам. Так что мы видим политический тупик, а Украина не получает денег.Что это значит? Никого не волнует Украина. Никого не волнует Украина и такова реальность. Вы должны рассматривать Украину через призму внутренней политики. Прямо сейчас невозможно говорить о выделении десятков миллиардов долларов Украине, в то время, когда американцы убеждены в необходимости выделения средств для защиты границы на юге страны.- Понятно, что судьба Украины никого не волнует. Но насколько украинский фактор влияет на дестабилизацию внутриполитической ситуации на Западе? Да, немецкие фермеры обвиняют в своих проблемах Шольца и Зеленского. Но не переоцениваем ли мы его?- Я ещё раз подчеркну тот факт, что Украина не имеет значения. Давайте перестанем говорить об Украине, потому что её судьба никого не волнует. Нам всё равно. Нас не волнуют украинские граждане. Они всего лишь инструменты. У нас есть проблема под названием Россия.Мы пытаемся достичь своих целей в России, используя Украину как инструмент. Но, когда инструмент не нужен или сломан, то ты его выбрасываешь. Мы не будем его чинить. Нас он не волнует. С этой точки зрения мы и должны смотреть на всё. Любой, кто заявляет о поддержке Украины, решает свои внутренние политические вопросы, а не беспокоится об общей безопасности. Ни один серьёзный военный аналитик в мире не скажет, что Россия собирается атаковать НАТО. Есть много любителей, много смутьянов. Но профи знают, что Россия не нападёт на НАТО. У России нет желания нападать на НАТО. Российские силы не готовятся к тому, чтоб нападать на НАТО.Так почему они говорят об этом? Почему Европа делает акцент на том, что если не победить Россию на Украине, то русские придут в Европу? Потому что они вложили слишком много политического капитала и попросту не могут признать ошибку. В политике есть старое правило: если ты начинаешь объяснять что либо, ты проиграл. При этом не важно, прав ли ты.Олаф Шольц многое поставил на Украину. Это фиаско. Он не может признать, что совершил ошибку, которая принесла ему политические трудности. Так что он удваивает эту глупую ставку. Какие бы глупости он не совершал, но он не может признать ошибку. Остаётся лишь надеяться, что ситуация внутри России каким-то образом будет развиваться. Мы уходим от логического анализа, к анализу, буквально основанному на вере. Им остаётся надеяться и верить, что российская экономика рухнет. Надеяться и верить, что что-то заставит Путина отступить.Если ты строишь свою политику на надежде и вере, то у тебя большие проблемы. Но это всё, что у ЕС, США и Германии сегодня остаётся. Надежда и вера. Потому как в реальности Россия стала сильнее экономически. Россия укрепилась политически. Владимир Путин никогда ещё не был столь популярен. Он всегда был популярным президентом, но не настолько. И в военном плане Россия никогда ещё не была сильнее чем сегодня. Так что, вместо того чтобы ослабить Россию, они сделали её сильнее.При этом они ослабили НАТО, они ослабили Европу. Немецкая экономика в упадке. Французская экономика в упадке. Британская армия столь мала, что едва ли сможет заполнить стадион. США же сегодня неспособны значительно распылять свои силы по всему миру. Так что я думаю, что нам надо с осторожностью говорить об Европе и Украине. Нас в США не волнует Украина. Перестаньте говорить об Украине, потому что рано или поздно мы просто забудем об этой проблеме.- А почему европейские граждане обвиняют во всех своих сегодняшних проблемах собственные правительства и Зеленского, но никак не обвиняют США, которые во многом заварили эту кашу?- Потому что надо быть ответственным гражданином. Если ты немец и ты обвиняешь США в том, какую политику проводит Германия, ты не особенно честен.Понятное дело, что США оказывают давление на другие государства. Мы знаем о выкручивании рук Берлину, которое вынудило Германию поставить "Леопарды" на Украину. Но немецкое правительство всегда могло сказать: "Нет". В чем смысл немецкому гражданину критиковать США? Что от этого изменится?Как гражданина Америки меня не волнует позиция немцев. Но немцы должны влиять на собственное правительство.А то, что европейцы критикуют Зеленского, то это потому, что у них растет понимание, что он мог бы согласиться на мир. Но он отказался от Минских соглашений. Он готовил силы для вторжения в Донбасс, что спровоцировало Россию начать СВО. А потом он отверг соглашения, которые позволили бы Украине удержать в своем составе Херсонскую и Запорожскую области. Донбасс получил бы особый статус, но остался бы частью Украины. Это бы в свою очередь дало Киеву возможность говорить о ситуации в Крыму.Зеленский просто струсил. Ему не хватило смелости отказать Борису Джонсону и потребовать от него убраться из своей страны. Так что Зеленский – 100% заложник политической воли США и Великобритании. Он – инструмент американских и британских разведок. Но он полностью ответственен за смерть полумиллиона украинских мужчин.- Борис Джонсон пытается всячески откреститься от этих обвинений.- Я думаю, мы увидим множество людей, которые попытаются увильнуть от своего роли в этой истории. Произошло много постыдного. Известно много аморальных поступков тех, кто должен быть лидером, кто должен был вести себя правильно, но не повёл. Борис Джонсон заслуживает осуждения, но также и Джо Байден, так же, как и Энтони Блинкен. Это касается всей администрации Байдена. Это касается Шольца и Макрона. У них руки по локоть в крови, если мы говорим об Украине.- Вы сказали о крови на руках. На Украине сейчас проходит мобилизация, нарушающая все базовые права человека. И точно так же, как Запад закрывал глаза на преступления Пиночета, точно так же Запад закрывает глаза на преступления Зеленского.- Вы говорите об украинском правительстве, как будто они рациональные субъекты. Если бы они были вменяемыми, то предпочли бы мир войне. Они выбрали войну, потому что на Украине нет реального правительства. Это инструмент внешней политики США. Инструмент НАТО. Они не смогут выжить без американской поддержки.И я не думаю, что у них есть время задумываться об исторических аналогиях, так как это потребовало бы задействовать мозг. Я думаю, что то, что мы наблюдаем вокруг мобилизации — это просто отчаяние.Если приводить аналогии, то я бы привёл нацистскую Германию как ближайший аналог бандеровского Киева. Во время падения режима нацистов они задействовали фольксштурм. Стариков, немощных, молодых ребят. Им выдавали форму, кое-как обучали и они массово гибли на поле боя. Те, кого хватают во время мобилизации, не получают хорошей подготовки, не получают хорошей экипировки. У них нет хороших командиров и их в отчаянии бросают, чтоб пожертвовать ими на фронте без всякого на то смысла. Это ближайшие параллели.- Получается, это последний для Украины ресурс?- Да, это так. Украинское правительство может столкнуться с общественным недовольством, которое возрастает. Это может привести к другому виду мобилизации. Мобилизации не на войну с Россией, а на борьбу с реальным врагом Украины, коим является правительство Зеленского.Я думаю, что надеяться свойственно людям. Пока у тебя есть надежда на что-то хорошее, ты сможешь выстоять на самом сложном пути и вынести любые лишения. Но когда ты теряешь надежду, теряешь веру, ты стремишься к переменам. Так как осознаешь, что текущие действия сделают всё только хуже.Мне кажется, что украинцы начинают терять веру. Они сталкиваются с реальностью, с тем, что коллективный запад не примчится их спасать. С тем, что Владимир Зеленский не является успешным руководителем. Ему нечего предложить. Он просто повторяет провальные действия прошлого, но уже без поддержки запада. И я также верю, что они увидели достаточно кладбищ, достаточно могил на украинской земле, чтоб понимать итоги этой мобилизации.И когда вы лишаете людей надежды и ставите их в такое положение, единственным выходом в котором является смерть, они могут захотеть погибнуть другим способом. Сражаясь за свою свободу, за лучший мир для их семей. Для этого необходимо победить самую большую угрозу для сегодняшней Украины. И эта угроза – Владимир Зеленский.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, сша, евросоюз, россия, сво, владимир зеленский, украина, всу, джо байден, германия, мобилизация, санкции