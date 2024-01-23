https://ukraina.ru/20240123/1052838340.html
"Кредит, который отдадут Львовом и Тернополем": пользователи Сети не разделили радости Зеленского
"Кредит, который отдадут Львовом и Тернополем": пользователи Сети не разделили радости Зеленского - 23.01.2024 Украина.ру
"Кредит, который отдадут Львовом и Тернополем": пользователи Сети не разделили радости Зеленского
Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении кредита от Польши на закупку оружия
2024-01-23T12:00
2024-01-23T12:00
2024-01-23T12:00
новости
украина
польша
владимир зеленский
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Варшава предоставит Киеву кредит для закупок вооружений, заявил Владимир Зеленский в соцсети Х. Подписчики предположили, что Польша предложила кредит Украине неспроста, а Зеленский будет отдавать его не деньгами, а городами."Отлично, удостоверься, что они возьмут Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, когда все закончится", — сыронизировал другой пользователь.Один из комментаторов отметил, что Зеленский "не с тем Дональдом говорит", намекнув на экс-президента США Дональда Трампа."Позор каждому поляку, который поддерживает нацистов на Украине", — заключил пользователь сети X.Накануне Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".В указе отмечается, что Россия якобы "угнетает украинцев" на исторически населенных землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации.Зеленский заявил, что Россия не предоставляет им право обучаться и общаться на украинском языке.В указе Зеленский постановил осветить в учебниках "правдивую историю этнических украинцев", активизировать работу по "противодействию дезинформации и пропаганде". Также он призвал представителей Всемирного конгресса украинцев разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации
https://ukraina.ru/20240122/1052816359.html
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новости, украина, польша, владимир зеленский, туск, львов, кредит
"Кредит, который отдадут Львовом и Тернополем": пользователи Сети не разделили радости Зеленского
Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении кредита от Польши на закупку оружия
Варшава предоставит Киеву кредит для закупок вооружений, заявил Владимир Зеленский
в соцсети Х. Подписчики предположили, что Польша предложила кредит Украине неспроста, а Зеленский будет отдавать его не деньгами, а городами.
"Польский кредит, который отдавать нужно будет Львовом", — выразил мнение подписчик в комментарии под постом Зеленского.
"Отлично, удостоверься, что они возьмут Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, когда все закончится", — сыронизировал другой пользователь.
Один из комментаторов отметил, что Зеленский "не с тем Дональдом говорит", намекнув на экс-президента США Дональда Трампа.
"Позор каждому поляку, который поддерживает нацистов на Украине", — заключил пользователь сети X.
Накануне Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".
В указе отмечается, что Россия якобы "угнетает украинцев" на исторически населенных землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации.
Зеленский заявил, что Россия не предоставляет им право обучаться и общаться на украинском языке.
В указе Зеленский постановил осветить в учебниках "правдивую историю этнических украинцев", активизировать работу по "противодействию дезинформации и пропаганде". Также он призвал представителей Всемирного конгресса украинцев разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации