https://ukraina.ru/20240123/1052838340.html

"Кредит, который отдадут Львовом и Тернополем": пользователи Сети не разделили радости Зеленского

"Кредит, который отдадут Львовом и Тернополем": пользователи Сети не разделили радости Зеленского - 23.01.2024 Украина.ру

"Кредит, который отдадут Львовом и Тернополем": пользователи Сети не разделили радости Зеленского

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении кредита от Польши на закупку оружия

2024-01-23T12:00

2024-01-23T12:00

2024-01-23T12:00

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Варшава предоставит Киеву кредит для закупок вооружений, заявил Владимир Зеленский в соцсети Х. Подписчики предположили, что Польша предложила кредит Украине неспроста, а Зеленский будет отдавать его не деньгами, а городами."Отлично, удостоверься, что они возьмут Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, когда все закончится", — сыронизировал другой пользователь.Один из комментаторов отметил, что Зеленский "не с тем Дональдом говорит", намекнув на экс-президента США Дональда Трампа."Позор каждому поляку, который поддерживает нацистов на Украине", — заключил пользователь сети X.Накануне Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".В указе отмечается, что Россия якобы "угнетает украинцев" на исторически населенных землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации.Зеленский заявил, что Россия не предоставляет им право обучаться и общаться на украинском языке.В указе Зеленский постановил осветить в учебниках "правдивую историю этнических украинцев", активизировать работу по "противодействию дезинформации и пропаганде". Также он призвал представителей Всемирного конгресса украинцев разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации

https://ukraina.ru/20240122/1052816359.html

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новости, украина, польша, владимир зеленский, туск, львов, кредит