https://ukraina.ru/20240122/1052826866.html

Русская рулетка для Киева. Зеленский сделал ставку на выборах президента США и рискует повторить ошибку

Русская рулетка для Киева. Зеленский сделал ставку на выборах президента США и рискует повторить ошибку - 22.01.2024 Украина.ру

Русская рулетка для Киева. Зеленский сделал ставку на выборах президента США и рискует повторить ошибку

Этап первичных выборов в США только стартовал, а республиканцы уже лишились двух претендентов на звание кандидата в президенты

2024-01-22T17:31

2024-01-22T17:31

2024-01-22T17:31

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выборы

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Их осталось двое: один мужчина и одна ледиВслед за предпринимателем Вивеком Рамасвами о выходе из гонки объявил губернатор Флориды Рон Десантис, которому предрекали роль главного конкурента бывшего президента страны Дональда Трампа. Но сил навязать реальную борьбу ему не хватило.Если 26 февраля 2023 года разрыв между ними составлял 13,2% (43,2% против 30%), то 26 декабря – уже 51,2% (62,5% против 11,3%). А дальше на второе место внутрипартийной борьбы вышла бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли."У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию. У нас были разногласия с Дональдом Трампом. Но я выражаю ему свою поддержку. Трамп превосходит нынешнего действующего президента Джо Байдена, это очевидно. Я подписал обязательство поддержать кандидата от республиканцев, и выполню это обещание", - заявил Десантис в видеообращении, опубликованном в соцсети X.Трамп назвал большой честью поддержку со стороны губернатора Флориды, заявив, что ждёт возможности поработать вместе с ним, чтобы победить действующего президента-демократа Джо Байдена, а ещё пообещал больше не обзывать Десантиса "десанктимониусом (производное от фамилии политика и английского слова "sanctimonious" - "ханжа").К первым праймериз, которые пройдут 23 января в Нью-Гемпшире, их осталось только двое: Трамп и Хейли, "один мужчина и одна леди", как она выразилась. И сдаваться единственная женщина, бросившая вызов бывшему президенту, не собирается. Хотя Десантис точно так же говорил буквально несколько дней назад, после кокуса в Айове.Впрочем, Хейли – это совсем другая история. Во-первых, она пользуется мощной поддержкой спонсоров, в т.ч. из ВПК. Во-вторых, впереди праймериз в её родной Южной Каролине, штат, губернатором которого она была 6 лет. Но надежды на него гораздо меньше, чем на Нью-Гемпшир, где разрыв между оставшимися претендентами-республиканцами составляет 17,4% (54,4% у Трампа против 37% у Хейли). Здесь участие в голосовании могут принимать, помимо зарегистрированных избирателей от каждой партии, ещё и независимые, симпатии которых в большей степени как раз-таки на стороне Хейли, чем Трампа, поэтому дипломат имеет вполне реальные шансы как минимум не потерпеть разгромного поражения, а заявить о себе на первых кокусах и праймериз очень важно в американской избирательной кампании. Не стоит забывать о голосах, которые отошли бы Десантису, а это порядка 7%. Так вот, как показал совместный опрос телеканала CNN и Университета Нью-Гэмпшира, среди той части местного электората, которая выбирала губернатора Флориды "первым кандидатом", "вторым кандидатом" Трампа назвали 62%, а Хейли - 30%. Таким образом, шансы не то, чтобы равные, но "одна леди" может достойно пройти этот раунд. В отличие от родной Южной Каролины, где Хейли на сегодняшний день отстаёт от Трампа на 30,2% (52% против 21,8%).К Трампу также начали тяготеть и сторонники Рамасвами в Нью-Гэмпшире, пишет издание Politico.По словам старшего преподавателя кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлии Богуславской, голосование в Нью-Гэмпшире - это последний шанс для Никки Хейли показать, что она может на что-то претендовать, и только при достойном результате в этом штате будет иметь смысл продолжать праймериз.Популярность женщины основана не только на её позициях внутри партии, но и благодаря выгодному освещению в демократических СМИ, отмечает эксперт."Во многом демократические СМИ пытаются представить Никки Хейли как сильную фигуру, которая может противостоять Трампу. Насколько это соответствует действительности сложно сказать. Хейли в сравнении с Трампом более умеренный и "более мейнстримный" кандидат от Республиканской партии. Это вызывает симпатию, в том числе и у демократов", - считает Богуславская.При этом, среди тех, кто голосует за Республиканскую партию, остаётся запрос на внесистемного кандидата, и Трамп сохраняет этот имидж в том числе за счёт многочисленным искам и гонениям на него, добавляет кандидат политических наук.Хейли перешла в атакуСледовать примеру своих коллег – отойти в сторону и агитировать за Трампа, стремясь консолидировать партию, - Хейли явно не собирается, наоборот, она перешла в нападение на своего бывшего шефа.Ставка на почтенный возраст Трампа (к президентским выборам ему будет 78 лет, на 5 месяцев больше, чем Байдену на выборах-2020) стала её ключевым тезисом на выступлении перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире.Она ухватилась за фразу, сказанную Трампом 19 января там же, в Нью-Гэмпшире. А сказал бывший президент вот что: "Знаете, когда она приходит сюда, её встречают где-то 9 человек, и пресса никогда не сообщает о толпах. Кстати, вы знаете, они никогда не пишут о толпе 6 января. Знаете, Никки Хейли, Никки Хейли, Никки Хейли... Никки Хейли отвечала за безопасность. Мы предложили ей 10 тысяч людей, солдат, национальную гвардию, всё, что ни хотят. Они отказались. Они не хотят об этом говорить".Судя по всему, Трамп имел ввиду Нэнси Пелоси, бывшую на момент штурма Капитолия 6 января 2021 года председателем Палаты представителей. Хейли тогда работала в частном секторе, напоминает газета The New York Times."Говорят, что он запутался, что он якобы говорил о чём-то другом. Я не хочу сказать ничего уничижительного, но боюсь, что мы не можем допустить, чтобы в условиях давления, связанного с нахождением в должности президента, эту должность занимал кто-то, в чьём психическом здоровье мы сомневаемся", - заявил Хейли.И уже в интервью телеканалу Fox News призвала проводить тест на психическую компетентность всем кандидатам на политические посты старше 75 лет. Ей самой 52 года."Нам нужны люди, которые находятся на пике своей формы. Нам нужны люди, которые сосредоточены на национальной безопасности. Неужели мы хотим, чтобы они разбрасывались именами и ошибались, когда им будет 80 лет, имея дело с Путиным, Си, Кимом и Северной Кореей? Мы не можем этого допустить", - продолжила Хейли, подчеркнув, что во время работы в ООН не просто не содействовала возможным контактами президентов США и РФ, а, наоборот, противодействовала этому.Однако не возраст решает всё."Десантис во всём копировал Трампа - выступал против миграции, Украины, гендерного безумия. И де-факто был версией Трампа помоложе. Но избиратели в итоге предпочли самого Трампа Десантису", - констатировал американист Малек Дудаков.Поговаривают, что Трамп рассматривал Хейли как одного из кандидатов на роль своего вице-президента, но советники бывшего главы государства были не в восторге от такой идеи. Да и сложно представить, как сработались бы два человека с такими полярными взглядами на многие вопросы (например, Трамп обещает урегулировать украинский конфликт за сутки, а Хейли выступает за дальнейшую помощь Киеву), а ещё испытывающие друг к другу личную неприязнь.На митинге в Нью-Гэмпшире Трамп тоже не скупился на колкости в адрес своей конкурентки, а в прошлом члена своей команды: "Мы изгоним поджигателей войны. Мы изгоним людей, которые хотят всё время устраивать войны. Никки одна из таких: "Давайте всех везде поубиваем и заработаем кучу денег для производителей ракет". Радикально левые демократы поддерживают Никки по очень простой причине, потому что знают, что её легко победить. Она неизбираема".Один из избирателей прямо спросил Хейли, рассматривает ли она возможность стать напарницей Трампа, на что она, поморщившись, ответила: "Я никогда такого не говорила. Это говорит мой оппонент. Я не хочу быть чьим-либо вице-президентом. Это не обсуждается".На вопрос, готова ли она поддержать того, кто в итоге станет кандидатом от республиканцев, в интервью телеканалу CNN Хейли ответила: "Это буду я. 70% американцев не хотят видеть повторения поединка Трамп-Байден. 56 000 голосовали в Айове – меньше 2% в одном штате. Мы не позволим этому определить, что будет происходить в стране. У нас есть Нью-Гемпшир, Южная Каролина, супервторник. Мы продолжим идти вперёд, сражаться и победим. Я привыкла к тому, что люди недооценивают меня".Украина делает ставкиХотя исход президентских выборов ещё не ясен, даже уверенности в именах кандидатов нет, но власти ряда стран уже готовятся к возвращению Трампа в Белый дом. Так, посол Канады в США Кирстен Хиллман в интервью телеканалу CBC призвала руководство своего государства налаживать отношения с людьми из "второй администрации Трампа"; очень внимательно за избирательной кампанией за океаном следят в Токио. Более того, как сообщили источники газеты Yomiuri, премьер-министр Японии Фумио Кисида (бывший министром иностранных дел) намерен установить неофициальные контакты с Трампом, но, поскольку самому встречаться с конкурентом своего коллеги Байдена ему не позволяет статус, мосты наводить будет один из его предшественников, а ныне заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Таро Асо.А что же Украина? Избирательная кампания в США для украинских чиновников как русская рулетка, и последние два раза два президента Украины сделали неправильные ставки.17 января 2016 года, за 3 дня до инаугурации Трампа, Politico опубликовало статью о том, что Украина с Петром Порошенко во главе помогал союзникам бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, баллотировавшейся от демократов, в поисках компромата на её оппонента. Журналисты отметили факт встречи некоего консультанта Национального комитета Демократической партии с высокопоставленными представителями украинских властей в посольстве Украины в Вашингтоне для того, чтобы разоблачить якобы имевшие место связи между Трампом, руководителем его предвыборного штаба Полом Манафортом с одной стороны, и Россией — с другой. Спустя месяц, 27 февраля, Андрей Артёменко, будучи депутатом Верховной Рады, заявил, что Украина — единственное государство, которое вмешалось в выборы в США.Учитывая просчёты своего предшественника, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году решил сократить риски и незадолго до своего визита в Вашингтон уволил с должности посла Украины в США Валерия Чалого, которому в 2016 году некоторые украинские политики предлагали параллельно налаживать контакты со штабами обоих кандидатов — и от демократов, и от республиканцев, - однако он категорично сказал, что вопрос решён: президентом США станет Хиллари Клинтон.Впрочем, и сам Зеленский допустил просчёт. В сентябре 2019 года в телефонном разговоре со своим коллегой Трампом, стенограмму которого Белый дом впоследствии опубликовал целиком, президент Украины обещал возобновить расследование дела энергетической компании Burisma Group, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын кандидата в президенты США от демократов.Иными словами, Банковая в тот раз попыталась сыграть на стороне республиканцев, а после победы Джо Байдена, естественно, никакого разбирательства относительно Burisma не было.Так что Офису президента нужно 100 раз всё взвесить, прежде чем открыто проявлять поддержку одному из кандидатов.И Зеленский на Всемирном экономическом саммите в Давосе на минувшей неделе объявил, что Киев будет работать с любым победителем президентской гонки в США, но потом эмоции всё же взяли верх, и он посоветовал Трампу, комментируя его намерение оперативно урегулировать украинский конфликт, "сначала думать и только потом говорить".И в этом контексте совершенно не удивляет публикация Politico о том, что украинской администрации не удаётся наладить связь со штабом 45-го, а, возможно, и 47-го президента США."Между украинскими чиновниками и командами Трампа и [председателя Палаты представителей Майкла] Джонсона нет стабильного общения. Отсутствие взаимодействия кажется намеренным, но может (мы надеемся) измениться после выборов. Вкратце моё понимание таково: Украина пытается, Трамп и Джонсон избегают", - рассказал изданию источник, близкий к Офису президента Украины.Не будем забывать, что у Трампа с Зеленским есть ещё старые счёты – по его вине американскому лидеру пришлось пройти через унизительную процедуру импичмента.Так вот, к первым праймериз Трамп подходит безоговорочным лидером республиканской гонки, имея преимущество над Хейли в 54,6%, но она серьёзно настроена на борьбу. И, как бы абсурдно ни звучало, теоретически у неё остаются шансы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии как lucky loser (спортсмен, проигравший на последних этапах отборочных соревнований, но всё же прошедший в основную часть турнира после снятия/болезни квалифицировавшегося игрока). Судебные разбирательства Трампа ещё впереди, и неизвестно чем они завершатся. К тому же, никто не вечен, а бывшему хозяину Белого дома – 77 лет, а на скамейке запасных, кроме "одной леди", не осталось никого.У демократов же никакой интриги на праймериз нет: ни писательница Марианна Уильямсон, ни конгрессмен Дин Филлипс реальной конкуренции действующему президенту составить не могут. Однако всё чаще в прессе появляется информация, что Байдена в конечном итоге всё же заменят на кого-то другого.Например, аналитик Луи Навалье, спрогнозировавший кризисы 2000 и 2008 годов, считает, что 19 августа, в день открытия национального съезда, демократы объявят, что вместо Байдена на выборы пойдёт некий "теневой и очень противоречивый" кандидат, который, выиграв выборы, начнёт череду решительных либеральных реформ.Так что ставки Киеву стоит делать очень осторожно, либо со стороны наблюдать за внутриполитической схваткой в США. Но сидеть спокойно и ждать украинским чиновникам будет сложно, ведь от того, как они поладят с будущей администрацией Белого дома, зависит объём финансирования и поставок оружия для продолжения боевых действий против ВС РФ.

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https://ukraina.ru/20240122/1052819375.html

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эксклюзив, сша, выборы, дональд трамп, рон десантис, джо байден, украина, владимир зеленский