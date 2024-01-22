https://ukraina.ru/20240122/1052823329.html
"Так он скоро Канаду присоединит": Медведев предостерёг Зеленского от злоупотребления наркотиками
"Так он скоро Канаду присоединит": Медведев предостерёг Зеленского от злоупотребления наркотиками - 22.01.2024 Украина.ру
"Так он скоро Канаду присоединит": Медведев предостерёг Зеленского от злоупотребления наркотиками
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал указ Зеленского о якобы "исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Об этом он 22 января написал в своём телеграм-канале
2024-01-22T16:12
2024-01-22T16:12
2024-01-22T16:12
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Президент Украины Владимир Зеленский накануне подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Медведев назвал это "незатейливым пропагандистским ходом, вызванным провалом на фронте".Проиллюстрировал свой пост Медведев картой России, на которой Украины и вовсе нет. Карта распространена в Сети, часто ее называют фрагментом из офицерского карманного атласа начала XX века. Такая же карта, судя по открытым источникам, выпущена в сборнике "Календарь для врачей всех ведомств" от 1912 года.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".В указе отмечается, что Россия якобы "угнетает украинцев" на исторически населенных землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации.Зеленский заявил, что Россия не предоставляет им право обучаться и общаться на украинском языке.В указе Зеленский постановил осветить в учебниках "правдивую историю этнических украинцев", активизировать работу по "противодействию дезинформации и пропаганде". Также он призвал представителей Всемирного конгресса украинцев разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации
https://ukraina.ru/20240122/1052816359.html
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новости, украина, владимир зеленский, россия, дмитрий медведев, украинцы, территория
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Дмитрий Медведев, украинцы, территория
"Так он скоро Канаду присоединит": Медведев предостерёг Зеленского от злоупотребления наркотиками
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал указ Зеленского о якобы "исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Об этом он 22 января написал в своём телеграм-канале
Президент Украины Владимир Зеленский
накануне подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Медведев назвал это "незатейливым пропагандистским ходом, вызванным провалом на фронте".
"Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселённые украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному "украинцу" пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит…" - написал Медведев.
Проиллюстрировал свой пост Медведев картой России, на которой Украины и вовсе нет. Карта распространена в Сети, часто ее называют фрагментом из офицерского карманного атласа начала XX века. Такая же карта, судя по открытым источникам, выпущена в сборнике "Календарь для врачей всех ведомств" от 1912 года.
Президент Украины Владимир Зеленский
подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".
В указе отмечается, что Россия якобы "угнетает украинцев" на исторически населенных землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации.
Зеленский заявил, что Россия не предоставляет им право обучаться и общаться на украинском языке.
В указе Зеленский постановил осветить в учебниках "правдивую историю этнических украинцев", активизировать работу по "противодействию дезинформации и пропаганде". Также он призвал представителей Всемирного конгресса украинцев разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации