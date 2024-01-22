"Так он скоро Канаду присоединит": Медведев предостерёг Зеленского от злоупотребления наркотиками - 22.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240122/1052823329.html
"Так он скоро Канаду присоединит": Медведев предостерёг Зеленского от злоупотребления наркотиками
"Так он скоро Канаду присоединит": Медведев предостерёг Зеленского от злоупотребления наркотиками - 22.01.2024 Украина.ру
"Так он скоро Канаду присоединит": Медведев предостерёг Зеленского от злоупотребления наркотиками
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал указ Зеленского о якобы "исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Об этом он 22 января написал в своём телеграм-канале
2024-01-22T16:12
2024-01-22T16:12
новости
украина
владимир зеленский
россия
дмитрий медведев
украинцы
территория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048265593_0:51:3060:1772_1920x0_80_0_0_e8666e67fbdb2e65f130b655ef5f8f86.jpg
Президент Украины Владимир Зеленский накануне подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Медведев назвал это "незатейливым пропагандистским ходом, вызванным провалом на фронте".Проиллюстрировал свой пост Медведев картой России, на которой Украины и вовсе нет. Карта распространена в Сети, часто ее называют фрагментом из офицерского карманного атласа начала XX века. Такая же карта, судя по открытым источникам, выпущена в сборнике "Календарь для врачей всех ведомств" от 1912 года.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".В указе отмечается, что Россия якобы "угнетает украинцев" на исторически населенных землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации.Зеленский заявил, что Россия не предоставляет им право обучаться и общаться на украинском языке.В указе Зеленский постановил осветить в учебниках "правдивую историю этнических украинцев", активизировать работу по "противодействию дезинформации и пропаганде". Также он призвал представителей Всемирного конгресса украинцев разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации
https://ukraina.ru/20240122/1052816359.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048265593_12:0:2732:2040_1920x0_80_0_0_f1c8847a376771703ea00dccfb1658c5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, россия, дмитрий медведев, украинцы, территория
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Дмитрий Медведев, украинцы, территория

"Так он скоро Канаду присоединит": Медведев предостерёг Зеленского от злоупотребления наркотиками

16:12 22.01.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии "Росатома"
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии Росатома - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал указ Зеленского о якобы "исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Об этом он 22 января написал в своём телеграм-канале
Президент Украины Владимир Зеленский накануне подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Медведев назвал это "незатейливым пропагандистским ходом, вызванным провалом на фронте".
"Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселённые украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному "украинцу" пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит…" - написал Медведев.
Проиллюстрировал свой пост Медведев картой России, на которой Украины и вовсе нет. Карта распространена в Сети, часто ее называют фрагментом из офицерского карманного атласа начала XX века. Такая же карта, судя по открытым источникам, выпущена в сборнике "Календарь для врачей всех ведомств" от 1912 года.
© Дмитрий Медведев телеграм-канал
© Дмитрий Медведев телеграм-канал
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".
В указе отмечается, что Россия якобы "угнетает украинцев" на исторически населенных землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации.
Зеленский заявил, что Россия не предоставляет им право обучаться и общаться на украинском языке.
В указе Зеленский постановил осветить в учебниках "правдивую историю этнических украинцев", активизировать работу по "противодействию дезинформации и пропаганде". Также он призвал представителей Всемирного конгресса украинцев разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации
12:58
Зеленский подписал указ об "исторически населенных украинцами" регионах РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Об этом говорится в заявлении на сайте президента Украины.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияДмитрий Медведевукраинцытерритория
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Алексей Анпилогов: Россия размягчила ВСУ в Авдеевке, а через два месяца устроит им там вторую Попасную
17:41Готовьте дипломатов. Константинов рассказал, что принесет России победа Трампа на выборах в США
17:40"Это не власть! Это дегенераты": Фарион взбесили русскоязычные опера на задержании
17:31Русская рулетка для Киева. Зеленский сделал ставку на выборах президента США и рискует повторить ошибку
17:11Перепродавали в ВСУ турецкую одежду. В Одессе задержали уже пятого злоумышленника
17:06Власти Британии посоветовали туристам вообще не посещать Украину
16:58В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров
16:35Зеленский посягнул на Конституцию. Эксперты о множественном гражданстве на Украине
16:29Прибрал к рукам 323 га земли. Депутата Рады обвинили в незаконной скупке участков
16:25Армен Гаспарян: Если к марту "ленинская" Украина доконает Байдена, Трамп за 10 минут угомонит Зеленского
16:17Верка Сердючка, Джамала и некий певец выберут, кто поедет на "Евровидение" от Украины
16:12"Так он скоро Канаду присоединит": Медведев предостерёг Зеленского от злоупотребления наркотиками
16:09"Чебурашка", "Холоп" и другие. Русское кино побеждает
15:59Хабаровский процесс: история повторяется
15:45Зеленский и День Соборности: исторический опыт, две сенсации и "украинский империализм"
15:25На Украине директора "Северстали" заподозрили в незаконных авиаперевозках пассажиров в Крым
15:23Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор
15:19Михаил Павлив: Если Буданов и его миньоны сядут на "электрический стул", Украина получит нового хозяина
15:04Юлия Немчинова: Под контролем РФ остается часть Харьковской области, и люди там нуждаются в помощи
14:47Уроки истории для Байдена. Как йеменцы победили Римскую империю
Лента новостейМолния