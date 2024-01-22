https://ukraina.ru/20240122/1052822128.html

"Чебурашка", "Холоп" и другие. Русское кино побеждает

"Чебурашка", "Холоп" и другие. Русское кино побеждает - 22.01.2024 Украина.ру

"Чебурашка", "Холоп" и другие. Русское кино побеждает

Лидером проката фильмов в кинотеатрах России за все время подсчётов, за 20 лет, стал фильм "Чебурашка". Именно "Чебурашка", а не мегакассовый "Аватар" Кэмерона и не какой-нибудь очередной "Человек-паук"

2024-01-22T16:09

2024-01-22T16:09

2024-01-22T18:05

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кино

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михаил булгаков

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6 миллиардов 787 миллионов рублей — таковы сборы «Чебурашки». Фильм посмотрели 22 миллиона зрителей.Это серьезный успех и очень хорошие новости. Но, может быть, кроме «Чебурашки», никаких серьезных прорывов больше нет? Давайте посмотрим на рейтинг.Лучшие за 20 летИтак, на первом месте в рейтинге самых кассовых фильмов — «Чебурашка», который собрал чуть ли не 7 миллиардов рублей.На втором месте — «Аватар», 3,5 миллиарда рублей.На третьем месте — снова русский фильм, «Холоп», 3 миллиарда рублей.На четвертом — один из «Человеков-пауков», почти 3 миллиарда.И на пятом — опять отечественное кино, «Движение вверх», тоже почти 3 миллиарда сборов.Но это рейтинги с учетом сборов 2023 года.За 2024 год уже вырвался вперёд «Холоп-2». И очевидно, что «Паукам» придётся опуститься в рейтинге ещё ниже.А ведь говорили: да куда мы против этих «аватаров», «монстров из склепа», «людей-пауков» и «женщин кошек»?! Как можно превзойти киноиндустрию Запада? Никак, мол.Но вот, таковы результаты.В десятку лидеров кинопроката за 20 лет входят также русские фильмы последних лет: «По щучьему веленью», «Последний богатырь: Посланник тьмы» и «Т-34». На 11-м месте — «Вызов», в главных ролях — Юлия Пересильд и, как шутят, МКС.Все остальные «Пираты», «Малефисента», «Хоббиты», «Зверополисы» и так далее — ниже по списку.Российское кино уверенно начинает лидировать в наших же кинотеатрах. При этом данные за начало января ещё более впечатляющие.Январь-2024«Холоп-2» только вышел — и уже собрано 3, 4 миллиарда рублей.Большим успехом пользовались в январе «По щучьему велению» (2,5 миллиарда сборов), «Бременские музыканты» (2 миллиарда), «Баба-Яга спасает мир», «Тёща» с Гариком Харламовым, новые «Три богатыря».Три фильма в январе 2024-го обеспечили 92 процента всех сборов в кинотеатрах. Это новые «Три богатыря», «Бременские музыканты» и «Холоп-2».Это из-за санкций?Отвечая на поставленный вопрос: да, это в том числе результат санкций. Многие западные фильмы, в первую очередь творения Голливуда, теперь не показывают в наших кинотеатрах. Но особой печали по этому поводу, как видите, нет.Произошло импортозамещение. Деньги, которые раньше зарабатывал Голливуд, теперь зарабатывают отечественные продюсеры и режиссеры.Кажется, спасибо нужно сказать дедушке Байдену, который строго запретил Голливуду поставлять их прекрасную продукцию в эту «отсталую Россию».Наверняка он даже не в курсе, какие традиции кино были в СССР и какие возможности имеются у нашего кинематографа. Режиссёры и продюсеры должны просто умолять Байдена продлить санкции как можно дольше. Чтобы уже окончательно утвердиться в кинотеатрах.И, что очень важно, на экранах теперь наши сказочные герои, наши образы и смыслы. «По щучьему веленью» и «Баба Яга» нам ближе, чем трансформеры или фантастические твари.Что уж говорить про космический «Вызов» — фильм, который даже в теории могут снять только три страны в мире (Россия, Китай, США).Конечно, зависть есть кое у кого. Первый фильм в истории человечества, снятый в космосе!Или "Движение вверх" – прекрасное кино про великих советских баскетболистов. В Китае, говорят, всем спортсменам настоятельно советуют смотреть этот фильм перед соревнованиями.Зима-2024: "Мастер", "Воздух", "Командир" и "Онегин"А в 2024-м всё будет еще интереснее.Ближайшая премьера, которую многие ждут – "Мастер и Маргарита", "остросюжетный блокбастер" режиссера Михаила Локшина. Мастера и Маргариту сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда – немецкий актёр Аугуст Диль. Кота Бегемота играет... кот.На картину потрачены впечатляющие 1 миллиард 200 миллионов рублей.Вряд ли этот фильм соберёт очень большую кассу – из-за того, что поставлено ограничение "16+". А основные посетители кинотеатров – подростки.Но всё равно многим будет любопытно посмотреть, как из великой книги Михаила Булгакова сделали "блокбастер". Хотя произведение, конечно, – остросюжетное, спору нет.Вышел уже на экраны фильм "Воздух", военно-историческая драма о девушках–лётчицах в Отечественной войне.Уже в феврале мы увидим остросюжетный "Командир". В центре фильма – жизнь легендарного руководителя российской группы "Альфа", Героя Советского союза, генерал-майора Геннадия Зайцева.Знаменитого командира "Альфы" сыграл Кирилл Зайцев (однофамилец героя). Актёр многим запомнился по роли баскетболиста Белова в фильме "Движение вверх".В марте... держитесь!В марте выйдет "остросюжетный экшн" "Онегин".Что можно было найти остросюжетного в произведении Александра Сергеевича Пушкина? Режиссёр Сарик Андреасян уточняет: "эмоциональный экшн".Немного, конечно, вызывает опасения идти смотреть эмоциональный экшн с Татьяной Лариной, Онегиным и Ленским. Но это даже интересно!Будет что обсудить. Пусть даже "экшн" по произведениям Пушкина и "блокбастер" по Булгакову. В любом случае, это намного лучше, чем бесконечные "сиквелы" и "приквелы" каких-нибудь многолетних "трансформеров".Все обсуждали, например, полёт в космос Юлии Пересильд при съёмках фильма "Вызов". Да, полёт съёмочной группы в космос – это немного элемент шоу. Но ведь и шоу тоже нужно и даже необходимо. И для продвижения фильма, как элемент рекламы, и для самого кино.И вот тут – главная "ахиллесова пята" российского кинопроката.Как утверждает кинокритик Сергей Лавров, у большинства фильмов нет грамотной рекламы.Успех "Холопа-2" обеспечен был, в том числе, серьезными маркетинговыми вложениями. Бюджет первого фильма составил 160 миллионов рублей. А на второго "Холопа" уже только маркетинговые вложения составили 150 миллионов.Минус ГолливудСанкции, естественно, вводились не для того чтобы помочь русскому кино процветать.Запад вводил против России санкции, чтобы наши зрители стали протестовать. Нет фильмов Голливуда? Тогда мы выходим на улицы проводить марши протеста. Примерно так, видимо, виделось это из Вашингтона.Но произошло то же самое, что и с другими "санкциями". Зарубежные производители ушли, а их место тут же заняли отечественные. Ещё и спасибо сказали.Что выпустили в 2023-м на Западе? Чего мы "лишились"?Вселенная "Марвел" выпустила "Человек-муравей", другая студия, DC – "Аквамен". Был очередной "Индиана Джонс" и "Форсаж 10". И, вы не поверите, был-таки очередной "Человек-паук" и фильм про "Черепашек-ниндзя".Да, были "Барби" и "Оппенгеймер". Но основное – бесконечные боевики и комедии. Причём ничего нового. Приквелы с сиквелами. "Джон Уик 4", например.В 2024 снимут "Миссия невыполнима-10" и "Топ Ган – 3".Справедливости ради, надо сказать, что у нас тоже снимают не только "Вызов", "Т-34" и "Движение вверх".В 2023-м на экраны вышел, например, фильм "Самая большая луна", который рассказывает о жизни ... энергетических вампиров. И много других фильмов, которые и в памяти не останутся, и кассы не сделают.Киноиндустрия российская – пока что всё-таки убыточная. И сильно убыточная. Но это дело, будем надеяться, поправимое.А закончить хочется небольшой полемикой с нашим знаменитым писателем Юрием Поляковым.Юрий Михайлович в недавнем интервью говорит:– Кинематограф, вместо того, чтобы ответить на жёсткие вызовы времени, отращивает уши Чебурашке, реанимирует бременских музыкантов... Где "Отпуск по ранению"? Где "Вечно живые"? Где "В окопах Сталинграда"? Чем занимается фонд кино?Всё это абсолютно правильные слова. Очень хочется увидеть на экране "героев нашего времени".Но Чебурашка и бременские – это тоже очень хорошо. Даже просто здорово! Как и "Мастер" с "Онегиным". А фильмы про современную действительность будут, обязательно.

https://ukraina.ru/20231227/1052413462.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, кино, россия, михаил булгаков, джо байден, мастер и маргарита