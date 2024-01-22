Зеленский и День Соборности: исторический опыт, две сенсации и "украинский империализм" - 22.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240122/1052821816.html
Зеленский и День Соборности: исторический опыт, две сенсации и "украинский империализм"
Зеленский и День Соборности: исторический опыт, две сенсации и "украинский империализм" - 22.01.2024 Украина.ру
Зеленский и День Соборности: исторический опыт, две сенсации и "украинский империализм"
22 января президенты Украины обычно поздравляют народ с Днём Соборности. В этот день в 1919 году было провозглашено объединение Украинской и Западно-Украинской народных республик в единое государство
2024-01-22T15:45
2024-01-22T16:05
эксклюзив
владимир зеленский
соборность
двойное гражданство
территория
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052821662_0:32:620:381_1920x0_80_0_0_2b9f6d39c57885ec2f5ca75127a73c79.jpg
Сейчас же к этой теме добавляется тема "российской агрессии", которая была актуальна и тогда.Исторический повод для разговоров о единстве, прямо скажем, – в высшей степени неудачный.Во-первых, никакого объединения, собственно говоря, не было.С одной стороны, юридически ЗУНР просто была поглощена УНР (с 1991 года шёл обратный процесс – захвата всей Украины Западной).С другой стороны, фактически объединение свелось к передаче Украинской Галицкой армии часть складов Русской императорской армии, что позволило ей предпринять наступление (неудачное) на Львов, занятый в то время поляками (сейчас Запад смог подарить стране только идею "войны с москалями").Во-вторых, уже к концу 1919 года соглашение было денонсировано обоими государствами, причём Симон Петлюра, от имени УНР, просто передал территорию ЗУНР Польше. Кажется, это то, что в позапрошлом году собирался сделать Зеленский…В-третьих, чем кончилось объединение против "российской агрессии" во время Гражданской войны, известно. УГА, кстати, перешла на сторону большевиков – именно потому, что они от Галичины и Волыни не отказывались, в отличие от "профессиональных патриотов" из Директории.Впрочем, как говаривал Георг Вильгельм Фридрих Гегель, "история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы".Теперь переходим к сенсациям.Сенсация №1: Зеленский сообщил, что вносит в Верховную Раду "ключевой законопроект, позволяющий принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства".В этом законопроекте – две составляющие:1. Новая редакция закона о гражданстве "позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора".Особенно впечатляет то, что об "этнических украинцах" рассуждает совсем не этический "украинец".Само собой разумеется, что отсылка к "гражданам страны-агрессора" касается только к двойного гражданства как такового.2. Украинское гражданство смогут также получить "иностранные добровольцы, вставшие на защиту Украины, все, кто воюет за свободу Украины как за родную Родину".Так себе подарок для иностранных наёмников, если, конечно, они не коллекционируют гражданства стран четвёртого мира.Выглядит всё это, честно говоря, как официальное признание того, что граждане на Украине заканчиваются и надо подбросить ещё. Тем более, что по смыслу второго пункта обладатели двойного гражданства имеют право служить в ВСУ.Интересно также будет посмотреть, каким образом Зеленский собирается решать судьбу конституционной нормы о том, что на Украине – единое гражданство. Самое простое, конечно, не обращать на неё внимание – подумаешь, Конституция…Сенсация №2: подписание указа "Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации".В соответствии с текстом указа, предлагается подготовить "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе исторически населённых ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации)".План предполагает:- "сбор и изучение фактов и свидетельств о преступлениях, совершённых против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населённых этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях";- "активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощённых ею народов";- "развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами".Зеленский стремиться придать указу гуманитарный смысл: "это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего". Однако очевидно, что у всего этого подкладка – чисто политическая.С одной стороны, это попытка создать идеологические основания для отторжения приграничных районов России – "с целью защиты украинского населения".Это калька российской политики защиты русскокультурного населения с двумя особенностями:- защита русскокультурного населения никогда не предполагала присоединения населённых русскоязычными территорий к России (это происходит строго по просьбе местного населения);- русскококультурное население – реально существующая общность, в то время как кубанским казакам напоминать об их украинском прошлом чревато разными последствиями (тут следует ожидать появления какого-то нового юридического термина, вроде "денационализированных украинцев", которые хотят присоединиться к Украине, но не знают об этом).С другой стороны, Украина берёт на себя функцию поддержки сепаратистских движений на территории Российской Федерации (вроде недавних протестов в Башкирии, которые активно поддерживались украинскими ЦИПсО).Если раньше мы предполагали, что в случае заключения мирных соглашений Украина не прекратит подрывной деятельности на территории России, то сейчас наше предположение получило юридическое подтверждение.
https://ukraina.ru/20240122/1022401581.html
https://ukraina.ru/20200123/1026429521.html
https://ukraina.ru/20230219/1043500929.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052821662_28:0:593:424_1920x0_80_0_0_69fdd1e595df3540dadec01b79e49ea2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, соборность, двойное гражданство, территория, украина, россия
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Соборность, двойное гражданство, территория, Украина, Россия

Зеленский и День Соборности: исторический опыт, две сенсации и "украинский империализм"

15:45 22.01.2024 (обновлено: 16:05 22.01.2024)
 
Карта территориальных претензий Украины к России
Карта территориальных претензий Украины к России
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
22 января президенты Украины обычно поздравляют народ с Днём Соборности. В этот день в 1919 году было провозглашено объединение Украинской и Западно-Украинской народных республик в единое государство
Сейчас же к этой теме добавляется тема "российской агрессии", которая была актуальна и тогда.
Исторический повод для разговоров о единстве, прямо скажем, – в высшей степени неудачный.
Во-первых, никакого объединения, собственно говоря, не было.
С одной стороны, юридически ЗУНР просто была поглощена УНР (с 1991 года шёл обратный процесс – захвата всей Украины Западной).
С другой стороны, фактически объединение свелось к передаче Украинской Галицкой армии часть складов Русской императорской армии, что позволило ей предпринять наступление (неудачное) на Львов, занятый в то время поляками (сейчас Запад смог подарить стране только идею "войны с москалями").
Во-вторых, уже к концу 1919 года соглашение было денонсировано обоими государствами, причём Симон Петлюра, от имени УНР, просто передал территорию ЗУНР Польше. Кажется, это то, что в позапрошлом году собирался сделать Зеленский…
В-третьих, чем кончилось объединение против "российской агрессии" во время Гражданской войны, известно. УГА, кстати, перешла на сторону большевиков – именно потому, что они от Галичины и Волыни не отказывались, в отличие от "профессиональных патриотов" из Директории.
Впрочем, как говаривал Георг Вильгельм Фридрих Гегель, "история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы".
22 января 1919 года состоялось торжественное провозглашение «Акта Злуки»
08:20История
"Акт злуки": незаконченное объединение Украины"Злука" (соединение) УНР и ЗУНР – одна из самых удачных PR-акций в истории Украины, торжественное провозглашение которой состоялось 22 января 1919 года перед храмом Св. Софии в Киеве. Уже к концу 1919 года "злучвенная" Украина перестала существовать. Историки и политики до сих пор спорят о том, кто же виноват в фактической денонсации "Акта Злуки"
Теперь переходим к сенсациям.
Сенсация №1: Зеленский сообщил, что вносит в Верховную Раду "ключевой законопроект, позволяющий принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства".
В этом законопроекте – две составляющие:
1. Новая редакция закона о гражданстве "позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора".
Особенно впечатляет то, что об "этнических украинцах" рассуждает совсем не этический "украинец".
Само собой разумеется, что отсылка к "гражданам страны-агрессора" касается только к двойного гражданства как такового.
2. Украинское гражданство смогут также получить "иностранные добровольцы, вставшие на защиту Украины, все, кто воюет за свободу Украины как за родную Родину".
Так себе подарок для иностранных наёмников, если, конечно, они не коллекционируют гражданства стран четвёртого мира.
Выглядит всё это, честно говоря, как официальное признание того, что граждане на Украине заканчиваются и надо подбросить ещё. Тем более, что по смыслу второго пункта обладатели двойного гражданства имеют право служить в ВСУ.
Интересно также будет посмотреть, каким образом Зеленский собирается решать судьбу конституционной нормы о том, что на Украине – единое гражданство. Самое простое, конечно, не обращать на неё внимание – подумаешь, Конституция…
Глобус Украины
23 января 2020, 15:00
«Глобус Украины». Карты, интриги и провал на Парижской мирной конференцииНа следующий день после Злуки, 23 января 1919 года, в Киеве открылся Трудовой конгресс, на котором было решено отправить на Парижскую мирную конференцию общую делегацию. Только ее там никто не ждал, а на самом деле Антанту интересовала только Галичина. Известное же агитационное пособие — карта Украины с Кубанью и Крымом — не более чем фантазия
Сенсация №2: подписание указа "Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации".
В соответствии с текстом указа, предлагается подготовить "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе исторически населённых ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации)".
План предполагает:
- "сбор и изучение фактов и свидетельств о преступлениях, совершённых против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населённых этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях";
- "активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощённых ею народов";
- "развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами".
Зеленский стремиться придать указу гуманитарный смысл: "это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего". Однако очевидно, что у всего этого подкладка – чисто политическая.
С одной стороны, это попытка создать идеологические основания для отторжения приграничных районов России – "с целью защиты украинского населения".
Это калька российской политики защиты русскокультурного населения с двумя особенностями:
- защита русскокультурного населения никогда не предполагала присоединения населённых русскоязычными территорий к России (это происходит строго по просьбе местного населения);
Карта раздела Украины
19 февраля 2023, 08:00История
"Границы 1991 года": что это за зверь и с чем его едят
- русскококультурное население – реально существующая общность, в то время как кубанским казакам напоминать об их украинском прошлом чревато разными последствиями (тут следует ожидать появления какого-то нового юридического термина, вроде "денационализированных украинцев", которые хотят присоединиться к Украине, но не знают об этом).
С другой стороны, Украина берёт на себя функцию поддержки сепаратистских движений на территории Российской Федерации (вроде недавних протестов в Башкирии, которые активно поддерживались украинскими ЦИПсО).
Если раньше мы предполагали, что в случае заключения мирных соглашений Украина не прекратит подрывной деятельности на территории России, то сейчас наше предположение получило юридическое подтверждение.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийСоборностьдвойное гражданствотерриторияУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Алексей Анпилогов: Россия размягчила ВСУ в Авдеевке, а через два месяца устроит им там вторую Попасную
17:41Готовьте дипломатов. Константинов рассказал, что принесет России победа Трампа на выборах в США
17:40"Это не власть! Это дегенераты": Фарион взбесили русскоязычные опера на задержании
17:31Русская рулетка для Киева. Зеленский сделал ставку на выборах президента США и рискует повторить ошибку
17:11Перепродавали в ВСУ турецкую одежду. В Одессе задержали уже пятого злоумышленника
17:06Власти Британии посоветовали туристам вообще не посещать Украину
16:58В чём Зеленский переплюнул Гитлера и что общего у украинского режима с поляками - Азаров
16:35Зеленский посягнул на Конституцию. Эксперты о множественном гражданстве на Украине
16:29Прибрал к рукам 323 га земли. Депутата Рады обвинили в незаконной скупке участков
16:25Армен Гаспарян: Если к марту "ленинская" Украина доконает Байдена, Трамп за 10 минут угомонит Зеленского
16:17Верка Сердючка, Джамала и некий певец выберут, кто поедет на "Евровидение" от Украины
16:12"Так он скоро Канаду присоединит": Медведев предостерёг Зеленского от злоупотребления наркотиками
16:09"Чебурашка", "Холоп" и другие. Русское кино побеждает
15:59Хабаровский процесс: история повторяется
15:45Зеленский и День Соборности: исторический опыт, две сенсации и "украинский империализм"
15:25На Украине директора "Северстали" заподозрили в незаконных авиаперевозках пассажиров в Крым
15:23Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколор
15:19Михаил Павлив: Если Буданов и его миньоны сядут на "электрический стул", Украина получит нового хозяина
15:04Юлия Немчинова: Под контролем РФ остается часть Харьковской области, и люди там нуждаются в помощи
14:47Уроки истории для Байдена. Как йеменцы победили Римскую империю
Лента новостейМолния