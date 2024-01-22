https://ukraina.ru/20240122/1052821816.html

Зеленский и День Соборности: исторический опыт, две сенсации и "украинский империализм"

Зеленский и День Соборности: исторический опыт, две сенсации и "украинский империализм" - 22.01.2024 Украина.ру

Зеленский и День Соборности: исторический опыт, две сенсации и "украинский империализм"

22 января президенты Украины обычно поздравляют народ с Днём Соборности. В этот день в 1919 году было провозглашено объединение Украинской и Западно-Украинской народных республик в единое государство

2024-01-22T15:45

2024-01-22T15:45

2024-01-22T16:05

эксклюзив

владимир зеленский

соборность

двойное гражданство

территория

украина

россия

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Сейчас же к этой теме добавляется тема "российской агрессии", которая была актуальна и тогда.Исторический повод для разговоров о единстве, прямо скажем, – в высшей степени неудачный.Во-первых, никакого объединения, собственно говоря, не было.С одной стороны, юридически ЗУНР просто была поглощена УНР (с 1991 года шёл обратный процесс – захвата всей Украины Западной).С другой стороны, фактически объединение свелось к передаче Украинской Галицкой армии часть складов Русской императорской армии, что позволило ей предпринять наступление (неудачное) на Львов, занятый в то время поляками (сейчас Запад смог подарить стране только идею "войны с москалями").Во-вторых, уже к концу 1919 года соглашение было денонсировано обоими государствами, причём Симон Петлюра, от имени УНР, просто передал территорию ЗУНР Польше. Кажется, это то, что в позапрошлом году собирался сделать Зеленский…В-третьих, чем кончилось объединение против "российской агрессии" во время Гражданской войны, известно. УГА, кстати, перешла на сторону большевиков – именно потому, что они от Галичины и Волыни не отказывались, в отличие от "профессиональных патриотов" из Директории.Впрочем, как говаривал Георг Вильгельм Фридрих Гегель, "история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы".Теперь переходим к сенсациям.Сенсация №1: Зеленский сообщил, что вносит в Верховную Раду "ключевой законопроект, позволяющий принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства".В этом законопроекте – две составляющие:1. Новая редакция закона о гражданстве "позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора".Особенно впечатляет то, что об "этнических украинцах" рассуждает совсем не этический "украинец".Само собой разумеется, что отсылка к "гражданам страны-агрессора" касается только к двойного гражданства как такового.2. Украинское гражданство смогут также получить "иностранные добровольцы, вставшие на защиту Украины, все, кто воюет за свободу Украины как за родную Родину".Так себе подарок для иностранных наёмников, если, конечно, они не коллекционируют гражданства стран четвёртого мира.Выглядит всё это, честно говоря, как официальное признание того, что граждане на Украине заканчиваются и надо подбросить ещё. Тем более, что по смыслу второго пункта обладатели двойного гражданства имеют право служить в ВСУ.Интересно также будет посмотреть, каким образом Зеленский собирается решать судьбу конституционной нормы о том, что на Украине – единое гражданство. Самое простое, конечно, не обращать на неё внимание – подумаешь, Конституция…Сенсация №2: подписание указа "Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации".В соответствии с текстом указа, предлагается подготовить "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе исторически населённых ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации)".План предполагает:- "сбор и изучение фактов и свидетельств о преступлениях, совершённых против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населённых этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях";- "активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощённых ею народов";- "развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами".Зеленский стремиться придать указу гуманитарный смысл: "это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего". Однако очевидно, что у всего этого подкладка – чисто политическая.С одной стороны, это попытка создать идеологические основания для отторжения приграничных районов России – "с целью защиты украинского населения".Это калька российской политики защиты русскокультурного населения с двумя особенностями:- защита русскокультурного населения никогда не предполагала присоединения населённых русскоязычными территорий к России (это происходит строго по просьбе местного населения);- русскококультурное население – реально существующая общность, в то время как кубанским казакам напоминать об их украинском прошлом чревато разными последствиями (тут следует ожидать появления какого-то нового юридического термина, вроде "денационализированных украинцев", которые хотят присоединиться к Украине, но не знают об этом).С другой стороны, Украина берёт на себя функцию поддержки сепаратистских движений на территории Российской Федерации (вроде недавних протестов в Башкирии, которые активно поддерживались украинскими ЦИПсО).Если раньше мы предполагали, что в случае заключения мирных соглашений Украина не прекратит подрывной деятельности на территории России, то сейчас наше предположение получило юридическое подтверждение.

https://ukraina.ru/20240122/1022401581.html

https://ukraina.ru/20200123/1026429521.html

https://ukraina.ru/20230219/1043500929.html

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эксклюзив, владимир зеленский, соборность, двойное гражданство, территория, украина, россия