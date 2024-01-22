https://ukraina.ru/20240122/1052812458.html
Почему военная помощь для Украины остаётся в Пентагоне и полетит ли Америка в тартарары - Домрин
Почему военная помощь для Украины остаётся в Пентагоне и полетит ли Америка в тартарары - Домрин - 22.01.2024 Украина.ру
Почему военная помощь для Украины остаётся в Пентагоне и полетит ли Америка в тартарары - Домрин
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов на Тайване, а также рассказал о перспективах Трампа после ошеломляющей победы в гонке за выдвижение в штате Айова и о шансах на выдвижение Мишель Обамы
2024-01-22T09:22
2024-01-22T09:22
2024-01-22T09:22
видео
александр домрин
китай
тайвань
сша
дональд трамп
республиканцы
республиканская партия
демократическая партия
белый дом
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00:52 – Выборы на Тайване: о спокойной реакции Китая на визит американской делегации на остров;04:10 – Как Трамп одержал первую победу в гонке за выдвижение в президенты и о чём это говорит?09:26 – Что происходит внутри Демократической партии? О шансах Байдена и Мишель Обамы;11:50 – Планы США по Украине на 2024 год;15:30 – Что изменит победа Дональда Трампа?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Почему военная помощь для Украины остаётся в Пентагоне и полетит ли Америка в тартарары - Домрин
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов на Тайване, а также рассказал о перспективах Трампа после ошеломляющей победы в гонке за выдвижение в штате Айова и о шансах на выдвижение Мишель Обамы
00:52
– Выборы на Тайване: о спокойной реакции Китая на визит американской делегации на остров;04:10
– Как Трамп одержал первую победу в гонке за выдвижение в президенты и о чём это говорит?09:26
– Что происходит внутри Демократической партии? О шансах Байдена и Мишель Обамы;11:50
– Планы США по Украине на 2024 год;15:30
– Что изменит победа Дональда Трампа?