Почему военная помощь для Украины остаётся в Пентагоне и полетит ли Америка в тартарары - Домрин - 22.01.2024 Украина.ру
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Почему военная помощь для Украины остаётся в Пентагоне и полетит ли Америка в тартарары - Домрин
Почему военная помощь для Украины остаётся в Пентагоне и полетит ли Америка в тартарары - Домрин - 22.01.2024 Украина.ру
Почему военная помощь для Украины остаётся в Пентагоне и полетит ли Америка в тартарары - Домрин
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов на Тайване, а также рассказал о перспективах Трампа после ошеломляющей победы в гонке за выдвижение в штате Айова и о шансах на выдвижение Мишель Обамы
2024-01-22T09:22
2024-01-22T09:22
видео
александр домрин
китай
тайвань
сша
дональд трамп
республиканцы
республиканская партия
демократическая партия
белый дом
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00:52 – Выборы на Тайване: о спокойной реакции Китая на визит американской делегации на остров;04:10 – Как Трамп одержал первую победу в гонке за выдвижение в президенты и о чём это говорит?09:26 – Что происходит внутри Демократической партии? О шансах Байдена и Мишель Обамы;11:50 – Планы США по Украине на 2024 год;15:30 – Что изменит победа Дональда Трампа?
китай
тайвань
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видео, александр домрин, китай, тайвань, сша, дональд трамп, республиканцы, республиканская партия, демократическая партия, белый дом, мишель обама, барак обама, украина, сво, спецоперация, россия, киев, джо байден, пентагон, видео
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Почему военная помощь для Украины остаётся в Пентагоне и полетит ли Америка в тартарары - Домрин

09:22 22.01.2024
 
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Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов на Тайване, а также рассказал о перспективах Трампа после ошеломляющей победы в гонке за выдвижение в штате Айова и о шансах на выдвижение Мишель Обамы
00:52 – Выборы на Тайване: о спокойной реакции Китая на визит американской делегации на остров;
04:10 – Как Трамп одержал первую победу в гонке за выдвижение в президенты и о чём это говорит?
09:26 – Что происходит внутри Демократической партии? О шансах Байдена и Мишель Обамы;
11:50 – Планы США по Украине на 2024 год;
15:30 – Что изменит победа Дональда Трампа?
 
ВидеоАлександр ДомринКитайТайваньСШАДональд ТрампреспубликанцыРеспубликанская партияДемократическая партияБелый домМишель ОбамаБарак ОбамаУкраинаСВОСпецоперацияРоссияКиевДжо БайденПентагон
 
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