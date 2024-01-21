Ищенко о Ленине: почему развалилась советская ёлочка, а всеобщее счастье так и не наступило

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К 100-летию со дня смерти Владимира Ленина политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, как создавалась бомба замедленного действия под названием "Украина" и чего не учли большевики