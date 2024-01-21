Ищенко о Ленине: почему развалилась советская ёлочка, а всеобщее счастье так и не наступило - 21.01.2024 Украина.ру
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Ищенко о Ленине: почему развалилась советская ёлочка, а всеобщее счастье так и не наступило
Ищенко о Ленине: почему развалилась советская ёлочка, а всеобщее счастье так и не наступило - 21.01.2024 Украина.ру
Ищенко о Ленине: почему развалилась советская ёлочка, а всеобщее счастье так и не наступило
К 100-летию со дня смерти Владимира Ленина политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, как создавалась бомба замедленного действия под названием "Украина" и чего не учли большевики
2024-01-21T13:31
2024-01-21T13:31
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видео, ростислав ищенко, владимир ленин (владимир ульянов), украина, ссср, большевики, иосиф сталин
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Ищенко о Ленине: почему развалилась советская ёлочка, а всеобщее счастье так и не наступило

13:31 21.01.2024
 
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К 100-летию со дня смерти Владимира Ленина политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, как создавалась бомба замедленного действия под названием "Украина" и чего не учли большевики
 
Ростислав ИщенкоВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Иосиф СталинбольшевикиУкраинаСССР
 
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