Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мира - 21.01.2024 Украина.ру
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Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мира
Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мира - 21.01.2024 Украина.ру
Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мира
Из-за некомпетентности президента страны Джо Байдена США превращаются в свалку для остального мира. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, его выступление транслировалось на YouTube-канале медиакомпании RSBN
2024-01-21T10:22
2024-01-21T10:22
новости
сша
дональд трамп
джо байден
выборы
демократическая партия
республиканская партия
рон десантис
президент сша
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По мнению Трампа, из-за некомпетентности действующего президента демократия в США находится в опасности. "Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира", - заявил на митинге Трамп.Экс-президент США заявил о рекордной поддержке в штате Айове на состоявшихся 15 января партийных конференциях и призвал своих сторонников в Нью-Гемпшире обеспечить такую же.23 января в штате Айова состоятся мероприятия в рамках первичных фракционных выборов, на которых члены Республиканской партии США определят, кого следует выдвинуть на президентских выборах.Помимо Трампа среди кандидатов от республиканцев - губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред при ООН Никки Хейли. Напомним, следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.Кто бы ни пришел к власти, кроме Байдена, даже если будут демократы, это изменит ситуацию в США, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. "Если что-то щелкнет в голове у тех, кто стоит за Демократической партией, и они выдвинут молодого кандидата, который сможет победить Трампа, он будет вести другую политику, не обязательно пророссийскую, а проамериканскую", - подчеркнул Жарихин.
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новости, сша, дональд трамп, джо байден, выборы, демократическая партия, республиканская партия, рон десантис, президент сша
Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы, Демократическая партия, Республиканская партия, Рон Десантис, президент США

Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мира

10:22 21.01.2024
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Из-за некомпетентности президента страны Джо Байдена США превращаются в свалку для остального мира. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, его выступление транслировалось на YouTube-канале медиакомпании RSBN
По мнению Трампа, из-за некомпетентности действующего президента демократия в США находится в опасности. "Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира", - заявил на митинге Трамп.
Экс-президент США заявил о рекордной поддержке в штате Айове на состоявшихся 15 января партийных конференциях и призвал своих сторонников в Нью-Гемпшире обеспечить такую же.
23 января в штате Айова состоятся мероприятия в рамках первичных фракционных выборов, на которых члены Республиканской партии США определят, кого следует выдвинуть на президентских выборах.
Помимо Трампа среди кандидатов от республиканцев - губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред при ООН Никки Хейли. Напомним, следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.
Кто бы ни пришел к власти, кроме Байдена, даже если будут демократы, это изменит ситуацию в США, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
"Если что-то щелкнет в голове у тех, кто стоит за Демократической партией, и они выдвинут молодого кандидата, который сможет победить Трампа, он будет вести другую политику, не обязательно пророссийскую, а проамериканскую", - подчеркнул Жарихин.
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