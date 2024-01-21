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Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мира

Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мира - 21.01.2024 Украина.ру

Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мира

Из-за некомпетентности президента страны Джо Байдена США превращаются в свалку для остального мира. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, его выступление транслировалось на YouTube-канале медиакомпании RSBN

2024-01-21T10:22

2024-01-21T10:22

2024-01-21T10:22

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сша

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джо байден

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республиканская партия

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По мнению Трампа, из-за некомпетентности действующего президента демократия в США находится в опасности. "Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира", - заявил на митинге Трамп.Экс-президент США заявил о рекордной поддержке в штате Айове на состоявшихся 15 января партийных конференциях и призвал своих сторонников в Нью-Гемпшире обеспечить такую же.23 января в штате Айова состоятся мероприятия в рамках первичных фракционных выборов, на которых члены Республиканской партии США определят, кого следует выдвинуть на президентских выборах.Помимо Трампа среди кандидатов от республиканцев - губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред при ООН Никки Хейли. Напомним, следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.Кто бы ни пришел к власти, кроме Байдена, даже если будут демократы, это изменит ситуацию в США, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. "Если что-то щелкнет в голове у тех, кто стоит за Демократической партией, и они выдвинут молодого кандидата, который сможет победить Трампа, он будет вести другую политику, не обязательно пророссийскую, а проамериканскую", - подчеркнул Жарихин.

https://ukraina.ru/20240121/1052793618.html

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новости, сша, дональд трамп, джо байден, выборы, демократическая партия, республиканская партия, рон десантис, президент сша