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Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мира
Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мира - 21.01.2024 Украина.ру
Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мира
Из-за некомпетентности президента страны Джо Байдена США превращаются в свалку для остального мира. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, его выступление транслировалось на YouTube-канале медиакомпании RSBN
2024-01-21T10:22
2024-01-21T10:22
2024-01-21T10:22
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джо байден
выборы
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По мнению Трампа, из-за некомпетентности действующего президента демократия в США находится в опасности. "Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира", - заявил на митинге Трамп.Экс-президент США заявил о рекордной поддержке в штате Айове на состоявшихся 15 января партийных конференциях и призвал своих сторонников в Нью-Гемпшире обеспечить такую же.23 января в штате Айова состоятся мероприятия в рамках первичных фракционных выборов, на которых члены Республиканской партии США определят, кого следует выдвинуть на президентских выборах.Помимо Трампа среди кандидатов от республиканцев - губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред при ООН Никки Хейли. Напомним, следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.Кто бы ни пришел к власти, кроме Байдена, даже если будут демократы, это изменит ситуацию в США, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. "Если что-то щелкнет в голове у тех, кто стоит за Демократической партией, и они выдвинут молодого кандидата, который сможет победить Трампа, он будет вести другую политику, не обязательно пророссийскую, а проамериканскую", - подчеркнул Жарихин.
https://ukraina.ru/20240121/1052793618.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дональд трамп, джо байден, выборы, демократическая партия, республиканская партия, рон десантис, президент сша
Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы, Демократическая партия, Республиканская партия, Рон Десантис, президент США
Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мира
Из-за некомпетентности президента страны Джо Байдена США превращаются в свалку для остального мира. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, его выступление транслировалось на YouTube-канале медиакомпании RSBN
По мнению Трампа, из-за некомпетентности действующего президента демократия в США находится в опасности. "Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира", - заявил на митинге Трамп.
Экс-президент США заявил о рекордной поддержке в штате Айове на состоявшихся 15 января партийных конференциях и призвал своих сторонников в Нью-Гемпшире обеспечить такую же.
23 января в штате Айова состоятся мероприятия в рамках первичных фракционных выборов, на которых члены Республиканской партии США определят, кого следует выдвинуть на президентских выборах.
Помимо Трампа среди кандидатов от республиканцев - губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред при ООН Никки Хейли. Напомним, следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.
Кто бы ни пришел к власти, кроме Байдена, даже если будут демократы, это изменит ситуацию в США, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
"Если что-то щелкнет в голове у тех, кто стоит за Демократической партией, и они выдвинут молодого кандидата, который сможет победить Трампа, он будет вести другую политику, не обязательно пророссийскую, а проамериканскую", - подчеркнул Жарихин.