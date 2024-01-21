https://ukraina.ru/20240121/1052802640.html

"На войну зовут те, кто лично ничем не рискует". Украинские эксперты и политики о войне и мире

"На войну зовут те, кто лично ничем не рискует". Украинские эксперты и политики о войне и мире - 21.01.2024 Украина.ру

"На войну зовут те, кто лично ничем не рискует". Украинские эксперты и политики о войне и мире

На Украине все громче звучат голоса, предостерегающие от продолжения активной фазы конфликта, предупреждающие, что это прямой путь к национальной катастрофе

2024-01-21T05:11

2024-01-21T05:11

2024-01-21T05:11

эксклюзив

украина

владимир зеленский

мобилизация

всу

лещенко

игорь мосийчук

бортник

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Будущее киевского режима, а эти эксперты вплетены в него, выглядит все более пугающим, настолько пугающим, что они вынуждены об этом говорить. Однако власть их не слышит или делает вид, что не слышит.Украинский политолог Руслан Бортник в эфире ютуб-канала «Да это так» оценил выступления Зеленского на форуме в Давосе и отметил, что тот был очень резок в отношении западных партнеров Киева – фактически обвинил их в том, что те «потворствовали российскому вторжению», не помогая Киеву вовремя и призывая «не эскалировать».Высказывание Зеленского о том, что на Украине «нельзя просто так дышать воздухом», потому что война, эксперт объяснил радикальным «военным мышлением» и «определенным психологическим состоянием» президента, вызванным ситуацией на фронте, огромными проблемами с мобилизацией и, главное, проблемами с западной поддержкой.Бортник напомнил слова философа о том, что «когда государство начинает убивать, оно называет себя Родиной». Политолог отметил, что ему не по себе от того, что он слышит «эти коллективные определения, вот мы – лидеры, а вы – массы», и все должны идти за вашими целями….«Если политик перестал думать категориями человека, его права, его жизни и всего остального, значит, нация и народ, государство это движется к катастрофе», — сказал Бортник.При этом он отметил, что государство должно обороняться, но параллельно – вести переговоры, для этого сейчас «самое лучшее время».«Мы достигли пика наших возможностей – военных, политических. А будущее наше выглядит сегодня очень зыбко, очень нестабильно и очень неопределенно», — пояснил эксперт.Он добавил, что к самопожертвованию украинцам сейчас рассказывают люди, которые лично ничем не рискуют – «они прекрасно защищены, их семьи находятся под защитой государства или вывезены за границу, они накопили огромные капиталы, за которые в любом случае они прекрасно будут жить за рубежом».Бортник выразил пожелание, чтобы украинские политики и президент «вернулись к категории человека». Иначе, по его словам, «нас будет ожидать катастрофа».Еще о прогнозах. Некоторые военные эксперты предполагают, что катастрофа для киевского режима – не столь уж отдаленная перспектива. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер считает, что конфликт «завершится победой России» уже в текущем 2024 году. Об этом он сказал на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".При этом аналитик подчеркнул, что это не просто конфликт между Украиной и Россией — «Украина используется Западом для того, чтобы ослабить Россию". Однако, по его мнению, "Россия уже победила", а "Украина прожигает свои военные запасы и с каждым днем становится все слабее".Скотт Риттер от народа США принес извинения россиянам за роль Вашингтона в разжигании конфликта."Я как американец хотел бы извиниться за то, что мы с вами сделали. Это просто ужасно. Американский народ позволил своим властям вредить России. Надеюсь, что каждая мать, жена, дочь или сын, которые потеряли своих любимых, простят нас. Пожалуйста, простите нас. Мы поступили неправильно", — заявил Риттер.Тем временем процесс ужесточения и усиления мобилизации на Украине продолжается. Соответствующий скандальный законопроект отправлен на доработку, но на практике это ничего не меняет. Как отлавливали людей на улицах и в общественном транспорте, так и продолжают ловить.Более того, как сообщают украинские СМИ, мужчин призывного возраста уже отказываются лечить без справки из ТЦК (военкомата – Ред.). Речь идет, в частности, о плановых госпитализациях в государственные больницы.«В перечне документов, которые должен собрать пациент перед тем, как лечь в клинику, все чаще упоминается справка из военкомата о воинском учете. А если такой справки нет, врачи под любым предлогом отказывают в госпитализации, например, ссылаясь на отсутствие мест в палатах», — пишет украинское издание Страна.ua, ссылаясь на информацию, полученную от жителей разных регионов Украины.По данным издания, в связи с этим значительно выросла нагрузка на частные клиники, которые таких справок пока не требуют.Со всех трибун продолжают звучать патриотические призывы и осудительные речи в адрес не желающих отдать жизнь за Зеленского и компанию. Но видно невооруженным взглядом, что это перестало действовать.Патриоты ищут выход. Так, участник карательной «АТО» на Донбассе, экс-депутат Рады, украинский националист Игорь Мосийчук в эфире ютуб-канала «Дикий Live» выразил мнение, что с такими призывами и с такими речами должны выступать военные, но никак не те люди, кто никакого отношения к ВСУ не имеет.«А когда об уклонистах начинает верещать Сережа Лещенко, который крутит джаги-джаги по ночным клубам Киева, тут у людей начинается раздвоение», — сказал Мосийчук.Экс-нардеп также считает, что с известным тезисом о необходимости для всех выехавших мужчин вернуться в страну и «если не воевать, то работать и платить налоги в стране», Зеленского просто подставили.«Я это смотрю и думаю: подождите, это кто говорит? Это говорит человек, который четыре раза по повестке не явился в военкомат? Это Министерство обороны официально сообщало, не то, что Мосийчук выдумал. У меня скриншотики есть даже», — сказал политик, добавив, что и с налогами у Зеленского — неувязка, он их платил на территории РФ «по 2019 год включительно».Наконец, возникает вопрос, где все эти люди, которых призывают вернуться в страну, будут работать, сколько тут создано рабочих мест, с чего они, собственно, будут платить налоги, продолжил Мосийчук.По его словам, скорее всего, тех, кто вернется, собираются просто отправить на фронт, но тогда об этом надо прямо так и говорить.

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, мобилизация, всу, лещенко, игорь мосийчук, бортник