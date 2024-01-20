https://ukraina.ru/20240120/1052790056.html

Враг Микки-Мауса и президенты, связанные одним кетчупом: интересные факты о выборах в США

Враг Микки-Мауса и президенты, связанные одним кетчупом: интересные факты о выборах в США - 20.01.2024 Украина.ру

Враг Микки-Мауса и президенты, связанные одним кетчупом: интересные факты о выборах в США

Избирательная система США сильно отличается от действующих в других странах и не сводится к принципам прямой демократии, когда главой государства становится тот, кого выбрало большинство граждан

2024-01-20T05:20

2024-01-20T05:20

2024-01-20T05:20

эксклюзив

сша

выборы

дональд трамп

хантер байден

рон десантис

хиллари клинтон

билл клинтон

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/08/1040619752_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_4598b0c2227e1e43683985d3bab6f94e.jpg

Процедура избрания президента Соединённых Штатов – многоуровневая и во многом не отвечающая современных реалиям, отсюда вытекает немало любопытных, порой даже парадоксальных обстоятельств.Президентские выборы в США всегда проходят в 1-й вторник ноября после 1-го понедельника ноября (то есть. если 1 ноября приходится на вторник, голосование состоится 8-го).Так сложилось исторически. Проводить выборы по выходным в США, которые в середине XIX века были аграрной страной, а путь до избирательных участков занимал много времени, просто не представлялось возможным, поскольку суббота - рабочий день, воскресенье отведено для посещения церкви, среда – базарный день. В 1845 году установили 1-й вторник после 1-го понедельника ноября днём голосования.Мёртвые души тоже голосуютВ США существует практика голосования по почте, что открывает широкий простор для фальсификаций. Пытаясь оспорить результаты выборов-2020, сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, переизбиравшегося на 2-й срок, внимательно изучили сайт избиркома Мичигана и обнаружили немало мёртвых душ в списке проголосовавших за его конкурента демократа Джо Байдена. Например, написано, что бюллетень получил, заполнил и отправил мужчина 1902 года рождения, а при проверке другого сайта подтвердилось, что его уже давно нет в живых, — он умер 1 июня 1984-го. Байдена на выборах поддержал ещё более старый американец — 120-летний, — если верить информации избиркома. На эту тему в соцсетях появилась карикатура — Байден стоит на кладбище перед могилами и говорит "Спасибо"."Смерть – не повод не проголосовать за президента" – такой слоган можно предложить для избирательной кампании США.Желая искоренить это явление, в штате Флорида, губернатор которого Рон Десантис сам борется за право стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, провели тщательную проверку списков избирателей, и обнаружили целый миллион мёртвых душ. В результате количество избирателей- демократов сократилось на 10%, а республиканцев – только на 3%.Президентом США может стать не тот кандидат, за которого проголосовало большинство гражданПобедителем становится кандидат, набравший большинство голосов выборщиков, представляющих избирателей, а не большинство голосов граждан непосредственно.Стоит учитывать, что один голос выборщика имеет разный вес в зависимости от штата, который он представляет. Количество выборщиков определяется численностью населения штата на основе результатов переписи, которая проводится раз в 10 лет, однако она учитывает всех жителей, а не только граждан, обладающих избирательным правом. Отсутствие связи между числом выборщиков и количеством реальных избирателей несколько раз приводило к тому, что кандидаты, получившие поддержку большинства населения всей страны, в итоге проигрывали выборы. Таким образом, большинство не всегда решает всё.Так произошло в 2016 году, за бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, баллотировавшуюся от Демократической партии, проголосовало больше избирателей, чем за Дональда Трампа (48,07% против 45,99%), но благодаря поддержке большего количества выборщиков — 304 против 227 — победил миллиардер-республиканец.В похожей ситуации в 2000 году оказался соратник супруга Хиллари. Демократ Альберт Гор, будучи вице-президентом в администрации 42-го президента США Билла Клинтона, набрал на 543 000 голосов избирателей больше, чем республиканец Джордж Буш-младший (48,4% против 47,9%), но проиграл по голосам выборщиков – 266 против 271 – и не смог стать хозяином Белого дома.Президентом США можно стать, вообще не участвуя в выборахЕсли президент в силу каких-либо обстоятельств – отставка, болезнь, смерть – не способен исполнять свои обязательства, полномочия переходят к вице-президенту, а выборы проходят в плановом порядке, раз в 4 года в 1-й вторник после 1-го понедельника ноября.В истории США 9 вице-президентов приняли присягу в качестве президента:Впрочем, немало любопытных фактов есть и в биографиях потенциальных кандидатов на предстоящих президентских выборах.Все претенденты на президентский пост - потомки мигрантовОдно из требований к кандидату в президенты США – родиться на территории страны. Оно соблюдено участниками избирательной кампании, но у всех, дошедших до этапа первичных выборов, ближайшие предки в своё время эмигрировали в Америку.Рон Десантис имеет итальянские корни. Все 8 прабабушек и дедушек политика родились в Италии.Дональд Трамп – немец по отцовской линии. В Америку переехал его дедушка, сколотив хорошее состояние, он вернулся в Германию, чтобы жениться на будущей бабушке 45-го президента, и забрал её с собой за океан. Мать – шотландка в 18 -летнем возрасте приехала в Нью-Йорк на пару дней, а осталась в США навсегда, познакомившись с отцом Трампа.Родители Никки Хейли, бывшей постоянным представителем США при ООН и губернатором Южной Каролины, – сикхи из штата Пенджаб. Она неоднократно подчёркивала, что гордится своим происхождением."Я гордая дочь индийских иммигрантов, которые ежедневно напоминали моим братьям, сестре и мне, как нам повезло жить в этой стране", — говорила политик.Индийское происхождение также имеет вышедший из президентской гонки, занявший 4-е место на кокусе в Айове бизнесмен Вивек Рамасвами, которому Трамп пообещал место в своей администрации в случае возвращения к власти. Его родители эмигрировали в Америку из Южной Индии.Этот факт может помочь перетянуть на сторону Трампа электорат из числа индоамериканцев.“Моё происхождение и происхождение моей семьи – американцы ирландского происхождения", – сказал однажды действующий президент США Джо Байден. Материнская линия полностью состоит из ирландцев, в Америку они перебрались в годы великого голода, а по отцу в его родословной есть и англичане, и французы. По подсчётам журналистов, Байден на 62,5% ирландец, на 35% – англичанин, на 2,5% – француз.Писательница Марианна Уильямсон, первая из демократов объявившая об участии в президентских выборах-2024, выросла в еврейской семье.Бабушка конгрессмена-демократа Дина Филлипса, известная миллионам американцев под псевдонимом Эбигайл Ван Берен как автор газетной колонки "Дорогая Эбби", в которой давала советы читателям по самым разным жизненным ситуациям, – дочь евреев из России.Трамп и Байден связаны между собой через основателей компании-производителя кетчупа HeinzНемецкие предки Трампа происходят из небольшой деревни Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), оттуда же родом основатель всемирно известной компании H. J. Heinz Генри Джон Хайнц. Наследник этого семейного бизнеса - Кристофер Хайнц, пасынок Джона Керри, который работал госсекретарём в администрации 44-го президента США Барака Обамы в тот же период, когда Байден занимал пост вице-президента страны. А ещё Кристофер Хайнц – деловой партнёр сына нынешнего американского лидера Хантера Байдена.Десантис – враг Микки-МаусаВопреки введённому властями Флориды запрету на обсуждение в детских садах и начальной школе сексуальной ориентации и гендерной идентичности, корпорация Walt Disney World, базирующаяся в штате, поддерживала обсуждение этой темы с детьми и на внутренних совещаниях разрабатывала планы, как расширить ЛГБТК+* повестку и добавить в свои работы соответствующих персонажей.За это Десантис лишил компанию автономии (с момента основания обладала правом самоуправления), ужесточил контроль над её проектами и ликвидировал специальный налоговый округ, учреждённый в 1967 году, на территории которого расположен тематический парк. Walt Disney World подала в суд на губернатора, обвинив в нарушении 1-й поправки Конституции США, гарантирующей свободу слова.По иронии судьбы, свадьбу Десантис и его супруга сыграли … в парке развлечений Disney World. Политик в своей книге рассказал: "Когда Кейси впервые заговорил о свадьбе в Disney World е, я был удивлён, потому что не знал, что люди даже женятся там. Моим единственным условием было то, что никакие диснеевские персонажи не могли быть частью нашей свадьбы. Я хотел, чтобы наш особый день выглядел и ощущался как традиционная свадьба. Я не хотел, чтобы Микки Маус или Дональд Дак были на наших свадебных фотографиях".В выборах участвует "новый пророк Новой эры", которая спасала Клинтонов от депрессииМарианна Уильямсон завоевала симпатии американцев благодаря своим книгам по саморазвитию и духовным практикам. Она решила помогать людям так же, как психолог Хелен Шукман, чья книга "Курс чудес", в своё время вернула её саму к жизни после депрессии и проблема с алкоголем и наркотиками. На лекции Уильямсон приходили тысячи слушателей, в том числе знаменитости, например, певица Шер. В 1991 году журнал Vanity Fair провозгласил её "новым пророком Новой эры".Из-за проблем во время первого президентского срока Билл и Хиллари Клинтон были в отчаянии, в декабре 1994 года они пригласили в Кэмп-Дэвид 5 духовных наставников, чтобы поделиться своими переживаниями и спросить, как быть дальше. Среди этой великолепной пятёрки была и Марианна Уильямсон.* экстремистская организация, запрещённая в РФ

https://ukraina.ru/20221110/1040708737.html

https://ukraina.ru/20240116/1052727569.html

https://ukraina.ru/20230525/1046557597.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, выборы, дональд трамп, хантер байден, рон десантис, хиллари клинтон, билл клинтон, мигранты