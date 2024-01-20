Враг Микки-Мауса и президенты, связанные одним кетчупом: интересные факты о выборах в США
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Избирательная система США сильно отличается от действующих в других странах и не сводится к принципам прямой демократии, когда главой государства становится тот, кого выбрало большинство граждан
Процедура избрания президента Соединённых Штатов – многоуровневая и во многом не отвечающая современных реалиям, отсюда вытекает немало любопытных, порой даже парадоксальных обстоятельств.
Президентские выборы в США всегда проходят в 1-й вторник ноября после 1-го понедельника ноября (то есть. если 1 ноября приходится на вторник, голосование состоится 8-го).
Так сложилось исторически. Проводить выборы по выходным в США, которые в середине XIX века были аграрной страной, а путь до избирательных участков занимал много времени, просто не представлялось возможным, поскольку суббота - рабочий день, воскресенье отведено для посещения церкви, среда – базарный день.
В 1845 году установили 1-й вторник после 1-го понедельника ноября днём голосования.
Мёртвые души тоже голосуют
В США существует практика голосования по почте, что открывает широкий простор для фальсификаций. Пытаясь оспорить результаты выборов-2020, сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, переизбиравшегося на 2-й срок, внимательно изучили сайт избиркома Мичигана и обнаружили немало мёртвых душ в списке проголосовавших за его конкурента демократа Джо Байдена.
Например, написано, что бюллетень получил, заполнил и отправил мужчина 1902 года рождения, а при проверке другого сайта подтвердилось, что его уже давно нет в живых, — он умер 1 июня 1984-го.
Байдена на выборах поддержал ещё более старый американец — 120-летний, — если верить информации избиркома. На эту тему в соцсетях появилась карикатура — Байден стоит на кладбище перед могилами и говорит "Спасибо".
"Смерть – не повод не проголосовать за президента" – такой слоган можно предложить для избирательной кампании США.
10 ноября 2022, 17:40Американская система выборов: почему победили мертвецы
Желая искоренить это явление, в штате Флорида, губернатор которого Рон Десантис сам борется за право стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, провели тщательную проверку списков избирателей, и обнаружили целый миллион мёртвых душ.
В результате количество избирателей- демократов сократилось на 10%, а республиканцев – только на 3%.
Президентом США может стать не тот кандидат, за которого проголосовало большинство граждан
Победителем становится кандидат, набравший большинство голосов выборщиков, представляющих избирателей, а не большинство голосов граждан непосредственно.
Стоит учитывать, что один голос выборщика имеет разный вес в зависимости от штата, который он представляет. Количество выборщиков определяется численностью населения штата на основе результатов переписи, которая проводится раз в 10 лет, однако она учитывает всех жителей, а не только граждан, обладающих избирательным правом.
Отсутствие связи между числом выборщиков и количеством реальных избирателей несколько раз приводило к тому, что кандидаты, получившие поддержку большинства населения всей страны, в итоге проигрывали выборы. Таким образом, большинство не всегда решает всё.
Так произошло в 2016 году, за бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, баллотировавшуюся от Демократической партии, проголосовало больше избирателей, чем за Дональда Трампа (48,07% против 45,99%), но благодаря поддержке большего количества выборщиков — 304 против 227 — победил миллиардер-республиканец.
В похожей ситуации в 2000 году оказался соратник супруга Хиллари. Демократ Альберт Гор, будучи вице-президентом в администрации 42-го президента США Билла Клинтона, набрал на 543 000 голосов избирателей больше, чем республиканец Джордж Буш-младший (48,4% против 47,9%), но проиграл по голосам выборщиков – 266 против 271 – и не смог стать хозяином Белого дома.
Президентом США можно стать, вообще не участвуя в выборах
Если президент в силу каких-либо обстоятельств – отставка, болезнь, смерть – не способен исполнять свои обязательства, полномочия переходят к вице-президенту, а выборы проходят в плановом порядке, раз в 4 года в 1-й вторник после 1-го понедельника ноября.
В истории США 9 вице-президентов приняли присягу в качестве президента:
- —Джон Тайлер (4 апреля 1841 года занял президентский пост после смерти 9-го главы государства Уильяма Генри Гаррисона);
- —Миллард Филлмор (пришёл к власти 9 июля 1850 года после смерти 13-го президента США Закари Тейлора);
- —Эндрю Джонсон (занял высший государственный пост 15 апреля 1865 года из-за убийства 16-го президента США Авраама Линкольна);
- —Честер Артур (возглавил страну 22 сентября 1881 года после гибели 20-го президента США Джеймса Абрахама Гарфилда от рук психически больного);
- —Теодор Рузвельт (стал хозяином Белого дома 14 сентября 1901 года после гибели 25-го президента Уильяма Мак-Кинли в результате покушения);
- —Калвин Кулидж (пришёл к власти 4 марта 1921 года после смерти 29-го президента Уоррена Гамалиела Гардинга);
- —Гарри Трумэн (вступил в должность 12 апреля 1945 года после внезапной кончины 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта);
- —Линдон Джонсон (принял присягу на борту самолёта 22 ноября 1963 года в день убийства 35-го президента США Джона Кеннеди);
- —Джеральд Форд — единственный американский лидер, который стал и вице-президентом, и президентом, не участвуя в выборах. В 1973 году 37-й президент США Ричард Никсон назначил Форда вице-президентом после отставки Спиро Агню, вступил в должность после утверждения обеими палатами Конгресса, а 9 августа 1974 года принял президентские полномочия после того, как Никсон подал в отставку, не дожидаясь решения Сената по процедуре импичмента, инициированного из-за Уотергейтского скандала.
Впрочем, немало любопытных фактов есть и в биографиях потенциальных кандидатов на предстоящих президентских выборах.
Все претенденты на президентский пост - потомки мигрантов
Одно из требований к кандидату в президенты США – родиться на территории страны. Оно соблюдено участниками избирательной кампании, но у всех, дошедших до этапа первичных выборов, ближайшие предки в своё время эмигрировали в Америку.
Рон Десантис имеет итальянские корни. Все 8 прабабушек и дедушек политика родились в Италии.
Дональд Трамп – немец по отцовской линии. В Америку переехал его дедушка, сколотив хорошее состояние, он вернулся в Германию, чтобы жениться на будущей бабушке 45-го президента, и забрал её с собой за океан. Мать – шотландка в 18 -летнем возрасте приехала в Нью-Йорк на пару дней, а осталась в США навсегда, познакомившись с отцом Трампа.
Родители Никки Хейли, бывшей постоянным представителем США при ООН и губернатором Южной Каролины, – сикхи из штата Пенджаб. Она неоднократно подчёркивала, что гордится своим происхождением.
"Я гордая дочь индийских иммигрантов, которые ежедневно напоминали моим братьям, сестре и мне, как нам повезло жить в этой стране", — говорила политик.
Индийское происхождение также имеет вышедший из президентской гонки, занявший 4-е место на кокусе в Айове бизнесмен Вивек Рамасвами, которому Трамп пообещал место в своей администрации в случае возвращения к власти. Его родители эмигрировали в Америку из Южной Индии.Этот факт может помочь перетянуть на сторону Трампа электорат из числа индоамериканцев.
“Моё происхождение и происхождение моей семьи – американцы ирландского происхождения", – сказал однажды действующий президент США Джо Байден.
Материнская линия полностью состоит из ирландцев, в Америку они перебрались в годы великого голода, а по отцу в его родословной есть и англичане, и французы. По подсчётам журналистов, Байден на 62,5% ирландец, на 35% – англичанин, на 2,5% – француз.
Писательница Марианна Уильямсон, первая из демократов объявившая об участии в президентских выборах-2024, выросла в еврейской семье.
Бабушка конгрессмена-демократа Дина Филлипса, известная миллионам американцев под псевдонимом Эбигайл Ван Берен как автор газетной колонки "Дорогая Эбби", в которой давала советы читателям по самым разным жизненным ситуациям, – дочь евреев из России.
Трамп и Байден связаны между собой через основателей компании-производителя кетчупа Heinz
Немецкие предки Трампа происходят из небольшой деревни Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), оттуда же родом основатель всемирно известной компании H. J. Heinz Генри Джон Хайнц.
Наследник этого семейного бизнеса - Кристофер Хайнц, пасынок Джона Керри, который работал госсекретарём в администрации 44-го президента США Барака Обамы в тот же период, когда Байден занимал пост вице-президента страны.
А ещё Кристофер Хайнц – деловой партнёр сына нынешнего американского лидера Хантера Байдена.
Десантис – враг Микки-Мауса
Вопреки введённому властями Флориды запрету на обсуждение в детских садах и начальной школе сексуальной ориентации и гендерной идентичности, корпорация Walt Disney World, базирующаяся в штате, поддерживала обсуждение этой темы с детьми и на внутренних совещаниях разрабатывала планы, как расширить ЛГБТК+* повестку и добавить в свои работы соответствующих персонажей.
За это Десантис лишил компанию автономии (с момента основания обладала правом самоуправления), ужесточил контроль над её проектами и ликвидировал специальный налоговый округ, учреждённый в 1967 году, на территории которого расположен тематический парк.
Walt Disney World подала в суд на губернатора, обвинив в нарушении 1-й поправки Конституции США, гарантирующей свободу слова.
25 мая 2023, 12:20Враг Трампа и Микки Мауса. В президентскую гонку в США вступил Рон ДесантисВ президентскую гонку вступил губернатор штата Флорида Рональд Десантис. Комитет по выдвижению подал заявку в избирательную комиссию, а сам политик в видеообращении заявил: "Я выдвигаюсь кандидатом в президенты, чтобы руководить великим возвращением Америки"
По иронии судьбы, свадьбу Десантис и его супруга сыграли … в парке развлечений Disney World.
Политик в своей книге рассказал:
"Когда Кейси впервые заговорил о свадьбе в Disney World е, я был удивлён, потому что не знал, что люди даже женятся там. Моим единственным условием было то, что никакие диснеевские персонажи не могли быть частью нашей свадьбы.
Я хотел, чтобы наш особый день выглядел и ощущался как традиционная свадьба. Я не хотел, чтобы Микки Маус или Дональд Дак были на наших свадебных фотографиях".
В выборах участвует "новый пророк Новой эры", которая спасала Клинтонов от депрессии
Марианна Уильямсон завоевала симпатии американцев благодаря своим книгам по саморазвитию и духовным практикам. Она решила помогать людям так же, как психолог Хелен Шукман, чья книга "Курс чудес", в своё время вернула её саму к жизни после депрессии и проблема с алкоголем и наркотиками.
На лекции Уильямсон приходили тысячи слушателей, в том числе знаменитости, например, певица Шер. В 1991 году журнал Vanity Fair провозгласил её "новым пророком Новой эры".
Из-за проблем во время первого президентского срока Билл и Хиллари Клинтон были в отчаянии, в декабре 1994 года они пригласили в Кэмп-Дэвид 5 духовных наставников, чтобы поделиться своими переживаниями и спросить, как быть дальше. Среди этой великолепной пятёрки была и Марианна Уильямсон.
* экстремистская организация, запрещённая в РФ