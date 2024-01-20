https://ukraina.ru/20240120/1052788046.html

Иван Скориков: ВСУ бросят на Россию батальоны "Тиса" и "Днестр", а Зеленский "сгорит" в запертом сарае

Иван Скориков: ВСУ бросят на Россию батальоны "Тиса" и "Днестр", а Зеленский "сгорит" в запертом сарае - 20.01.2024 Украина.ру

Иван Скориков: ВСУ бросят на Россию батальоны "Тиса" и "Днестр", а Зеленский "сгорит" в запертом сарае

Зеленский надеялся, что родственники действующих военнослужащих поддержат идею о мобилизации, потому что их близкие вернутся домой, а вместо них на фронт придут новые. Но не вышло

2024-01-20T04:14

2024-01-20T04:14

2024-01-20T04:14

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По замерам украинского сегмента интернета, этой зимой слово "мобилизация" стало самым популярным по поисковым запросам. Раньше самым популярным словом было "контрнаступ". С этой точки зрения ставить под ружье Украине некого, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Зеленский посетил экономический форум в Давосе. Он обвинял Владимира Путина в агрессии, продвигал крайне специфическую "формулу мира" и призывал к ужесточению антироссийских санкций. ТГ-канал "Легетимный" пишет, что Зеленский вообще пытался вести торги по принципу: "Вы нам инвестиции, мы замораживаем конфликт".- Иван, зачем Зеленский продолжает ездить по миру, если его визиты уже не вызывают такого эффекта, как раньше?- Зеленский в Давосе сражался за внимание западных спонсоров.Этот вояж ничем не отличался от поездки на Генассамблею, полетов в США и появлений его где-либо. Он везде выступает с одним требованием: "Как можно скорее скиньтесь и помогите Украине всем, чем можно. Начиная от лопат и заканчивая ПВО".Конечно же, это связано с тем, широко разрекламированный "контрнаступ" официально провалился. Позиции Зеленского тоже уже не столь твердые. Это связано с выборным годом и в США, и на самой Украине. Да, Зеленский выборы отменил, но политическая жизнь там активизировалась с сентября. Вновь стали выходить социологические исследования, начались дискуссии в парламенте и в интернете.Каков результат поездки в Давос? Зеленский пытается принудить страны "большой семерки" подписывать двусторонние соглашения о безопасности с Украиной, как это было сделано в случае с Великобританией. Вполне возможно, что большая часть этих государств поступят так же. Тем более, суть этих договоренностей такова, что по ним больше должен Киев, чем Лондон. По этому поводу даже шутят: "А если Аргентина со своим новым клоуном-президентом объявит Англии войну за Фолклендские острова, Зеленский пошлет ВСУ на их защиту?"Что Зеленский привезет украинцам из Давоса? Он скажет, что в дискуссии по "формуле мира" приняли участие больше стран, чем раньше (83 вместо 65). К ней подключились не только подконтрольные США страны из Азии и Африки, но и суверенные государства. А суверенные государства как раз-таки задали Зеленскому один неудобный вопрос: "Где в этой формуле мира Россия? Зачем она нужна, если вы ничего не хотите обсуждать с Москвой"?Интересно, что китайские представители были в Давосе, но с Зеленским не встретились. И участия в этой формуле мира не приняли. Короче говоря, количество этих стран Зеленский может записать себе в плюс. А их качество страдает.Идет нарастание укроскепсиса. Раньше оно ассоциировалось только с Венгрией, а теперь оно ассоциируется еще и со Словакией. Один словацкий депутат в Европарламенте недавно прямо оду панславизму выдал, что раньше представить было сложно. И социология показывает, что если бы сейчас были выборы, то премьер-министр Фицо заполучил бы большинство в парламенте. Эти рейтинги растут именно на антиукраинских заявлениях.- А с чем связаны такие заявления об объединении всех славян перед лицом агрессии со стороны Западной Европы?- Конечно, это популизм. Но этот популизм преследует следующую мысль: "В Европе есть славяне. Брюссель, Париж и Берлин их не замечает. Но нас много. Не надо с нами обращаться так же, как в свое время обращалась австро-венгерская корона". Это суверенная позиция. Раньше такого с трибун Европарламента не звучало.Поэтому даже если Запад решит проблему венгров, ему придется уговаривать словацкое руководство, которое построило избирательную кампанию на антиукраинской и антибрюссельской риторике.Поэтому идея Брюсселя о том, чтобы все страны ЕС прямо сейчас скинулись и дали Украине 50 миллиардов, явно не сработает.- На Украине мы сейчас видим мобилизацию, потрясающую своей наглостью. Почему киевский режим пошел на такие непопулярные меры? Насколько критична ситуация для ВСУ? Насколько велик недобор?- Это еще не мобилизация. Это поиск уклонистов от прежних волн мобилизации. Масштабная мобилизация перейти.Не пойти на эти меры Зеленский не мог. Он облажался с "контрнаступом" и сейчас ему нужно объяснить обществу, что это вообще было? Где кофе на набережной Ялты? Кто виноват?Конечно, виноваты союзники, которые недостаточно вооружали Украину. И виноваты сами украинцы, которые недостаточно патриотичные и недостаточно хотят защищать Родину.Как Зеленский пытался преподнести эту потребность в мобилизации? Мол, руководство ВСУ просит. Когда начались терки между военным и политическим руководством, он попытался перекинуть ответственность на Залужного. "Это Залужный требует, а я еще посмотрю. Да и то, это не мобилизация – это ротация тех, кто сейчас в окопе умирает за Украину".Зеленский надеялся, что родственники действующих военнослужащих поддержат эту идею о мобилизации, потому что их близкие вернутся домой, а вместо них на фронт придут новые. Но не вышло. По замерам украинского сегмента интернета, этой зимой слово "мобилизация" стало самым популярным по поисковым запросам. Раньше самым популярным словом было "контрнаступ".С этой точки зрения ставить под ружье Украине некого. Все "свидомые" патриоты давно удобряют землю Новороссии, насильно мобилизованные мерзнут в окопах, поэтому надо призывать самых негодных. Киев предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, а также исключить критерий "ограниченно годных". Чуть ли не женщин и инвалидов готовы призывать.- Да, но закон пока не приняли. Его отложили на две недели. Но даже без этого закона мы видим кадры с произволом ТЦК не только в Одессе, но и на западной Украине. В Ивано-Франковске тормозят автомобили на блокпостах. В интернете продаются маски стариков, чтобы можно было спокойно перемещаться по улицам мужчинам призывного возраста.- Я бы еще отметил ужасную историю, когда десятки человек погибли или стали инвалидами, пытаясь переплыть холодную и быстротекущую реку Тиса, чтобы перебраться на территорию Венгрии или Румынии. Местные нацики по этому поводу даже потешаются. Мол, могли бы из них сформировать штрафбат "Тиса". Когда потеплеет, люди попытаются перебраться через Днестр (более широкий и полноводный) в Молдавию и в Румынию.Это еще не мобилизация, а люди уже готовы рисковать своим здоровьем, лишь бы на фронт не попасть.Несмотря на все дискуссии, что Украине надо вернуть миллион граждан призывного возраста, Европа их не сдаст. Даже самая русофобская Эстония отказывается это делать, потому что это подорвет ее репутацию страны, которая приютила у себе беженцев, спасавшихся от войны.- Польша заявила, что специально депортировать никого не будет, но создаст условия, чтобы украинцы сами уехали. Как быть с этим?- Польша хотела бы ассимилировать украинцев.Да, к власти пришла либеральная партия Туска. Но польское общество придерживается консервативных позиций. Оно выступает против абортов, пропаганды гомосексуализма и давления на церковь. Польша выступала против миграционных квот по беженцам с Ближнего Востока, которые ей пытался навязать Брюссель. Да, польской экономике нужны мигранты для неквалифицированного труда. И для этого есть культурно близкие и ассимилируемые украинцы.Поэтому даже если Брюссель попытается неформально выдавить украинцев, начнется внутриевропейская миграция украинцев в те страны, где их ждут. В ту же Польшу.Кстати, почему принятие закона о мобилизации перенесли на две недели? Потому что этот вопрос стал политическим. Да, выборов не будет, но срок полномочий Зеленского истекает в мае. Не факт, что он сохранит свой пост. Потому что на Украине есть неконституционные пути смены правящей команды.Там уже готовится оппозиция. Она пользуется цугцвангом Зеленского, в который он сам себя загнал этим законом о мобилизации.Зеленский же хотел с помощью этой безумной Безуглой напугать народ страшной мобилизацией. Мол, сначала власть захочет под ружье поставить женщин и больных раком, а беженцев лишить собственности, а потом партия "Слуга народа" скажет: "Нет, это все не нужно. Вот вам лайтовая версия мобилизации, чтобы вернуть героев домой". Но не получается. Общество боится. И те, кого сейчас насильно гребут в армию, воевать не хотят.- Хотел уточнить. Да, закон о мобилизации не принят. Да, Европа не будет никого депортировать. Но это безумство ТЦК началось еще задолго до нового года. Как украинские военкоматчики не боятся, что после завершения боевых действий их будут бить или даже убивать?- Я даже не удивлюсь, что по лучшим традициям советских НКВД их потом репрессируют и заменят. Это уже происходит с военкомами. На них повесят коррупцию и самоуправство. Мы уже говорили про речку Тису. А ведь люди сейчас пытаются через Карпаты зимой перебраться. Хотя там летом передвигаться сложно. Там пограничники до сих пор спасают от обморожения беглецов. А сколько уже погибли?Так что этот политический костер уже разжигается. И идея Зеленского с его лайт-мобилизацией не сработала. Потому что любой мобилизации боятся все. Добровольно воевать уже никто не захочет.

https://ukraina.ru/20230518/1046320324.html

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https://ukraina.ru/20240115/1052704300.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, всу, владимир зеленский, польша, мобилизация, беженцы, сша, запад, евросоюз, политика