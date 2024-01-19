https://ukraina.ru/20240119/1052787088.html

Позиция самураев. Японцы не готовы воевать за Курилы

Позиция самураев. Японцы не готовы воевать за Курилы - 19.01.2024 Украина.ру

Позиция самураев. Японцы не готовы воевать за Курилы

В Японии опубликованы данные социологического опроса, проведенного по заказу правительства этого государства – чтобы изучить реальное отношение японского общества к так называемой "проблеме северных территорий"

2024-01-19T13:58

2024-01-19T13:58

2024-01-19T13:58

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Результат исследования вряд ли порадовал премьер-министра Фумио Кисиду: японцы не желают следовать его реваншистскому курсу и не собираются добиваться возвращения Южных Курил.Большинство респондентов не считают, что эти острова находятся под "незаконной российской оккупацией", не интересуются "курильской проблемой", и не видят ничего плохого в давно сложившемся статус-кво."35 процентов опрошенных поставили галочку в графе "не знаю" на вопрос о том, известно ли им что-нибудь о "незаконной оккупации северных территорий".В категории "молодежь от 18 до 29 лет" такой ответ дали 47 процентов участников исследования. Среди 30-39-летних ничего не слышали о "незаконной оккупации" 49,1 процент.Иными словами, половина японцев в самом активном возрасте вообще ничего не знает об официальной позиции своего правительства по Южным Курилам. И понятия не имеют о том, что Токио с середины прошлого века говорит об их "незаконной оккупации" и добивается передачи островов своей стране.При этом 58,1 процента заявили, что в целом не хотели бы участвовать в кампании по Южным Курилам, включая, например, подписание каких-либо петиций.На вопрос о причинах своей пассивности в борьбе за острова наибольшая часть опрошенных, 45,7 процента, ответили, что "территории нам не вернут". На втором месте (28,3 процента) оказался ответ "я толком не понимаю смысла этой кампании". И, наконец, 25,4 процента честно признались, что "не понимают сути территориального вопроса", – пишет об этом об этом известный японист Василий Головнин.Такая статистика обернется для официального Токио большим разочарованием.Спустя семьдесят девять лет после капитуляции Японии местные власти до сих пор не подписали мирный договор с Москвой, выдвигая территориальные претензии на южную часть Курильской гряды — острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые входят в состав Сахалинской области.Позиция официального Токио определяется не воинственным самурайским духом самих японцев, а прямым давлением со стороны Вашингтона, который открыто препятствует урегулированию отношений между Японией и Россией.Соединенные Штаты Америки до сих пор сохраняют полномасштабное военное присутствие на территории Японских островов. Пентагон контролирует в Японии более девяноста военных объектов. Сейчас на них размещаются около пятидесяти тысяч американских солдат, а также ударные соединения американского военно-морского флота.В январе 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин заявил о намерении расширить американский военный контингент, направив в Японию еще один полк морских пехотинцев. И в Токио не посмели против этого возразить – несмотря на то, что содержание иностранной армии в основном приходится оплачивать из кармана японских налогоплательщиков.Говорить о реальном суверенитете страны в таких условиях не приходится. Японское правительство давно привыкло послушно следовать в фарватере внешней политики Белого дома, без оглядки на свои национальные интересы.США активно подталкивают японских политиков к конфронтации с Россией, используя с этой целью украинский конфликт. Год назад, сразу после встречи с Остином, который пообещал продать Японии крылатые ракеты "Томагавк", в Токио вновь принялись оспаривать статус южной части Курильской гряды.7 февраля, когда японские реваншисты отмечают "День северных территорий", премьер-министр Фумио Кисида демонстративно поучаствовал в специальном памятном митинге с участием членов правительства и депутатов парламента, напомнив о территориальных претензиях к северному соседу."Мы не можем смириться с тем, что северные территории по-прежнему находятся в состоянии незаконной оккупации, которую совершил Советский Союз", – говорится в резолюции этого мероприятия, которое демонстрировало подчеркнуто недружественную позицию по отношению к Москве.Подобные заявления вызывают у многих японцев вполне обоснованную тревогу. Наблюдая за ускоренной милитаризацией Японии, закупившей новые партии современных американских вооружений, они всерьез опасаются, что США намерены втянуть их страну в очередной прокси-конфликт, направленный против КНДР, Китая или России.Однако спустя год становится очевидным, что японское общество отказывается воспринимать реваншистскую пропаганду, и большинство жителей Страны восходящего солнца отнюдь не горят желанием отдавать свою жизнь за Курильские острова."Откровенные данные правительственного опроса в целом совпадают с моими собственными наблюдениями, сделанными за долгие годы общения с японцами из разных слоев общества. Вопрос о Южных Курилах находится сейчас далеко на периферии общественного интереса, он практически не вызывает эмоций.В экономическом отношении острова в Японии заинтересованности не вызывают – ну, если не считать микроскопической кучки рыбаков на севере, незаметной в статистическом отношении. Переселяться туда никто не мечтает, об этих территориях в широком смысле просто никто не думает", – отметил по этому поводу Василий Головнин.Японских граждан больше интересуют другие проблемы – например, падение уровня реальной средней заработной платы, которое фиксируется в Японии двадцатый месяц подряд – на фоне такого же стабильного повышения цен.Причем, многие понимают, что реваншистская риторика правительства пытается отвлечь общественное внимание от злободневных социальных вопросов и постоянных коррупционных скандалов с участием членов правительства Фумио Кисиды.Конечно, японские власти не склонны обращать на мнение своего народа. К примеру, они проигнорировали данные опроса среди жителей острова Окинава, где расположено сразу четырнадцать американских военных баз.Согласно данным исследования, которое проводила популярная общенациональная газета "Асахи Симбун", 43% жителей Окинавы хотят полностью ликвидировать иностранные американские базы. Они устали от постоянных инцидентов с участием американских военных – потому что только в период с 1972 по 2009 год американцы совершили на этом небольшом острове 25 убийств, 385 грабежей, 25 поджогов 127 изнасилований, 306 нападений и 2827 краж. И многие преступники не понесли за это реального наказания.Так что в Японии давно задумываются над тем, против какой оккупации им необходимо на самом деле бороться.

https://ukraina.ru/20231226/1052397642.html

https://ukraina.ru/20230918/1049486799.html

https://ukraina.ru/20230705/1047807566.html

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Александр Савко

эксклюзив, япония, россия, курилы, сша